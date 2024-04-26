Гюлер впервые выйдет в старте «Реала» на матч Ла Лиги – против «Сосьедада». Кепа тоже сыграет, Винисиус и Беллингем – в запасе

Арда Гюлер впервые сыграет в матче чемпионата Испании с первой минуты.

Главный тренер «Реала» включил 19-летнего турка в стартовый состав на игру против «Реал Сосьедад».

До этого дня хавбек выходил в только на замену (5 раз). В старте он начинал матч Кубка Испании против «Арандины» 6 января.

С «Сосьедадом» сыграют:

– вратарь: Кепа Аррисабалага;

– защитники: , , , Фран Гарсия;

– полузащитники: Арда Гюлер, Орельен Тчуамени, Лука Модрич, Дани Себальос, Браим Диас;

– нападающий: Хоселу.

«Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 22:00