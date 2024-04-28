Тренер женского «Челси» о вылете от «Барселоны» из ЛЧ: «Нас обокрали, худшее решение в истории женской ЛЧ, возможно. До красной мы были лучше»

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА женский футбол судьи Эмма Хейс Футбол

Тренер женского «Челси» раскритиковала судейство в матче с «Барселоной».

«Барселона» прошла «Челси» в 1/2 финала женской Лиги чемпионов (0:1, 2:0).

На 59-й минуте судья Юлиана Деметреску показала вторую желтую карточку защитнице лондонского клуба Кадейше Бьюкенен.

«До того как Бьюкенен получила красную карточку, мы были лучше, за мгновение до этого был момент со штангой. Проигрывать так – жестоко. Возможно, это худшее решение в истории женской Лиги чемпионов. Нас обокрали.

Эта судья известна тем, что легко раздает карточки. Я очень огорчена за них (игроков – Sports). Думаю, мы были на высоте, но все сложилось не в нашу пользу, а в пользу «Барселоны», – сказала главный тренер «Челси» Эмма Хейс.

Женская «Барселона» в 4-й раз подряд вышла в финал ЛЧ

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13 комментариев
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Судила дочь Эвребе?
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Очень жаль что Эмма так и не взяла ЛЧ с Челси
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Ответ Green grass
Судила дочь Эвребе?
Очень "оригинальный" хейт человека, не смотревшего матч. В данном случае "обокрали" - это показали вторую желтую карточку игроку, которая имея уже одну желтую, бросается в безрассудный отбор и наступает шипами на ногу сопернице. Такой вот крадеж века - заслуженная вторая желтая. Если тренер знала, что эта судья легко раздает карточки, то заменила бы игрока или предупредила бы. Вместо того, чтобы ныть после матча.
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Ответ Aidos9419
Кому то здесь интересен этот пост?!
Мне. Гуляй.
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Ответ Aidos9419
Кому то здесь интересен этот пост?!
Мне. Было интересно, что сделают после первого матча, в котором женская Барса, которая половину мужских команд грознуть может, не нанесла ни одного удара за весь матч, чтоб остановить Челси.
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