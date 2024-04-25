Тренер «Ниццы» Фарьоли попал в список кандидатов на замену Пиоли в «Милане»

Тренер «Ниццы» Франческо Фарьоли стал кандидатом на замену Стефано Пиоли.

Ожидается, что нынешний главный тренер покинет «Милан» в конце сезона, клуб хотел бы начать строить новый проект.

Как сообщает Corriere della Sera, «Милан» начал следить за тренером «Ниццы» , считая 35-летнего специалиста «относительно непроверенным, но интересным вариантом».

Итальянец возглавил французскую команду прошлым летом. Под его руководством команда набирает в среднем 1,6 очка за матч в чемпионате Франции. В настоящий момент « », набравшая 48 очков в 30 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1, имея возможность побороться за участие в еврокубках.

Среди других претендентов на пост главного тренера «Милана» рассматриваются Хулен Лопетеги, Паулу Фонсека, Марк ван Боммел и Доменико Тедеско. Окончательное решение еще не принято.