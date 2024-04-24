Андрей Канчельскис: «Меня вряд ли добавят в Зал славы АПЛ в нынешней ситуации, но разговоры были. Я свое дело сделал – представлял нашу страну. Время покажет»

Андрей Канчельскис сомневается, что его добавят в Зал славы АПЛ.

22 апреля Энди Коул и Джон Терри были введены в Зал славы Премьер-лиги.

«В нынешней ситуации меня вряд ли добавят в Зал славы АПЛ. Но разговоры были, велись давно. Представители Английской премьер-лиги связывались со мной, мы общаемся и сейчас, с этим нет проблем.

Посмотрим, получится ли попасть в Зал славы АПЛ, я свое дело сделал, представлял нашу страну в английском чемпионате, но теперь от меня ничего не зависит. Время покажет», – сказал бывший игрок клубов АПЛ Андрей Канчельскис.

За карьеру в АПЛ бывший полузащитник выступал за « », « », « » и « ». Канчельскис провел 151 матч в Премьер-лиге, забил 42 гола и отдал 18 результативных передач.