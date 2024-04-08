«Кубань» расторгла контракт с Евсеевым. Клуб идет предпоследним в Первой лиге

Вадим Евсеев покинул «Кубань».

Клуб из Краснодара объявил о расторжении контракта с 48-летним специалистом по обоюдному согласию сторон.

Под руководством « » провела 17 официальных матчей, одержав 4 победы, 5 раз сыграв вничью и потерпев 8 поражений (одно – в серии пенальти).

«За 7 месяцев мы с тренерским штабом проделали большую работу, но достичь поставленных задач, к сожалению, не удалось. «Кубань» хорошая команда и должна быть гораздо выше в турнирной таблице. Поэтому считаю свое решение непростым, но честным – покинуть тренерский пост.

Команде желаю удачи, перед ней стоит непростая задача сохранить прописку в Первой лиге. Уверен, «Кубань» справится», – сказал Евсеев.

После 25 туров краснодарцы занимают предпоследнее место в Мелбет Первой лиге. После возобновления сезона «Кубань» набрала в 5 играх лишь два очка.