Ракитич назвал Месси лучшим футболистом в истории: «Он мог бы стать лучшим левым защитником мира, если бы захотел»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Иван Ракитич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Шабаб Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Иван Ракитич высказался об игре Лионеля Месси.

Бывший полузащитник «Барселоны» дал интервью в подкасте MicsPod, где назвал аргентинца лучшим футболистом в истории.

«Он мог бы стать лучшим левым защитником мира, если бы захотел. Он лучший капитан, который дает указания.

Он уникален, не похож на других», –  сказал хавбек «Аль-Шабаба», игравший вместе с Месси в «Барселоне».

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29 комментариев
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Ответ .Chi.
А ещё он классно целуется, добавил Ракитич))
О чем думают болелы Челси!
Если бы вы думали о своем клуба, а не о воображаемых поцелуях других мужчин может у вас была бы получше ситуация
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Ответ Макс Хромин
Месси - человек с самым отбелённым анусом в мире, причём, сам он этого не хотел
Ты забыл о Кришти, которому отбеливает сам Бадр
+10
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+7
Лучший левый защитник в истории, немного спорно. А вот то что смог бы стать лучшим вратарем мира, это факт. Но это уже Тер Стеген в интервью расскажет)....
+10
-6
+4
Ответ QWertY
Ты забыл о Кришти, которому отбеливает сам Бадр
А так же Пирс Морган и караван верблюдов
+4
-1
+3
Ответ DanielCarvalho
Что что, но как капитан это провальный пример. Игрок который как истеричка уходит из сборной, потом возвращается, бродит по полю с опущенной головой, когда команда проигрывает-это явно не пример капитана. Учитывая что Ракитич играет в сборной с Модричем-вот где капитан
Ну конечно, Ракитичу и прочим партнерам по клубу и сборной неведомо, лидер Месси или нет, надо было у вас, диванных психологов, поинтересоваться.
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В футболе нужно сравнивать лишь по голам,ассистам, дриблингу, финтам,обводкам,ЗБ,МВП.А по этим параметрам Месси лучше кроме голови финтам
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Комментарий удален пользователем
Месси Лео действительно лучший игрок в истории футбола, это действительно так.
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Ракитич: Месси мог бы стать лучшим защитником плей-офф ЛЧ, но он не захотел и поэтому 0:3 от Юве, 0:3 от Ромы, 0:4 от Ливера, 2:8 - от Баварии, 1:4 от ПСЖ...
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Хаби Алонсо: «Когда я изучал тренерскую науку со многими учителями, они часами объясняли о том, как останавливать соперников, а после того, как лекция заканчивалась, они добавляли: «все, что мы объясняли не применимо только к одному игроку и это Месси». Поэтому я считаю, что мне повезло потому что я не буду встречаться с ним как тренер, ведь встреча с ним – самая сложная часть футбола».
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Ответ Геннадий Киселев
Да у нас так ВВП не возвышают, как холуи хвалят Месси. А лучшим вратарём почему он не стал? Очень интересно.
Дык тут как раз всё очевидно. Ростом не вышел.)) А так ... Какого вратаря потеряли. Ээээх ...)))
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Ответ Анатолий Дмитриевич
Комментарий удален пользователем
Да нет Месси нахваливают все народы мира!
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