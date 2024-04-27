Женская «Барселона» в 4-й раз подряд вышла в финал ЛЧ

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«Барселона» четвертый год подряд сыграет в финале женской ЛЧ.

«Барселона» победила «Челси» в ответном полуфинале женской Лиги чемпионов (2:0, первый матч – 0:1).  

«Блауграна» в четвертый раз подряд выходит в финал главного женского еврокубка. Всего же за 6 последних розыгрышей это будет 5-й финал каталонского клуба. Дважды команда брала трофей, а дважды терпела поражение.

В решающем матче футболистки «Барселоны» встретятся с победителем пары «ПСЖ» – «Лион» (первый матч – 2:3) 25 мая в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».

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13 комментариев
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Женская барса разгромила бы мужскую барсу)
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Можно было бы не уточнять про «женскую», это и так понятно
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+7
Положительный баланс бюджета в конце года судя по всему только благодаря дамам!
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Женская Барселона сильнее мужской будет.
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Тот случай когда женская команда отстаивает честь мужской команды
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Ответ Maxi Class
Женская Барса > Мужская Барса Поставьте тренера женской команды в основу - будет больше толку, чем от Чави
У Мужской Барсы с учетом проблем с деньги результаты достойные, не пойму кипиша насчет Хави
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роман так любит мужчин, что вдруг начал переживать за женщин))
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Все комменты от ботов, которые в чс у меня.
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