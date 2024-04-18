Коллимор высмеял «Сити» после вылета из ЛЧ, упомянув обвинения в финансовых нарушениях: «Вы настоящий топ-клуб, только если выигрываете еврокубки без мошенничества»

Теги Ливерпуль Селтик Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Ноттингем Форест Стэн Коллимор финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Стэн Коллимор высмеял «Манчестер Сити» после вылета из Лиги чемпионов.

Вчера команда Пепа Гвардиолы проиграла мадридскому «Реалу» по пенальти (3:4) после ничейного результата по сумме двух матчей четвертьфинала (4:4).

В феврале прошлого года манчестерскому клубу были предъявлены обвинения в 115 нарушениях правил финансового фэйр-плей, охватывающих период с 2009 по 2018 год. Ранее в этом году Премьер-лига сообщила, что по делу назначена дата слушаний.

Коллимор, игравший в Премьер-лиге за «Ноттингем Форест», «Ливерпуль», «Астон Виллу», «Лестер» и «Брэдфорд», напомнил об этом в своей публикации после матча.

«Не забывайте, детки, вы топ-клуб, если выигрываете еврокубки, и вы настоящий топ-клуб, только если делаете это без мошенничества», – написал англичанин в твиттере, сопроводив публикацию фотографиями «Астон Виллы», «Ноттингем Форест», «Ливерпуля» и «Селтика» с трофеем Лиги чемпионов.

«Печально, что, если «горожане» будут признаны виновными после завершения расследования, весьма вероятно, что они не столкнутся с какими-либо реальными последствиями.

Если регулирующие органы хотят занять твердую позицию, им следует начать лишать титулов. Потому что в таком случае, любому клубу, признанному виновным в нарушении финансовых правил, не только «Манчестер Сити», было бы абсолютно бессмысленно заниматься этим.

И нет ничего более постыдного в спорте, чем признание ваших наград недействительными», – добавил Коллимор в беседе с Caught Offside.

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39 комментариев
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Ответ Greg Jackson
Всё по факту говорит человек.
По какому факту!? За нарушении финансовых правил МС, уже сняли очки с Эвертона. На очереди Лудогорец. Или вы хотите тройное наказание за 117 нарушений МС?
+98
-16
+82
Всё по факту говорит человек.
+55
-23
+32
Ответ Ozz99
По какому факту!? За нарушении финансовых правил МС, уже сняли очки с Эвертона. На очереди Лудогорец. Или вы хотите тройное наказание за 117 нарушений МС?
А ведь я чуть не минусанул ))
+33
-7
+26
Выдал базу.
+27
-13
+14
Болелы Сити в комментах атакуют Коллимора лично, потому что на его слова им больше нечего ответить - ведь они знают, что он абсолютно прав и кроме оскорблений им ничего не остаётся.
+17
-7
+10
В арабской премьер лиге деньги не пахнут, особенно если они не российские.
+10
-5
+5
Всех наказывают за 1-2 нарушения, а у этих их 115.
+16
-12
+4
Ответ Дима
а сити просто уйдёт в небытие после ухода денег шейха. Чисто на тв деньгах не скупишь 20 защитников по 70 млн
Да да да)) Уже 12 лет одно и тоже) Одни и те же слова про "Лигу чемпионов никогда не возьмете!! Шейхи уже скорой уйдут из сити и они упадут в 10 лигу!!!"
+10
-7
+3
Ответ chesko10
Сити играл вчера как топ-клуб. Просто играл с другим топ-клубом, поэтому и такой исход. Тут кто бы не прошёл было бы справедливо.
Ну наконец-то, кто-то это сказал! 👍
+3
0
+3
Не побоялся сказать то, о чем все думают
+3
-1
+2
Базанул
+4
-3
+1
Ответ Trafalgar_Outlaw
Болелы Сити в комментах атакуют Коллимора лично, потому что на его слова им больше нечего ответить - ведь они знают, что он абсолютно прав и кроме оскорблений им ничего не остаётся.
Ну думаю он отобьётся от всех двух болел мс
+2
-1
+1
Ответ Ozz99
По какому факту!? За нарушении финансовых правил МС, уже сняли очки с Эвертона. На очереди Лудогорец. Или вы хотите тройное наказание за 117 нарушений МС?
Чтобы еще кто-то пострадал 😂 Пусть Ювентус накажут им не привыкать
+1
0
+1
Хоть кто то об этом напомнил..а то похоже все забыли.Или забили..)
+5
-4
+1
а сити просто уйдёт в небытие после ухода денег шейха. Чисто на тв деньгах не скупишь 20 защитников по 70 млн
+8
-7
+1
Сити играл вчера как топ-клуб. Просто играл с другим топ-клубом, поэтому и такой исход. Тут кто бы не прошёл было бы справедливо.
+3
-2
+1
Комментарий удален пользователем
Объясните идиоту, что расследование ведут внутри Англии и никаких полномочий отбирать титулы победителя ЛЧ, при всем их желании, у них нет.
+7
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Под каждым словом подписываюсь
+5
-5
0
Ливерпуль Клоппа должен получить заслуженные титулы.
+5
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Ответ Вячеслав Пустохин
15 лет тратить миллиарды долларов, которые не подкреплены доходами, выиграть одну ЛЧ и не получить никакого наказания за 115 нарушений - это будет ЦИРК. Хотя, лучше оштрафовать Эвертон ещё на -10 очков.
которые не подкреплены доходами

