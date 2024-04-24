Почеттино после 0:5: «Мы не можем говорить, что отсутствие Палмера стало причиной поражения. «Челси» тоже должен быть там, где находится «Арсенал»

Маурисио Почеттино высказался об отсутствии Коула Палмера в матче с «Арсеналом».

«Челси» потерпел поражение со счетом 0:5 в в перенесенном матче 29-го тура .

«Мы не можем говорить, что это [отсутствие Палмера] стало причиной нашего поражения, но мы потеряли креативного игрока, который помогает сплачивать команду. Мы теряем игроков, и это очень осложняет тренерскую работу.

Мы тоже должны быть там, где находится « ». Мы много говорим в этом сезоне, и весь смысл наших слов заключается в том, что в следующем сезоне мы хотим занять другое положение», – сказал главный тренер «Челси».

Почеттино об отсутствии Палмера: «Хороший вызов для партнеров – показать, что это «Челси», а не ФК «Коул Палмер»