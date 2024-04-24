Андрей Канчельскис: «Меня вряд ли добавят в Зал славы АПЛ в нынешней ситуации, но разговоры были. Я свое дело сделал – представлял нашу страну. Время покажет»

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Андрей Канчельскис Саутгемптон Политика ТАСС Зал славы АПЛ Футбол

Андрей Канчельскис сомневается, что его добавят в Зал славы АПЛ.

22 апреля Энди Коул и Джон Терри были введены в Зал славы Премьер-лиги.

«В нынешней ситуации меня вряд ли добавят в Зал славы АПЛ. Но разговоры были, велись давно. Представители Английской премьер-лиги связывались со мной, мы общаемся и сейчас, с этим нет проблем.

Посмотрим, получится ли попасть в Зал славы АПЛ, я свое дело сделал, представлял нашу страну в английском чемпионате, но теперь от меня ничего не зависит. Время покажет», – сказал бывший игрок клубов АПЛ Андрей Канчельскис.

За карьеру в АПЛ бывший полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». Канчельскис провел 151 матч в Премьер-лиге, забил 42 гола и отдал 18 результативных передач.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
При всем уважении, фигура не того масштаба
+11
-1
+10
Ответ Евгений Семенченко
ну на своей позиции он в своё время был одним из лучших в Англии
В период, когда МЮ за 4 сезона ни разу не сыграл весной в еврокубках, уступая Торпедо и Галатасараю. Из всего того периода Зала славы заслуживают отдельные личности, и Канчельскис точно не среди них. Чемпионат был слабоват, только отходил от бана.
+5
-1
+4
Ответ alex072
Я понимаю Гиггз, Кантона, Скоулз, Бекхем, для меня Видич там лишний, ну а уж канчельскис что такое, болтун обыкновенный
ветераны все в основном болтуны.а по игре он был когда-то просто супер
+4
-1
+3
Я понимаю Гиггз, Кантона, Скоулз, Бекхем, для меня Видич там лишний, ну а уж канчельскис что такое, болтун обыкновенный
+3
-1
+2
У Гиггза голевых передач больше чем у Канчельскиса игр в АПЛ, первый молчит а вот второй уверен что его не добавили в зал славы из-за политики)
+2
-1
+1
Ответ FNT
В период, когда МЮ за 4 сезона ни разу не сыграл весной в еврокубках, уступая Торпедо и Галатасараю. Из всего того периода Зала славы заслуживают отдельные личности, и Канчельскис точно не среди них. Чемпионат был слабоват, только отходил от бана.
Так это зал славы АПЛ, а не еврокубков. В АПЛ Канчельскис тогда был звездой, без сомнения.
+1
0
+1
Ответ FNT
В период, когда МЮ за 4 сезона ни разу не сыграл весной в еврокубках, уступая Торпедо и Галатасараю. Из всего того периода Зала славы заслуживают отдельные личности, и Канчельскис точно не среди них. Чемпионат был слабоват, только отходил от бана.
ну тогда получается Кантона тоже был слабоват,если судить по еврокубкам? )))
+1
0
+1
Ответ Under
только время это было не слишком долгим а в сухом остатке 716 место в истории лиги по матчам, 167 по голам и 269 по передачам
слова Марка Твена о статистике знаете? )))
+1
0
+1
А начеканит ли хотя бы 1000 раз что бы о зале славы разговаривать?
0
0
0
Ответ Евгений Семенченко
ну на своей позиции он в своё время был одним из лучших в Англии
только время это было не слишком долгим
а в сухом остатке 716 место в истории лиги по матчам, 167 по голам и 269 по передачам
0
0
0
Ответ Евгений Семенченко
слова Марка Твена о статистике знаете? )))
знаю, конечно, только почему вы считаете, что они актуальны в данном случае?
0
0
0
Ответ Under
знаю, конечно, только почему вы считаете, что они актуальны в данном случае?
открываем статистику...Роналдо за сборную Бразилии забил 68 голов, а Неймар 79. получается что Неймар как нападающий сильнее Зубастика? )))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий