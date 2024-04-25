«Спартак» об отсутствии Джикии в заявке на ЦСКА: «У него микроповреждение»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия травмы Виктор Мозес Георгий Джикия Матч ТВ Дмитрий Зеленов Даниил Зорин Футбол

В «Спартаке» объяснили отсутствие Георгия Джикиии в заявке на игру с ЦСКА.

Дерби между московскими командами состоится сегодня и начнется в 20:30. Защитник красно-белых Георгий Джикия не попал в заявку на этот матч.

«У Джикии микроповреждение. Мозес близок к возвращению, но пока его решили поберечь. Зорин приступил к динамической реабилитации после тяжелой травмы.

Все остальные здоровы», – сказал руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Повредил пердячее жило наверное
+12
-1
+11
Точнее микроожирение
+11
0
+11
«Двадцатый хинкал был лишним»,- подтвердил источник.
+7
0
+7
Тут микро уход из клуба летом.
Самое интересное это на какую з/п, срок и клуб в итоге подпишется Джикия летом.
+4
0
+4
пора сливать балласт...
+2
0
+2
Вот такое🤏
0
0
0
Хачапури или хинкали оказались не свежими?
0
0
0
Генич?))
0
0
0
Ответ Caniball
Тут микро уход из клуба летом. Самое интересное это на какую з/п, срок и клуб в итоге подпишется Джикия летом.
К Кутепову в пару
0
0
0
Ответ Caniball
Тут микро уход из клуба летом. Самое интересное это на какую з/п, срок и клуб в итоге подпишется Джикия летом.
75т.р без вычета налогов
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий