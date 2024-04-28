Тренер «Тюмени» Меньщиков дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление болельщика

Главный тренер « » Игорь Меньщиков дисквалифицирован на три игры Мелбет Первой лиги.

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Главный тренер «Тюмени», уходя с поля, оскорбительно высказался в адрес зрителей. Мы рассмотрели данное поведение, рассмотрели видео. Решение следующее – дисквалифицировать главного тренера Меньщикова на три матча Первой лиги», – сказал Григорьянц.

Инцидент произошел после матча 29-го тура «Тюмень» – «Черноморец» (1:1), когда один из болельщиков обратился к тренеру, предложив «уйти в отставку и не позорить Тюменскую область».

После 28 матчей «Тюмень» занимает в таблице шестое место.