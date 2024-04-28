Тренер «Тюмени» Меньщиков дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление болельщика

Теги дисквалификации болельщики Первая лига КДК РФС Тюмень Артур Григорьянц Игорь Меньщиков Футбол

Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков дисквалифицирован на три игры Мелбет Первой лиги.

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Главный тренер «Тюмени», уходя с поля, оскорбительно высказался в адрес зрителей. Мы рассмотрели данное поведение, рассмотрели видео. Решение следующее – дисквалифицировать главного тренера Меньщикова на три матча Первой лиги», – сказал Григорьянц.

Инцидент произошел после матча 29-го тура «Тюмень» – «Черноморец» (1:1), когда один из болельщиков обратился к тренеру, предложив «уйти в отставку и не позорить Тюменскую область».

После 28 матчей «Тюмень» занимает в таблице шестое место.

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6 комментариев
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Тренер конечно лишнего сказал.
Но Тюмень так-то занимает 6е место, шикарно для первого сезона в ФНЛ, непонятны претензии болельщиков.
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Т.е. болельщикам можно невозбранно матюкать кого угодно? Глас народа, традиция и всё такое...
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6-ое место для «Тюмени» по сути предел возможностей,учитывая состав. Так что тут болельщик оказался излишне требовательным и оказал клубу медвежью услугу.
С тренером вне поля в Первой Лиге будет еще сложнее
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Ответ АлексейВ
До зимнего перерыва Тюмень разогналась до уровня претендента на РПЛ, поэтому и ожидания болельщиков повысились. А весной слив за сливом. Как будто нарочно сливают. Как можно дома 4 матча с середняками на 1-7 сыграть? Разочарование болельщиков тоже понятно.
Легко и просто. Как будто у Тюмени состав уровня Химок, а не уровня выходца из второй лиги
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Ответ Давид Agabekyan
Легко и просто. Как будто у Тюмени состав уровня Химок, а не уровня выходца из второй лиги
Команда сама подняла уровень ожиданий и требований к себе. А чем состав Тюмени хуже состава Шинника, Черноморца или Нефтехимика?
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