«Бавария» предложит Рангнику контракт до 2026 или 2027 года. За тренера заплатят 2-3 млн евро компенсации

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Австрии по футболу возможные трансферы Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник может вскоре возглавить «Баварию».

Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на Bild, переговоры между «Баварией» и тренером находятся в продвинутой стадии. Все в мюнхенском клубе согласны на кандидатуру немца.

Рангник не будет временными тренером на год, но и не получит продолжительный контракт. Речь идет о соглашении до 2026 или 2027 года.

Кроме того, «Бавария» заплатит 2-3 млн евро Австрийской федерации футбола за досрочный уход Рангника с поста тренера сборной Австрии.  

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25 комментариев
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Капец.
В чём проблема назначить Флика на тот же срок, неужели до сих пор такие контры с Хёнессом.
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Ответ evgeniiios
Интересно, когда-нибудь 3iq комментаторы на спортсе почитают кто такой Рангник и что он сделал?
Наврядли. Рангник великолепный функционер, которого очень любят и уважают в Австрии и Германии.
+9
-4
+5
Ответ Гениальный камень
Капец. В чём проблема назначить Флика на тот же срок, неужели до сих пор такие контры с Хёнессом.
Рангник очень сильный функционер и менеджер. Проследите его карьеру, без привязки к комментариям на Спортсе. Империя РБ, по сути его детище.
+10
-6
+4
Интересно, когда-нибудь 3iq комментаторы на спортсе почитают кто такой Рангник и что он сделал?
+10
-9
+1
как у него это получается?
+2
-1
+1
Бавария напоминает Ювентус - своими руками рубят сук,, на котором крепко сидят.
+2
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В начале я думал, что это шутка. Они что головой тронулись ставить этого шарлатана? Им что опыта МЮ мало?
+2
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+1
Ответ evgeniiios
Интересно, когда-нибудь 3iq комментаторы на спортсе почитают кто такой Рангник и что он сделал?
А зачем?) за такое чтение плюсов на спортсе не поставят)
+5
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безумцы
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Рагник это Мората, в мире тренеров) на него всегда претендуют топ клубы, хотя Мората сейчас в порядке, а по Рагнику ничего не понятно
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Хоспаде, как у него это выходит???
+1
-1
0
Ответ evgeniiios
Интересно, когда-нибудь 3iq комментаторы на спортсе почитают кто такой Рангник и что он сделал?
Предлагаю Рангника в Ливерпуль назначить, вместо Клоппа. Что скажешь?
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Ответ evgeniiios
Интересно, когда-нибудь 3iq комментаторы на спортсе почитают кто такой Рангник и что он сделал?
Есть огромное количество очень заслуженных и великих людей, которые когда-то что-то сделали в футболе
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