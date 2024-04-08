«Кубань» расторгла контракт с Евсеевым. Клуб идет предпоследним в Первой лиге

Теги Первая лига Вадим Евсеев отставки Кубань Футбол

Вадим Евсеев покинул «Кубань».

Клуб из Краснодара объявил о расторжении контракта с 48-летним специалистом по обоюдному согласию сторон.

Под руководством Евсеева «Кубань» провела 17 официальных матчей, одержав 4 победы, 5 раз сыграв вничью и потерпев 8 поражений (одно – в серии пенальти). 

«За 7 месяцев мы с тренерским штабом проделали большую работу, но достичь поставленных задач, к сожалению, не удалось. «Кубань» хорошая команда и должна быть гораздо выше в турнирной таблице. Поэтому считаю свое решение непростым, но честным – покинуть тренерский пост.

Команде желаю удачи, перед ней стоит непростая задача сохранить прописку в Первой лиге. Уверен, «Кубань» справится», – сказал Евсеев. 

После 25 туров краснодарцы занимают предпоследнее место в Мелбет Первой лиге. После возобновления сезона «Кубань» набрала в 5 играх лишь два очка.

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15 комментариев
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На прессухах фестивалить – не мешки ворочать
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А Асхабадзе то хорош, вовремя слил Вадика пока тот Факел совсем в трясину не утащил
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Футбол заключается чтобы выиграть?
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евсеев - не тренер.кубань - искусственная,упадет во вторую лигу и в очередной раз уйдет в забытье.все более чем логично.
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жуй вам
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Зато у Евсеева походка футбольная
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В конце он также сказал свою крылатую фразу?
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Кто-то это чудо ещё берёт на работу? 😁
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"Футбол заключается в забитии голов что ли?"
Цитаты великих людей, так сказать.
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### вам,а не я...
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Футбол - это всё-таки про голы. Правда, Вадик?)))
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Ответ Глебов Илья
Кубань клуб с историей традициями и болельщиками
Настоящая Кубань да, а это Урожай, сделанный по приказу губернатора
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Ответ Артём Ларсон
Зато у Евсеева походка футбольная
И мячик попой останавливать может.
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