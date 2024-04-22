«Вест Хэм» и Аморимом провели переговоры. Назначение португальца в «Ливерпуль» маловероятно

Рубен Аморим может возглавить «Вест Хэм».

По информации The Athletic, клуб провел переговоры с главным тренером « ». Аморима рассматривают в числе кандидатов на замену , чей контракт с « » рассчитан до конца сезона.

Отмечается, что назначение Аморима в « » в настоящий момент выглядит маловероятным.

Еще одним кандидатом на пост главного тренера клуба в случае ухода Мойеса является , однако назначение Аморима считается приоритетом.