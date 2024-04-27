Мусиала из-за боли в сухожилии пропустил матч «Баварии» с «Айнтрахтом». Игра с «Реалом» – во вторник

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Томас Тухель Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала может не сыграть с «Реалом» из-за повреждения.

Полузащитник «Баварии» пропустил матч 31-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (2:1) из-за травмы.

Во вторник мюнхенцы примут «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Он не может играть. Он очень хотел, и мы очень хотели, чтобы он играл. Два дня у него ничего не болело, а вчера он снова почувствовал боль.

Это повреждение сухожилия, которое очень мешает ему. Вчера ему пришлось прекратить тренировку, теперь мы будем делать все возможное, чтобы он был готов ко вторнику», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

В этом сезоне чемпионата Германии Мусиала провел 24 матча, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Статистику немца можно увидеть тут.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Надеюсь примет участие в европейском Класико. Хочется чтобы составы сыграли в оптимальных (насколько это возможно) составах. Надеюсь это противостояние станет украшением турнира!
+2
0
+2
Надеюсь сыграет с Реалом
Это должно быть интересно)
+3
-2
+1
Кейн
Геррейру Мюллер Тель
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
Надеюсь примет участие в европейском Класико. Хочется чтобы составы сыграли в оптимальных (насколько это возможно) составах. Надеюсь это противостояние станет украшением турнира!
Хорошо сказано.
В таких классических поединках должны блистать лучшие.
Надеюсь на возвращение Сержа,участие Джамала и Харри Эдвардовича.
+1
0
+1
Де Лигт тоже хромал что то,здоровья игрокам Баварии,пусть обе команды будут в лучших составах 🤍🏆❤️
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий