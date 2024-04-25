«Бавария» предложит Рангнику контракт до 2026 или 2027 года. За тренера заплатят 2-3 млн евро компенсации

Ральф Рангник может вскоре возглавить «Баварию».

Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на Bild, переговоры между «Баварией» и тренером находятся в продвинутой стадии. Все в мюнхенском клубе согласны на кандидатуру немца.

Рангник не будет временными тренером на год, но и не получит продолжительный контракт. Речь идет о соглашении до 2026 или 2027 года.

Кроме того, «Бавария» заплатит 2-3 млн евро Австрийской федерации футбола за досрочный уход с поста тренера сборной Австрии.