Мусиала из-за боли в сухожилии пропустил матч «Баварии» с «Айнтрахтом». Игра с «Реалом» – во вторник
Джамал Мусиала может не сыграть с «Реалом» из-за повреждения.
Полузащитник «Баварии» пропустил матч 31-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (2:1) из-за травмы.
Во вторник мюнхенцы примут «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Он не может играть. Он очень хотел, и мы очень хотели, чтобы он играл. Два дня у него ничего не болело, а вчера он снова почувствовал боль.
Это повреждение сухожилия, которое очень мешает ему. Вчера ему пришлось прекратить тренировку, теперь мы будем делать все возможное, чтобы он был готов ко вторнику», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.
В этом сезоне чемпионата Германии Мусиала провел 24 матча, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Статистику немца можно увидеть тут.
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Геррейру Мюллер Тель
В таких классических поединках должны блистать лучшие.
Надеюсь на возвращение Сержа,участие Джамала и Харри Эдвардовича.