Роша дисквалифицирован на 2 матча за красную в игре с «Ахматом», Дивеев – на 1

Теги ЦСКА дисквалификации КДК РФС Артур Григорьянц Игорь Дивеев Виллиан да Силва Роша Чемпионат.com Футбол

Виллиан Роша дисквалифицирован на 2 матча за удаление в игре с «Ахматом».

ЦСКА потерпел поражение от грозненского клуба в 25-м туре Мир РПЛ (1:2). Красные карточки в этом матче получили игроки армейцев Виллиан Роша и Игорь Дивеев

«Мы исследовали видеоматериалы, нарушения со стороны Роши и Дивеева. Нарушение Роши не носит умышленный характер, но виной признается также и неосторожность. Нарушение было совершено с применением чрезмерной силой и могло повлечь травму.

Роша и Дивеев еще раз извинились перед футболистами, на которых они нарушили правила. Дивеев не видел игрока, на котором нарушил правило, и первый сыграл в мяч.

Роша дисквалифицирован на два матча РПЛ. КДК не применяет дополнительных санкций к Дивееву, кроме автоматической дисквалификации», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

7 комментариев
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Кто же со Спартаком играть будет, и без того проблемы с составом.
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А всё потому, что это Роша...ноша Роша
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Справедливо. Надо быть аккуратнее на поле
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думаю, справедливо
+1
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прекрасно...
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Кто же со Спартаком играть будет, и без того проблемы с составом.
Лукин, Набабкин, Мойзес или Агапов
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