Беллингем из-за гастроэнтерита не тренировался перед игрой с «Сосьедадом», у Родриго грипп. Куртуа и Менди – в общей группе «Реала»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Тибо Куртуа Ферлан Менди Родриго Джуд Беллингем Здоровье Футбол

Родриго и Джуд Беллингем пропустят матч против «Реал Сосьедад».

Завтра «Реал» сыграет с «Сосьедадом» на выезде в матче 33-го тура Ла Лиги.

Как сообщает El Chiringuito, Родриго пропустил сегодняшнюю тренировку мадридцев из-за гриппа. Беллингем не тренировался с командой из-за гастроэнтерита.

По информации As, оба игрока пропустят завтрашний матч, но будут готовы к первому матчу с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

Также сообщается, что в общую группу «Реала» вернулись Ферлан Менди и Тибо Куртуа.

27 комментариев
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да просто они знают что Реал чемпион 🏆 Испании!
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Браим и Хоселу ваш выход!
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Здоровья парням! Заменить есть кем,надеюсь Карло даст больше игровых минут Арде завтра.Тем более обещал)
Там ещё Менди вряд ли сыграет против «Сосьедада».
Он не травмирован, но у француза был сильный перегруз мышц и тренерский штаб не хочет рисковать.
Он выйдет в основе на матч против «Баварии».
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С Сосьедадом можно вообще кастилью выпускать
Главный матч будет во вторник)
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Ответ Игорь Новиков
Отдохнут перед Баварией.
Грипп и гастроэнтерит - прям чёткий отдых, ага
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Главное, чтобы восстановились против Баварии
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Надеюсь ничего серьезного и просто дают отдохнуть перед матчами с Баварией!
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Арда, Хоселу, Браим, Себальос ваш выход
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Всегда нравится эта формулировка "гастроэнтерит". Это называется "накануне перебухал". Там вон соседняя новость была, что он подругу вызывал на Netflix & Chill, наверняка заодно и в клуб сгоняли.
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Ответ Футбольные Хроники
Браим и Хоселу ваш выход!
Гюлер и Браим должны играть
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Ответ войд
С Сосьедадом можно вообще кастилью выпускать Главный матч будет во вторник)
так то да, можно и Куртуа выпустить либо Луку Зидана
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Отдохнут перед Баварией.
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Гастроэнтерит!? Они что, шаурму из ларька подъезжают что-ли, я так понимаю у них спецпитание правильное и т.д.
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Они бы все равно не вышли, так что какая разница 🤷🏻‍♂️
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Не фиг танцевать
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с Сосьедадом можно молодняк выпускать, Гюлер Браим Хоселу всех в основу.. так же нужен отдых Вальверде, Рюди
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Ответ МОНТЁР ТуПи
так то да, можно и Куртуа выпустить либо Луку Зидана
А Зидан все еще там)?
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Ответ МОНТЁР ТуПи
так то да, можно и Куртуа выпустить либо Луку Зидана
Кепа?
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Ответ Горемычный Рибери
Здоровья всем игрокам Реала,чтобы после Баварии не было разговоров что тот травмирован,этот заболел.Бавария хочет по спортивному принципу выйти в финал.
Хотелка лишь бы не лопнула
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