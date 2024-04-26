Гюлер впервые выйдет в старте «Реала» на матч Ла Лиги – против «Сосьедада». Кепа тоже сыграет, Винисиус и Беллингем – в запасе

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Арда Гюлер впервые сыграет в матче чемпионата Испании с первой минуты.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти включил 19-летнего турка в стартовый состав на игру против «Реал Сосьедад».

До этого дня хавбек выходил в Ла Лиге только на замену (5 раз). В старте он начинал матч Кубка Испании против «Арандины» 6 января.

С «Сосьедадом» сыграют:

вратарь: Кепа Аррисабалага;

защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Начо Фернандес, Фран Гарсия;

полузащитники: Арда Гюлер, Орельен Тчуамени, Лука Модрич, Дани Себальос, Браим Диас;

нападающий: Хоселу.

«Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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6 комментариев
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Отличная ротация от Анчелоти,не знал что он так умеет)
+7
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+7
Ура ротация!
+3
0
+3
Чем Лунин провинился? Или основному вратарю тоже дают отдохнуть перед "Баварией" ?
+1
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+1
Ответ Pertinax Gandi
Чем Лунин провинился? Или основному вратарю тоже дают отдохнуть перед "Баварией" ?
Отдых не более.
+1
0
+1
Увидим Гюлера в деле)
0
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Ответ Pertinax Gandi
Чем Лунин провинился? Или основному вратарю тоже дают отдохнуть перед "Баварией" ?
Писали, что это выражение благодарности Кепе от Карло за понимание (типо сидит на скамейке смиренно и не токсит, плюс подсказывал Лунину в серии пенальти, а так мог бы и промолчать)
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