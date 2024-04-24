Почеттино после 0:5: «Мы не можем говорить, что отсутствие Палмера стало причиной поражения. «Челси» тоже должен быть там, где находится «Арсенал»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Маурисио Почеттино Коул Палмер Футбол

Маурисио Почеттино высказался об отсутствии Коула Палмера в матче с «Арсеналом».

«Челси» потерпел поражение со счетом 0:5 в в перенесенном матче 29-го тура АПЛ.

«Мы не можем говорить, что это [отсутствие Палмера] стало причиной нашего поражения, но мы потеряли креативного игрока, который помогает сплачивать команду. Мы теряем игроков, и это очень осложняет тренерскую работу. 

Мы тоже должны быть там, где находится «Арсенал». Мы много говорим в этом сезоне, и весь смысл наших слов заключается в том, что в следующем сезоне мы хотим занять другое положение», – сказал главный тренер «Челси». 

Почеттино об отсутствии Палмера: «Хороший вызов для партнеров – показать, что это «Челси», а не ФК «Коул Палмер»

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6 комментариев
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Я не знаю - может проблемы с переводом, но два чувака Поч и Тен раз от разу демонстрируют потрясающую неадекватность, юлят, придумывают смешные оправдания. Такое ощущение, что самое главное - это не сделать хорошую команду, а объяснить всем, что она хорошая
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Его не присутствие стало причиной поражения на самом деле
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Отсутствие левых пенок, скорее всего
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Почему эта бездарность до сих пор главный тренер команды? Какого лешего он терпит о том, где должна быть его команда? Она на своём месте. По факту должна быть ещё ниже, ну да ладно.
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Вы должны быть там, где Лутон
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Мы должны, мы хотим, мы заслуживаем - такое впечатление что большинство современных тренеров говорят это исключительно для работодателей, чтобы те их сразу не увольняли!
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