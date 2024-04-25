Тигиев о «Спартаке»: «Кто вообще такой Дуарте? Почему играет он, а не Джика? Какой-то беспредел» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Георгий Тигиев Алексис Дуарте Футбол

Георгий Тигиев недоумевает, почему Алексис Дуарте играет в старте «Спартака».

— У тебя были голевые действия?

— В «Спартаке» — нет. Но ты пойди залезь в тот «Спартак»: Комбаров, Боккетти, Ташчи, Джикия, Ещенко. Это я еще не говорю про полузащиту и атаку. А сейчас… 

Кто вообще такой Дуарте? Пускай едет обратно в свою Коста-Рику (на самом деле Дуарте из Парагвая – прим. Sports)! Почему играет он, а не Джика [Джикия]? Какой-то беспредел, — сказал бывший защитник «Спартака».

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17 комментариев
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Экспертное мнение
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Джикия вышел уже с Зенитом на замену, лучше бы не выходил
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+25
замечу одну особенность, даже Слишкович не смотря на два выхода на замены Джикии в кубке, в чемпионате при игре в три центральных дал игровое время Чернову, что говорит лишь о том, что любому тренеру кто бы не махал с бровки понятно что Джикия сейчас ровно 4 по списку игрок...летом нужно бывшего капитана скидывать из клуба и присмотреться к другим кандидатам...
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+18
Уровень знания футбола: Тигиев
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-1
+16
Тигиев и Джикия - эта пара должна играть в основе👍
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0
+9
Кто такой вообще Тигиев? Почему публикуют его, а не адекватного человека?
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+7
Болельщики всех клубов РПЛ, кроме Спартака согласны с ним. Пусть играет Джикия 🙏 С Зенитом вон вышел и два гола из под него могли забить, но увы :(
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Ты то кто такой?🤡
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А Джикия играет? Когда вышел на поле - играл?
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И такие люди считают себя футбольными экспертами, а потом сидят на матч тв.
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Кто такой вообще Тигиев?))
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Им самим не стремно от такого рода вью?
Кто это такой вообще?
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Кто такой Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? ©
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Хрена себе , эксперт 😁
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Ответ Кривой Глушак
Экспертное мнение
из пивной)
+1
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+1
потому что не жрет хинкали !!!
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Ответ Alex
Кто такой вообще Тигиев? Почему публикуют его, а не адекватного человека?
Все началось с Мостового, после решили опросить и соседние палаты
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