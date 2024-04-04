Кин о Рэшфорде: «Кто-то должен по старинке пнуть его под зад и сказать: «Давай, мы ждем от тебя большего». Чувствуется, что с Маркусом что-то не так»

Рой Кин считает, что Маркусу Рэшфорду не хватает мотивации.

«Не скажу, что беспокоюсь за него, но когда смотришь на него, чувствуешь, что что-то не так. Люди, которые его окружают, будь то семья или его тренер, который работает с ним каждый день – кто-то должен по старинке пнуть его под зад и сказать: «Давай, мы ждем от тебя большего».

Если вы хотите стать настоящим лидером, и у вас крупный контракт, то на вас ложится ответственность», – сказал бывший игрок « » в подкасте Stick to Football.

В нынешнем сезоне на счету 7 голов и 2 ассиста в 28 матчах за «МЮ» в . Его подробная статистика доступна здесь.