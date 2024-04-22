«Вест Хэм» и Аморимом провели переговоры. Назначение португальца в «Ливерпуль» маловероятно
Рубен Аморим может возглавить «Вест Хэм».
По информации The Athletic, клуб провел переговоры с главным тренером «Спортинга». Аморима рассматривают в числе кандидатов на замену Дэвиду Мойесу, чей контракт с «Вест Хэмом» рассчитан до конца сезона.
Отмечается, что назначение Аморима в «Ливерпуль» в настоящий момент выглядит маловероятным.
Еще одним кандидатом на пост главного тренера клуба в случае ухода Мойеса является Хулен Лопетеги, однако назначение Аморима считается приоритетом.