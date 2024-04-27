Мусиала из-за боли в сухожилии пропустил матч «Баварии» с «Айнтрахтом». Игра с «Реалом» – во вторник

Джамал Мусиала может не сыграть с «Реалом» из-за повреждения.

Полузащитник «Баварии» пропустил матч 31-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (2:1) из-за травмы.

Во вторник мюнхенцы примут «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Он не может играть. Он очень хотел, и мы очень хотели, чтобы он играл. Два дня у него ничего не болело, а вчера он снова почувствовал боль.

Это повреждение сухожилия, которое очень мешает ему. Вчера ему пришлось прекратить тренировку, теперь мы будем делать все возможное, чтобы он был готов ко вторнику», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

В этом сезоне чемпионата Германии Мусиала провел 24 матча, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Статистику немца можно увидеть тут.