Тухель о «Реале» в полуфинале: «Бавария» сыграет против крупнейшего клуба мира. С нетерпением ждем этого вызова»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель оценил перспективу встречи с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Бавария» встретится с испанской командой на стадии полуфинала. В 1/4 финала мюнхенцы победили «Арсенал» (2:2, 1:0), а мадридцы – «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, по пенальти – 4:3). 

«Надеюсь, у нас вернутся некоторые игроки, у нас будут альтернативные варианты в составе и полная скамейка запасных. Но с точки зрения командных усилий, готовности жертвовать собой и претерпевать трудности вместе сегодняшний матч был ориентиром. По-другому на таком уровне играть нельзя.

Полуфинал будет совершенно другим, потому что стиль «Реала» полностью отличается от стиля «Арсенала». Я не слишком много смотрел «Реал» в этом сезоне. Это одно из самых сложных возможных противостояний. Мы сыграем в полуфинале против крупнейшего клуба мира.

Мы с нетерпением ждем этого вызова и надеемся, что будем на высоте», – сказал главный тренер «Баварии». 

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61 комментарий
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Два хозяина бчк разыграют ЛЧ в этом году
+98
-8
+90
Надеюсь когда-нибудь эти два гегемона ЛЧ сыграют в финале)
+66
-2
+64
Круто будет, еврокласико все таки. Давно с Мюнхенцами не играли.
+48
0
+48
Я просто напомню: у Реала и Баварии двадцать кубков ЛЧ на двоих. И оба клуба в топ-3 по количеству Ушастых за всё время. Это противостояние станет легендарнейшим, с учётом последнего розыгрыша Лиги Чемпионов в нынешнем формате.
+36
0
+36
Ответ 72bp4cq2tr
самый сложный соперник пройден. Вперед за 15 чашкой ЛЧ! Hala Madrid!
Бавария тоже не подарок
+31
0
+31
И всё таки это уже традиция, что на пути к победе в ЛЧ у Реала стоит Бавария :))

П. С.: Реал не покупает жеребьёвки, играет с МС, Атлетико и Баварией, и выигрывает большие турниры

