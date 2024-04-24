Роша дисквалифицирован на 2 матча за красную в игре с «Ахматом», Дивеев – на 1

Виллиан Роша дисквалифицирован на 2 матча за удаление в игре с «Ахматом».

потерпел поражение от грозненского клуба в 25-м туре Мир РПЛ (1:2). Красные карточки в этом матче получили игроки армейцев Виллиан Роша и Игорь Дивеев.

«Мы исследовали видеоматериалы, нарушения со стороны Роши и . Нарушение Роши не носит умышленный характер, но виной признается также и неосторожность. Нарушение было совершено с применением чрезмерной силой и могло повлечь травму.

Роша и Дивеев еще раз извинились перед футболистами, на которых они нарушили правила. Дивеев не видел игрока, на котором нарушил правило, и первый сыграл в мяч.

Роша дисквалифицирован на два матча РПЛ. КДК не применяет дополнительных санкций к Дивееву, кроме автоматической дисквалификации», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.