Пеп пообещал сделать футболистку «Барсы» Бонмати спортивным директором клуба: «Я буду президентом и подпишу вас. Не волнуйтесь, я не намерен тренировать до 80 лет»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига женский футбол Пеп Гвардиола Айтана Бонмати Футбол

Пеп Гвардиола пообещал назначить Айтану Бонмати спортивным директором «Барсы».

Обладательница «Золотого мяча» выразила желание стать спортивным директором «Барсы», рассуждая о своем будущем.

Айтана Бонмати побеседовала с Пепом Гвардиолой в рамках проекта Aitana Bonmatí Conca. Документальный фильм, посвященный карьере футболистки, вышел на канале TV-3. 

Бонмати отметила, что не так уж много женщин занимают в футболе руководящие посты. 

«Я бы пришел бесплатно [на пост президента «Барсы»], не мучайтесь. Это был бы не вопрос денег.

Но тут возникнет проблема, о которой я должен вас предупредить: я буду президентом, и именно я подпишу вас на должность спортивного директора. 

Не волнуйтесь, я не намерен тренировать до 80 лет. Посмотрим», – сказал бывший главный тренер «Барселоны» Пеп Гвардиола, работающий с «Манчестер Сити».

 

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14 комментариев
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Оххх, Пеп будет блестящим президентом Барсы, 100%
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давайте для начало доживем до этих дней. а потом пусть Пепка выиграет выборы, а дальше будем смотреть!
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Интересно кого он назначит тренером?)
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Не знал, что ТВ3 показывают спортивные интервью
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Так то там уже Пике место греет)
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Если Пеп станет президентом и эта мафия с Лапортой уйдёт, то и болеть интересней будет за Барселону, а тренером можно Месси назначить
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Друг спрашивает фото
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Продолжатель клоунских традиций на посту президента Барсы подрастает
А ты все никак не вырастешь из дебильного юмора семиклассника?)
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Ответ rusik krasav4ik
так-то никто не против, и Анри доверили, и Зеедорфу, и Райкаарду.. но если откровенно не тянет, то наверное в последнюю очередь смотрят на цвет кожи
Ну, Райкаард не сказать, что не потянул Барсу, очень мягко говоря.
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Ответ SaH4r.
Оххх, Пеп будет блестящим президентом Барсы, 100%
Пеп и Барса единое целое. Вопрос времени когда он вернется домой.
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Ответ Стопы Зайона
Пеп и Барса единое целое. Вопрос времени когда он вернется домой.
скорее всего, когда она снова станет богатой и сильной, иначе Пеп не будет портить себе репутацию в кризисном клубе.. или кто-то правда верит в эти слова про бесплатно?
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