Барса же только в этом сезоне вбухала 💰💰💰 в Осасуны, Унионистасы и лёгкую сетку ЛЧ, но везде проиграла🤦🤷
+32
-8
+24
Ну вот это настоящая классика ЛЧ, при всём уважении к Сити (хоть по игре они наверное лучшие сейчас, но футбол есть футбол). Реал видится мне фаворитом, но случиться конечно может всё, что угодно, велик элемент случайности, матчи будут огонь.
+19
0
+19
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
вот как можно просерать условным Хайнденхаймам и выходить в полуфиналы ЛЧ?) Матч хорош был, но диву прям даёшься)
Дортмунд тоже дважды просирал Хайденхайму и сейчас в полуфинале)
+16
0
+16
В таких матчах всегда 50/0. Сити казался явным фаворитом в паре с Реалом, результат на табло. Реал безусловно фаворит этой пары, но надеюсь Бавария сможет удивить
+14
0
+14
Ответ kvn9
Ну вот это настоящая классика ЛЧ, при всём уважении к Сити (хоть по игре они наверное лучшие сейчас, но футбол есть футбол). Реал видится мне фаворитом, но случиться конечно может всё, что угодно, велик элемент случайности, матчи будут огонь.
Согласен. Реал-Бавария это классика ЛЧ. Как говорили выше, надеюсь что эти два гегемона когда нибудь сыграют в финале
+14
-1
+13
самый сложный соперник пройден. Вперед за 15 чашкой ЛЧ!
Hala Madrid!
+18
-9
+9
Ну хоть в одном полуфинале классика ЛЧ
+8
0
+8
Бавария есть Бавария. Исторически сложный соперник Реала. Вон недавно Арсеналу предрешали проход. Так что комментаторы 👆 успокоились)
+8
-1
+7
Ответ Real_v_dushe
Шансы 50 на 50, нормальный сезон у Баварии, чуть хуже, чем у Реала. С таким Байером чемпионат не выиграла бы даже Бавария-2013. Но как я уже и писал перед их играми с пушкарями, хоть я и симпатизировал банде Артеты, что шансов у мюнхенцев больше, что и подтвердили игры. Будет интересно.
Там бы личка с Баварией-2013 не была бы в пользу Байера,особенно в гостях
+6
0
+6
Ответ S H A R K
Дортмунд тоже дважды просирал Хайденхайму и сейчас в полуфинале)
вот вот, забыл уточнить что и Дортмунд тоже, по итогу таблицы могут и ЛЧ не попасть, но полуфиналисты) Лига чемпионов в этом сезоне прекрасна)
+5
0
+5
Еще одна европейская классика)
Очень круто, что ответный матч дома. Важнейший фактор
+5
0
+5
никто так часто в лч не играл друг с другом как Реал Бавария, классика турнира
+4
0
+4
Шансы 50 на 50, нормальный сезон у Баварии, чуть хуже, чем у Реала. С таким Байером чемпионат не выиграла бы даже Бавария-2013. Но как я уже и писал перед их играми с пушкарями, хоть я и симпатизировал банде Артеты, что шансов у мюнхенцев больше, что и подтвердили игры. Будет интересно.
+5
-1
+4
Да будет битва...)не всяких сомнений,это топовая вывеска,два футбольных европейских гиганта в 1/2!!!
+4
0
+4
Довольно давно не играли против баварцев. Должно быть интересно.
Надеюсь будут оптимальные составы у обеих команд.
+3
0
+3
Ответ Михо
В таких матчах всегда 50/0. Сити казался явным фаворитом в паре с Реалом, результат на табло. Реал безусловно фаворит этой пары, но надеюсь Бавария сможет удивить
🤝
Надеюсь, что увидим отличные матчи.
+3
0
+3
Удачи Реалу и его адекватным фанатам... Победы Баварии и встрече с Дортмундом на Уэмбли... Как в старые добрые...
+3
0
+3
Ответ kvn9
Ну вот это настоящая классика ЛЧ, при всём уважении к Сити (хоть по игре они наверное лучшие сейчас, но футбол есть футбол). Реал видится мне фаворитом, но случиться конечно может всё, что угодно, велик элемент случайности, матчи будут огонь.
Полностью соглашусь!
+2
0
+2
Ответ Утя Ваткин
Реал конечно фаворит на бумаге, однако у Баварии остался только 1 турнир где будут выдаваться по полной. Ждём интригу до последних минут.
У Реала по сути тоже один, Барсу на изи завернут, там 8 очков отрыв)
+2
0
+2
опять класико ЛЧ будем смотреть) вот Баварии не обидно будет проиграть, они наши исторически главные соперники на евроарене, между клубами всегда было уважение.. пусть победит сильнейший и надеюсь победитель этой пары возьмет чашку
+2
0
+2
Реал конечно фаворит на бумаге, однако у Баварии остался только 1 турнир где будут выдаваться по полной. Ждём интригу до последних минут.
+2
0
+2
вот как можно просерать условным Хайнденхаймам и выходить в полуфиналы ЛЧ?) Матч хорош был, но диву прям даёшься)
+3
-1
+2
тухель с челси проходил реал и обыгрывал сити пепа,а бавария наголову сильнее того челси,надеюсь у него это не получится в этот раз
+3
-2
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну красавцы, думал,что Арсенал в чистую разнесет баварцев, а Атлетико на фирменных автобусах пройдёт Боруссию, и очень рад, что ошибался) Вместо токсичности перед конкурентам - радуюсь успехам других команд, Байеру так же желаю успехов в конце сезона)
В немцах я не сомневался. Их изначально считал фаворитами)
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Ответ Владимир Плотников
У Реала по сути тоже один, Барсу на изи завернут, там 8 очков отрыв)
Ну не знаю. У Реала на день меньше на восстановление + тяжелейший матч года выдали. И туров еще прилично! Легко точно не будет.
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