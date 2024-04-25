Беллингем из-за гастроэнтерита не тренировался перед игрой с «Сосьедадом», у Родриго грипп. Куртуа и Менди – в общей группе «Реала»

Родриго и Джуд Беллингем пропустят матч против «Реал Сосьедад».

Завтра «Реал» сыграет с « » на выезде в матче 33-го тура .

Как сообщает El Chiringuito, пропустил сегодняшнюю тренировку мадридцев из-за гриппа. Беллингем не тренировался с командой из-за гастроэнтерита.

По информации As, оба игрока пропустят завтрашний матч, но будут готовы к первому матчу с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

Также сообщается, что в общую группу « » вернулись Ферлан Менди и .