«Спартак» об отсутствии Джикии в заявке на ЦСКА: «У него микроповреждение»
В «Спартаке» объяснили отсутствие Георгия Джикиии в заявке на игру с ЦСКА.
Дерби между московскими командами состоится сегодня и начнется в 20:30. Защитник красно-белых Георгий Джикия не попал в заявку на этот матч.
«У Джикии микроповреждение. Мозес близок к возвращению, но пока его решили поберечь. Зорин приступил к динамической реабилитации после тяжелой травмы.
Все остальные здоровы», – сказал руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Самое интересное это на какую з/п, срок и клуб в итоге подпишется Джикия летом.