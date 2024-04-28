Тренер женского «Челси» о вылете от «Барселоны» из ЛЧ: «Нас обокрали, худшее решение в истории женской ЛЧ, возможно. До красной мы были лучше»

Тренер женского «Челси» раскритиковала судейство в матче с «Барселоной».

«Барселона» прошла «Челси» в 1/2 финала женской чемпионов (0:1, 2:0).

На 59-й минуте судья Юлиана Деметреску показала вторую желтую карточку защитнице лондонского клуба Кадейше Бьюкенен.

«До того как Бьюкенен получила красную карточку, мы были лучше, за мгновение до этого был момент со штангой. Проигрывать так – жестоко. Возможно, это худшее решение в истории женской Лиги чемпионов. Нас обокрали.

Эта судья известна тем, что легко раздает карточки. Я очень огорчена за них (игроков – Sports). Думаю, мы были на высоте, но все сложилось не в нашу пользу, а в пользу «Барселоны», – сказала главный тренер « » Эмма Хейс.

Женская «Барселона» в 4-й раз подряд вышла в финал ЛЧ