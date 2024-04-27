Де Лигт повредил связку колена в матче с «Айнтрахтом». Матч с «Реалом» – во вторник

Маттейс де Лигт получил повреждение перед полуфиналом Лиги чемпионов.

Сегодня «Бавария» обыграла «Айнтрахт» в матче 31-го тура Бундеслиги (2:1).

Защитник мюнхенцев де Лигт вышел в стартовом составе и был заменен после первого тайма. Он хромал, покидая стадион. Главный тренер мюнхенцев сообщил, что нидерландец повредил связку колена.

30 апреля « » примет « » в первом матче полуфинала чемпионов. На данный момент неясно, успеет ли де Лигт восстановиться к этой игре.