Тренер «Тюмени» Меньщиков дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление болельщика
Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков дисквалифицирован на три игры Мелбет Первой лиги.
Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Главный тренер «Тюмени», уходя с поля, оскорбительно высказался в адрес зрителей. Мы рассмотрели данное поведение, рассмотрели видео. Решение следующее – дисквалифицировать главного тренера Меньщикова на три матча Первой лиги», – сказал Григорьянц.
Инцидент произошел после матча 29-го тура «Тюмень» – «Черноморец» (1:1), когда один из болельщиков обратился к тренеру, предложив «уйти в отставку и не позорить Тюменскую область».
После 28 матчей «Тюмень» занимает в таблице шестое место.
Но Тюмень так-то занимает 6е место, шикарно для первого сезона в ФНЛ, непонятны претензии болельщиков.
С тренером вне поля в Первой Лиге будет еще сложнее