Пеп пообещал сделать футболистку «Барсы» Бонмати спортивным директором клуба: «Я буду президентом и подпишу вас. Не волнуйтесь, я не намерен тренировать до 80 лет»

Пеп Гвардиола пообещал назначить Айтану Бонмати спортивным директором «Барсы».

Обладательница «Золотого мяча» выразила желание стать спортивным директором «Барсы», рассуждая о своем будущем.

побеседовала с в рамках проекта Aitana Bonmatí Conca. Документальный фильм, посвященный карьере футболистки, вышел на канале TV-3.

Бонмати отметила, что не так уж много женщин занимают в футболе руководящие посты.

«Я бы пришел бесплатно [на пост президента «Барсы»], не мучайтесь. Это был бы не вопрос денег.

Но тут возникнет проблема, о которой я должен вас предупредить: я буду президентом, и именно я подпишу вас на должность спортивного директора.

Не волнуйтесь, я не намерен тренировать до 80 лет. Посмотрим», – сказал бывший главный тренер «Барселоны» Пеп Гвардиола, работающий с «Манчестер Сити».