Беллингем из-за гастроэнтерита не тренировался перед игрой с «Сосьедадом», у Родриго грипп. Куртуа и Менди – в общей группе «Реала»
Родриго и Джуд Беллингем пропустят матч против «Реал Сосьедад».
Завтра «Реал» сыграет с «Сосьедадом» на выезде в матче 33-го тура Ла Лиги.
Как сообщает El Chiringuito, Родриго пропустил сегодняшнюю тренировку мадридцев из-за гриппа. Беллингем не тренировался с командой из-за гастроэнтерита.
По информации As, оба игрока пропустят завтрашний матч, но будут готовы к первому матчу с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.
Также сообщается, что в общую группу «Реала» вернулись Ферлан Менди и Тибо Куртуа.
Там ещё Менди вряд ли сыграет против «Сосьедада».
Он не травмирован, но у француза был сильный перегруз мышц и тренерский штаб не хочет рисковать.
Он выйдет в основе на матч против «Баварии».
Главный матч будет во вторник)