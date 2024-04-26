Александр Мостовой: «Мусаев в одном ряду с Абаскалем для меня. «Краснодар» – команда Ивича. Не вижу никакого изменения в игре, его и не будет»
Александр Мостовой не видит изменений в игре «Краснодара» при Мураде Мусаеве.
«При Мусаеве я никакого изменения не вижу в «Краснодаре», и не будет этого. Играют те футболисты, которых собрал и тренировал Ивич.
Ивича уволили по непонятным для всех причинам, такое разве возможно, чтобы тренера увольняли с первого места? Это команда Ивича. Кордоба как забивал, так и забивает.
В целом, так и по всей команде. Мне кажется, многие, кто особо не следит за футболом, думают, что Ивич еще в «Краснодаре». Для меня Мусаев стоит в одном ряду с Абаскалем», – сказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой.
По итогам 25 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 49 очков, и отстает от лидирующего «Зенита» на 1 балл.
Цель :)