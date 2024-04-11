Черданцев прокомментирует матч «Краснодар» – «Зенит», Шнякин будет работать на игре «Локо» – ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия телевидение Георгий Черданцев Константин Генич Краснодар Михаил Моссаковский Дмитрий Шнякин Роман Нагучев Матч ТВ Михаил Меламед Александр Пойда Футбол

Георгий Черданцев прокомментирует матч «Краснодар» – «Зенит».

Черданцев будет работать на игре в паре с Михаилом Меламедом.

Другой топ-матч в рамках тура – «Локомотив» – ЦСКА – прокомментируют Дмитрий Шнякин и Михаил Моссаковский.

Константин Генич будет работать на игре «Оренбург» – «Пари НН». Роман Нагучев и Александр Пойда прокомментируют встречу «Спартака» и «Сочи».

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6 комментариев
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Ну это всем нам за грехи
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Отлично, в наушниках под музыку норм смотреть. Рекомендую
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Смотрю английский чемп иногда с тамошними комментаторами. Половину слов не понимаю, ну да не важно.
Я не услышал там ни одного истеричного визгуна, ни одного комментатора, который пищал фальцетом весь матч, все держат себя в руках и не пытаются давить из себя эмоции на пустом месте.
Может, наши телеканалы тоже до такого дойдут.
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