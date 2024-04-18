Коллимор высмеял «Сити» после вылета из ЛЧ, упомянув обвинения в финансовых нарушениях: «Вы настоящий топ-клуб, только если выигрываете еврокубки без мошенничества»
Стэн Коллимор высмеял «Манчестер Сити» после вылета из Лиги чемпионов.
Вчера команда Пепа Гвардиолы проиграла мадридскому «Реалу» по пенальти (3:4) после ничейного результата по сумме двух матчей четвертьфинала (4:4).
В феврале прошлого года манчестерскому клубу были предъявлены обвинения в 115 нарушениях правил финансового фэйр-плей, охватывающих период с 2009 по 2018 год. Ранее в этом году Премьер-лига сообщила, что по делу назначена дата слушаний.
Коллимор, игравший в Премьер-лиге за «Ноттингем Форест», «Ливерпуль», «Астон Виллу», «Лестер» и «Брэдфорд», напомнил об этом в своей публикации после матча.
«Не забывайте, детки, вы топ-клуб, если выигрываете еврокубки, и вы настоящий топ-клуб, только если делаете это без мошенничества», – написал англичанин в твиттере, сопроводив публикацию фотографиями «Астон Виллы», «Ноттингем Форест», «Ливерпуля» и «Селтика» с трофеем Лиги чемпионов.
«Печально, что, если «горожане» будут признаны виновными после завершения расследования, весьма вероятно, что они не столкнутся с какими-либо реальными последствиями.
Если регулирующие органы хотят занять твердую позицию, им следует начать лишать титулов. Потому что в таком случае, любому клубу, признанному виновным в нарушении финансовых правил, не только «Манчестер Сити», было бы абсолютно бессмысленно заниматься этим.
И нет ничего более постыдного в спорте, чем признание ваших наград недействительными», – добавил Коллимор в беседе с Caught Offside.
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Воспитанники Ман СИТИ!
Шон Райт-Филлипс
Дэниэл Старридж
Майка Ричардс
Каспер Шмейхель
Киран Триппьер
Джейдон Санчо
Фил Фоден
Коул Палмер
Анхелиньо
Оскар Бобб
Рико Льюис
И это далеко не все
Ты местным клоунам сможешь объяснить, что выдвинутые обвинения и доказательства обвинений это не одно и то же?
Выдвинуть можно обвинения и в 250 нарушениях, а вот сколько ты реально можешь доказать, это другой вопрос.
Разбирательств по поводу возможных нарушений еще не было, а на ветках все обвинения в адрес Сити уже доказали.