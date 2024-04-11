Черданцев прокомментирует матч «Краснодар» – «Зенит», Шнякин будет работать на игре «Локо» – ЦСКА
Георгий Черданцев прокомментирует матч «Краснодар» – «Зенит».
Черданцев будет работать на игре в паре с Михаилом Меламедом.
Другой топ-матч в рамках тура – «Локомотив» – ЦСКА – прокомментируют Дмитрий Шнякин и Михаил Моссаковский.
Константин Генич будет работать на игре «Оренбург» – «Пари НН». Роман Нагучев и Александр Пойда прокомментируют встречу «Спартака» и «Сочи».
Я не услышал там ни одного истеричного визгуна, ни одного комментатора, который пищал фальцетом весь матч, все держат себя в руках и не пытаются давить из себя эмоции на пустом месте.
Может, наши телеканалы тоже до такого дойдут.