Гюлер впервые выйдет в старте «Реала» на матч Ла Лиги – против «Сосьедада». Кепа тоже сыграет, Винисиус и Беллингем – в запасе
Арда Гюлер впервые сыграет в матче чемпионата Испании с первой минуты.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти включил 19-летнего турка в стартовый состав на игру против «Реал Сосьедад».
До этого дня хавбек выходил в Ла Лиге только на замену (5 раз). В старте он начинал матч Кубка Испании против «Арандины» 6 января.
С «Сосьедадом» сыграют:
– вратарь: Кепа Аррисабалага;
– защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Начо Фернандес, Фран Гарсия;
– полузащитники: Арда Гюлер, Орельен Тчуамени, Лука Модрич, Дани Себальос, Браим Диас;
– нападающий: Хоселу.
«Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 22:00