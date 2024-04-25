Хенесс не сомневается по поводу Рангника. Раньше он считал его «врагом «Баварии», а теперь видит в нем «отличного человека» (Bild)

Теги Бавария бундеслига Германия Ули Хенесс сборная Австрии по футболу Ральф Рангник Футбол

Ули Хенесс поддерживает назначение Ральфа Рангника на пост тренера «Баварии».

Как сообщает Bild, почетный президент мюнхенского клуба не испытывает никаких сомнений по поводу кандидатуры немецкого специалиста. Раньше он считал тренера «врагом «Баварии», но позже изменил мнение и теперь видит в нем «отличного человека».

Ранее стало известно, что Рангник является фаворитом на пост тренера «Баварии». Представители клуба встречались с 65-летним специалистом, возглавляющим сборную Австрии, для обсуждения деталей возможного сотрудничества. Если все пойдет по плану, соглашение может быть оформлено уже на этой неделе.

За свою тренерскую карьеру Рангник возглавлял множество немецких клубов, среди которых «Лейпциг», «Шальке», «Штутгарт», «Ганновер» и другие.

Рангник о «Баварии»: «Со мной связывались. Я сосредоточен на Австрии – когда клуб скажет, что хочет меня пригласить, я спрошу себя, хочу ли этого»

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Ебздрогыч
Эх, не того тренера мы обычно шарлатаном называем!
Фанаты МЮ запустили мем про шарлатана Рангника, а вы и купились. У них и Мойес шарлатан, и Ван Гал, и Моуриньо, и Тен Хаг... и следующий после Тен Хага тоже.
А ещё Рангник вдруг тут у многих стал тренером Локо, хотя Локо он не тренировал, а был спортдиром, и проворачивал не самые плохие трансферы. Хотя, не удивлюсь, если ему в вину уже записали депрессию Бека и выкуп Анджорина за 20 лямов (которого, напомню, не выкупили).
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий