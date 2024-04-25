Тигиев о «Спартаке»: «Кто вообще такой Дуарте? Почему играет он, а не Джика? Какой-то беспредел» 

Георгий Тигиев недоумевает, почему Алексис Дуарте играет в старте «Спартака».

— У тебя были голевые действия?

— В «Спартаке» — нет. Но ты пойди залезь в тот «Спартак»: Комбаров, Боккетти, Ташчи, Джикия, Ещенко. Это я еще не говорю про полузащиту и атаку. А сейчас…

Кто вообще такой Дуарте? Пускай едет обратно в свою Коста-Рику (на самом деле из Парагвая – прим. Sports)! Почему играет он, а не [Джикия]? Какой-то беспредел, — сказал бывший защитник « ».