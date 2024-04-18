Тухель о «Реале» в полуфинале: «Бавария» сыграет против крупнейшего клуба мира. С нетерпением ждем этого вызова»
Томас Тухель оценил перспективу встречи с «Реалом» в Лиге чемпионов.
«Бавария» встретится с испанской командой на стадии полуфинала. В 1/4 финала мюнхенцы победили «Арсенал» (2:2, 1:0), а мадридцы – «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, по пенальти – 4:3).
«Надеюсь, у нас вернутся некоторые игроки, у нас будут альтернативные варианты в составе и полная скамейка запасных. Но с точки зрения командных усилий, готовности жертвовать собой и претерпевать трудности вместе сегодняшний матч был ориентиром. По-другому на таком уровне играть нельзя.
Полуфинал будет совершенно другим, потому что стиль «Реала» полностью отличается от стиля «Арсенала». Я не слишком много смотрел «Реал» в этом сезоне. Это одно из самых сложных возможных противостояний. Мы сыграем в полуфинале против крупнейшего клуба мира.
Мы с нетерпением ждем этого вызова и надеемся, что будем на высоте», – сказал главный тренер «Баварии».
П. С.: Реал не покупает жеребьёвки, играет с МС, Атлетико и Баварией, и выигрывает большие турниры
Барса же только в этом сезоне вбухала 💰💰💰 в Осасуны, Унионистасы и лёгкую сетку ЛЧ, но везде проиграла🤦🤷
Hala Madrid!
Очень круто, что ответный матч дома. Важнейший фактор
Надеюсь будут оптимальные составы у обеих команд.
Надеюсь, что увидим отличные матчи.