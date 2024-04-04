Кин о Рэшфорде: «Кто-то должен по старинке пнуть его под зад и сказать: «Давай, мы ждем от тебя большего». Чувствуется, что с Маркусом что-то не так»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Рой Кин считает, что Маркусу Рэшфорду не хватает мотивации.

«Не скажу, что беспокоюсь за него, но когда смотришь на него, чувствуешь, что что-то не так. Люди, которые его окружают, будь то семья или его тренер, который работает с ним каждый день – кто-то должен по старинке пнуть его под зад и сказать: «Давай, мы ждем от тебя большего».

Если вы хотите стать настоящим лидером, и у вас крупный контракт, то на вас ложится ответственность», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.

В нынешнем сезоне на счету Рэшфорда 7 голов и 2 ассиста в 28 матчах за «МЮ» в АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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8 комментариев
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Не получится, у него депутатская неприкосновенность
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Эрлинг игрок третьей лиги, а с Маркусом просто что-то не так, запишем
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Да не уж то кто-то вслух сказал про Рэшфорда публично из ветеранов-экспертов

про Маркуса почти весь сезон либо тактично молчали либо мычали что-то невнятное

А того же Расмуса костерили почем свет стоит
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Кина не хватает, пендели раздавать этим переоцененным талантам
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Проще перестать с ним нянчиться и пнуть его под зад из клуба
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От него ждут уже сколько лет. Чувак играет как погба, 2 месяца божественно, потом на поле не видно
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Старина Рой - легенда. Продвигает воспитание молодых щеглов по методам сэра Алекса.
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