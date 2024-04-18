Тухель о «Реале» в полуфинале: «Бавария» сыграет против крупнейшего клуба мира. С нетерпением ждем этого вызова»

Томас Тухель оценил перспективу встречи с «Реалом» в Лиге чемпионов.

« » встретится с испанской командой на стадии полуфинала. В 1/4 финала мюнхенцы победили «Арсенал» (2:2, 1:0), а мадридцы – «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, по пенальти – 4:3).

«Надеюсь, у нас вернутся некоторые игроки, у нас будут альтернативные варианты в составе и полная скамейка запасных. Но с точки зрения командных усилий, готовности жертвовать собой и претерпевать трудности вместе сегодняшний матч был ориентиром. По-другому на таком уровне играть нельзя.

Полуфинал будет совершенно другим, потому что стиль «Реала» полностью отличается от стиля «Арсенала». Я не слишком много смотрел « » в этом сезоне. Это одно из самых сложных возможных противостояний. Мы сыграем в полуфинале против крупнейшего клуба мира.

Мы с нетерпением ждем этого вызова и надеемся, что будем на высоте», – сказал главный тренер «Баварии».