Как можно писать такую чушь? ТВ-контракт. Призовые в ЛЧ. Трансферы на выход
+5
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0
Ответ trav
которые не подкреплены доходами Как можно писать такую чушь? ТВ-контракт. Призовые в ЛЧ. Трансферы на выход
ага, 115 обвинений с потолка. Не позорься, почитай обвинения в липовых спонсорах. И это ещё странные продажи молодежи пачками по явно завышенным ценам никто не рассматривал.
+1
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Ответ Вячеслав Пустохин
За 17 лет три игрока?) по всему миру?) Санчо?) Фоден - первый достойный воспитанник в составе за все эти годы А ты лучше посмотри на подозрительные оптом закупку, например бывшим сотрудником Сити, который перешёл работать в Саутгемптон, который всегда и сам славился своей молодежью
Очень рад кинуть тебе список, чтобы ты обмазался

Воспитанники Ман СИТИ!

Шон Райт-Филлипс
Дэниэл Старридж
Майка Ричардс
Каспер Шмейхель
Киран Триппьер
Джейдон Санчо
Фил Фоден
Коул Палмер
Анхелиньо
Оскар Бобб
Рико Льюис

И это далеко не все
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15 лет тратить миллиарды долларов, которые не подкреплены доходами, выиграть одну ЛЧ и не получить никакого наказания за 115 нарушений - это будет ЦИРК. Хотя, лучше оштрафовать Эвертон ещё на -10 очков.
+7
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Ответ Morning Glory
Объясните идиоту, что расследование ведут внутри Англии и никаких полномочий отбирать титулы победителя ЛЧ, при всем их желании, у них нет.
Как ты можешь что-то объяснить идиоту?
Ты местным клоунам сможешь объяснить, что выдвинутые обвинения и доказательства обвинений это не одно и то же?
Выдвинуть можно обвинения и в 250 нарушениях, а вот сколько ты реально можешь доказать, это другой вопрос.
Разбирательств по поводу возможных нарушений еще не было, а на ветках все обвинения в адрес Сити уже доказали.
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Ответ Number_2
А это кто?
https://ibb.co/YpRMvB5
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Ответ Александр Кашкаров
Что себе позволяет этот ноунейм
Вы явно молодой. Коллимор - не Ширер конечно, но в 90-е был серьёзным нападающим
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