Маурисио Почеттино: «Ты играешь за «Челси» – это и есть мотивация, не думаю, что проблема в ней. Осталось 6 матчей, футболистам нужно сосредоточиться на игре»

Маурисио Почеттино высказался о важности мотивации для игроков «Челси».

«Мы считаем себя ответственными за мотивацию игроков, но почему? Это трудно принять. То, что ты играешь за « », и есть мотивация. Если у тебя нет мотивации, это сложно. Я не думаю, что проблема в мотивации.

Проблема в том, чтобы была возможность проявить себя. Мы не можем оправдывать их [игроков], если они не сосредоточены на игре, но в то же время мы люди, а не машины. Игроки должны быть сфокусированы на игре. Осталось шесть игр, это важно для меня, это важно для них», – заявил главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

После 32 матчей в АПЛ «синие» идут на 9-м месте в турнирной таблице , набрав 47 очков. Завтра команда под руководством сыграет на выезде с идущей на 4-м месте «Астон Вилле» (66), а 2 мая дома примет занимающий 5-ю строчку «Тоттенхэм» (60).

Ранее стало известно, что «Челси» может уволить Почеттино в случае непопадания в еврокубки.