«Спартак» об отсутствии Джикии в заявке на ЦСКА: «У него микроповреждение»

В «Спартаке» объяснили отсутствие Георгия Джикиии в заявке на игру с ЦСКА.

Дерби между московскими командами состоится сегодня и начнется в 20:30. Защитник красно-белых не попал в заявку на этот матч.

«У Джикии микроповреждение. Мозес близок к возвращению, но пока его решили поберечь. Зорин приступил к динамической реабилитации после тяжелой травмы.

Все остальные здоровы», – сказал руководитель пресс‑службы « » .