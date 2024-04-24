Писарев дисквалифицирован на 4 игры и оштрафован на 125 тысяч рублей за нецензурную брань в адрес судей в матче с «Уфой»

Николай Писарев отстранен на 4 матча LEON Второй лиги А за брань в адрес судей.

Тренер «Краснодара-2» и сборной России был удален в матче Второй лиги А против «Уфы» (1:2) за нецензурную брань в адрес судейской бригады. По итогам инцидента КДК РФС дисквалифицировал Писарева на 4 матча.

«В этом сезоне у Писарева это второй случай, речь идет о рецидиве. «Краснодар-2» не отрицал оскорбительного поведения Писарева, передал его извинения перед судьями. Начальник команды сказал, что проведена беседа с Писаревым.

КДК РФС решил дисквалифицировать Писарева на четыре матча Второй лиги и оштрафовать его на 125 тыс. рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.