Александр Мостовой: «Мусаев в одном ряду с Абаскалем для меня. «Краснодар» – команда Ивича. Не вижу никакого изменения в игре, его и не будет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Владимир Ивич Краснодар Джон Кордоба Мурад Мусаев Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой не видит изменений в игре «Краснодара» при Мураде Мусаеве.

«При Мусаеве я никакого изменения не вижу в «Краснодаре», и не будет этого. Играют те футболисты, которых собрал и тренировал Ивич.

Ивича уволили по непонятным для всех причинам, такое разве возможно, чтобы тренера увольняли с первого места? Это команда Ивича. Кордоба как забивал, так и забивает.

В целом, так и по всей команде. Мне кажется, многие, кто особо не следит за футболом, думают, что Ивич еще в «Краснодаре». Для меня Мусаев стоит в одном ряду с Абаскалем», – сказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой.

По итогам 25 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 49 очков, и отстает от лидирующего «Зенита» на 1 балл. 

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26 комментариев
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Царю надо отдать должное, он хотя бы не флюгерит, выбрал себе тему и эксплуатирует её до одури. Да, глупо выглядит, но чел хотя бы последователен в своём бреду, а не пытается строить из себя всезнайку аналитика по любым вопросам
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Александр, не завидуйте. Начните с детских, юношеских команд, как Мусаев и Абаскаль это делали…
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Оо Мостовой выбрал следующую жертву.
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Как я и говорил, если Краснодар будет проигрывать, то виноват Мусаев бездарь. А если выигрывать, то значит на багаже Ивича.Как бы ни было , но для злопыхателей Краснодара и самого Галицкого будет так. Мой совет успокойтесь утрите слюни и жонглируйте потихоньку с царьком.Ваше мнение Краснодар не интересует. Всех благ.
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Ответ Мысли Стетхема
Оо Мостовой выбрал следующую жертву.
А я все гадал кто будет после Абаскаля, неужели у Мусаева с чеканкой мяча те же проблемы? Вот незадача )
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А для Галицкого он тренер, а ты нет
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На месте Мусаева у любого тренера была бы задача не ломать кардинально то, что работает. Вот он это и пытается делать,наверное.
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Эта песня хороша - начинай сначала)
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Ответ Мысли Стетхема
Оо Мостовой выбрал следующую жертву.
только эта жертва ему может ответить и вряд-ли ответ его порадует 😂
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Ответ NIK7478
На месте Мусаева у любого тренера была бы задача не ломать кардинально то, что работает. Вот он это и пытается делать,наверное.
У него это плохо получается. В атаке так же ничего нет, так и защита развалилась, судя по матчу с Балтикой…
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Только защита стала пожиже.
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Ответ Mechel**
А для Галицкого он тренер, а ты нет
Сколько Галицкий начеканит?
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Ответ Иван Шуткин
Несправедливо) Мусаев умеет чеканить
😂.
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Ответ kalc1976@list.ru
Только защита стала пожиже.
100%. Был на матче с Балтикой, наблюдал этот ужас.
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главное что Галицкий так не считает. А Галицкий, судя по достижениям, намного умнее Мостового.
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Теперь у Мусаева как у сапера нет права на ошибку
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Ну а как же без Абаскаля? Столько грошей нарубил на вью о нём. 😊
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Царь прекрасен, быстро нашел себе новую
Цель :)
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Несправедливо) Мусаев умеет чеканить
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мостовой: Галицкий и федун для меня в одном ряду, все их решения эмоциональные
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