Тренер «Ниццы» Фарьоли попал в список кандидатов на замену Пиоли в «Милане»

Теги Ницца Милан Стефано Пиоли Марк ван Боммел лига 1 Франция серия А Италия Хулен Лопетеги Паулу Фонсека Доменико Тедеско Франческо Фарьоли Футбол

Тренер «Ниццы» Франческо Фарьоли стал кандидатом на замену Стефано Пиоли.

Ожидается, что нынешний главный тренер покинет «Милан» в конце сезона, клуб хотел бы начать строить новый проект.

Как сообщает Corriere della Sera, «Милан» начал следить за тренером «Ниццы» Фарьоли, считая 35-летнего специалиста «относительно непроверенным, но интересным вариантом».

Итальянец возглавил французскую команду прошлым летом. Под его руководством команда набирает в среднем 1,6 очка за матч в чемпионате Франции. В настоящий момент «Ницца», набравшая 48 очков в 30 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1, имея возможность побороться за участие в еврокубках. 

Среди других претендентов на пост главного тренера «Милана» рассматриваются Хулен Лопетеги, Паулу Фонсека, Марк ван Боммел и Доменико Тедеско. Окончательное решение еще не принято.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как они же говорили не будет итальянцев😂 Это при том что школа тренерская одна из лучших в мире. А если серьезно то просто нет достойных итальянцев, все заняты или дороги как Конте. Про этого Фарьоли уже писали, где то зимой когда Ницца была в зоне ЛЧ. Вообще самый норм вариант это Галтье. Хороший тренер только в ПСЖ не получилось, но там уже не игровая ситуация
+3
0
+3
Ответ Родри 6
Они там что совсем офигели, Мотту нужно приглашать !
Мотта хорош, но он ближе к новому сезону с Болоньей или Юве, чем к нам. Пока что, по крайней мере)
+2
0
+2
Они там что совсем офигели, Мотту нужно приглашать !
+2
-1
+1
Уже поднадоедают новости. СМИ накидывают всех)
Ближе к концу чемпионата будет яснее ситуация
+1
0
+1
-оли на -оли
Там, видать, своя альтернативная версия Заремы в клубе. Чтоб Овен и с буквой "р"!
0
0
0
Ну такое себе
Чувак борется за пятое место в трактор-лиге, в сериале будет на десятом месте к декабрю и будет уволен
0
0
0
Кого только не называют уже. Интересно руководство Милана хоть само знает, что оно рассматривает этих кандидатов
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий