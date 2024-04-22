«Вест Хэм» и Аморимом провели переговоры. Назначение португальца в «Ливерпуль» маловероятно

Теги Ливерпуль высшая лига Португалия Спортинг Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия Рубен Аморим Хулен Лопетеги Футбол

Рубен Аморим может возглавить «Вест Хэм».

По информации The Athletic, клуб провел переговоры с главным тренером «Спортинга». Аморима рассматривают в числе кандидатов на замену Дэвиду Мойесу, чей контракт с «Вест Хэмом» рассчитан до конца сезона. 

Отмечается, что назначение Аморима в «Ливерпуль» в настоящий момент выглядит маловероятным.

Еще одним кандидатом на пост главного тренера клуба в случае ухода Мойеса является Хулен Лопетеги, однако назначение Аморима считается приоритетом.

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4 комментария
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Вот это намного реалистичнее, Аморим - крутой автобусник, с трудом представляю его полностью ломающим клопповский Ливерпуль под принципиально другой футбол, а главное зачем?
+11
-3
+8
Ответ Крэнг
Комментарий скрыт
Нет не правильно.Не всякий Аморим нужен Ливерпулю.
+4
-1
+3
Если так, за зону ЛЕ смогут бороться
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