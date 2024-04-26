Маурисио Почеттино: «Ты играешь за «Челси» – это и есть мотивация, не думаю, что проблема в ней. Осталось 6 матчей, футболистам нужно сосредоточиться на игре»
Маурисио Почеттино высказался о важности мотивации для игроков «Челси».
«Мы считаем себя ответственными за мотивацию игроков, но почему? Это трудно принять. То, что ты играешь за «Челси», и есть мотивация. Если у тебя нет мотивации, это сложно. Я не думаю, что проблема в мотивации.
Проблема в том, чтобы была возможность проявить себя. Мы не можем оправдывать их [игроков], если они не сосредоточены на игре, но в то же время мы люди, а не машины. Игроки должны быть сфокусированы на игре. Осталось шесть игр, это важно для меня, это важно для них», – заявил главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
После 32 матчей в АПЛ «синие» идут на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. Завтра команда под руководством Маурисио Почеттино сыграет на выезде с идущей на 4-м месте «Астон Вилле» (66), а 2 мая дома примет занимающий 5-ю строчку «Тоттенхэм» (60).
Ранее стало известно, что «Челси» может уволить Почеттино в случае непопадания в еврокубки.