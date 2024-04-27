Женская «Барселона» в 4-й раз подряд вышла в финал ЛЧ
«Барселона» четвертый год подряд сыграет в финале женской ЛЧ.
«Барселона» победила «Челси» в ответном полуфинале женской Лиги чемпионов (2:0, первый матч – 0:1).
«Блауграна» в четвертый раз подряд выходит в финал главного женского еврокубка. Всего же за 6 последних розыгрышей это будет 5-й финал каталонского клуба. Дважды команда брала трофей, а дважды терпела поражение.
В решающем матче футболистки «Барселоны» встретятся с победителем пары «ПСЖ» – «Лион» (первый матч – 2:3) 25 мая в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».