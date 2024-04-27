Де Лигт повредил связку колена в матче с «Айнтрахтом». Матч с «Реалом» – во вторник

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА травмы Томас Тухель Маттейс де Лигт Футбол

Маттейс де Лигт получил повреждение перед полуфиналом Лиги чемпионов.

Сегодня «Бавария» обыграла «Айнтрахт» в матче 31-го тура Бундеслиги (2:1).

Защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт вышел в стартовом составе и был заменен после первого тайма. Он хромал, покидая стадион. Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель сообщил, что нидерландец повредил связку колена. 

30 апреля «Бавария» примет «Реал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. На данный момент неясно, успеет ли де Лигт восстановиться к этой игре. 

3 комментария
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Как можно повредить связку колена, пускай даже не очень серьёзно, и успеть восстановиться за 2-3 дня?
+5
0
+5
Ответ culpa
Как можно повредить связку колена, пускай даже не очень серьёзно, и успеть восстановиться за 2-3 дня?
Да никак. Если реально связка - не будет его на поле и в Германии, и в Испании
+2
0
+2
Ответ Pavel Harriss
Да никак. Если реально связка - не будет его на поле и в Германии, и в Испании
Ну. Это, к сожалению, очевидно. Поэтому остаётся надеяться, что перевод кривой или Тухеля неверно поняли.
+2
0
+2
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