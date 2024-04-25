Хенесс не сомневается по поводу Рангника. Раньше он считал его «врагом «Баварии», а теперь видит в нем «отличного человека» (Bild)
Ули Хенесс поддерживает назначение Ральфа Рангника на пост тренера «Баварии».
Как сообщает Bild, почетный президент мюнхенского клуба не испытывает никаких сомнений по поводу кандидатуры немецкого специалиста. Раньше он считал тренера «врагом «Баварии», но позже изменил мнение и теперь видит в нем «отличного человека».
Ранее стало известно, что Рангник является фаворитом на пост тренера «Баварии». Представители клуба встречались с 65-летним специалистом, возглавляющим сборную Австрии, для обсуждения деталей возможного сотрудничества. Если все пойдет по плану, соглашение может быть оформлено уже на этой неделе.
За свою тренерскую карьеру Рангник возглавлял множество немецких клубов, среди которых «Лейпциг», «Шальке», «Штутгарт», «Ганновер» и другие.
Рангник о «Баварии»: «Со мной связывались. Я сосредоточен на Австрии – когда клуб скажет, что хочет меня пригласить, я спрошу себя, хочу ли этого»
А ещё Рангник вдруг тут у многих стал тренером Локо, хотя Локо он не тренировал, а был спортдиром, и проворачивал не самые плохие трансферы. Хотя, не удивлюсь, если ему в вину уже записали депрессию Бека и выкуп Анджорина за 20 лямов (которого, напомню, не выкупили).