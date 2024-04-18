Коллимор высмеял «Сити» после вылета из ЛЧ, упомянув обвинения в финансовых нарушениях: «Вы настоящий топ-клуб, только если выигрываете еврокубки без мошенничества»

Стэн Коллимор высмеял «Манчестер Сити» после вылета из Лиги чемпионов.

Вчера команда Пепа Гвардиолы проиграла мадридскому «Реалу» по пенальти (3:4) после ничейного результата по сумме двух матчей четвертьфинала (4:4).

В феврале прошлого года манчестерскому клубу были предъявлены обвинения в 115 нарушениях правил финансового фэйр-плей, охватывающих период с 2009 по 2018 год. Ранее в этом году Премьер-лига сообщила, что по делу назначена дата слушаний.

, игравший в Премьер-лиге за « », « », « », «Лестер» и «Брэдфорд», напомнил об этом в своей публикации после матча.

«Не забывайте, детки, вы топ-клуб, если выигрываете еврокубки, и вы настоящий топ-клуб, только если делаете это без мошенничества», – написал англичанин в твиттере, сопроводив публикацию фотографиями «Астон Виллы», «Ноттингем Форест», «Ливерпуля» и « » с трофеем .

«Печально, что, если «горожане» будут признаны виновными после завершения расследования, весьма вероятно, что они не столкнутся с какими-либо реальными последствиями.

Если регулирующие органы хотят занять твердую позицию, им следует начать лишать титулов. Потому что в таком случае, любому клубу, признанному виновным в нарушении финансовых правил, не только « », было бы абсолютно бессмысленно заниматься этим.

И нет ничего более постыдного в спорте, чем признание ваших наград недействительными», – добавил Коллимор в беседе с Caught Offside.