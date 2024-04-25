Ракитич назвал Месси лучшим футболистом в истории: «Он мог бы стать лучшим левым защитником мира, если бы захотел»
Иван Ракитич высказался об игре Лионеля Месси.
Бывший полузащитник «Барселоны» дал интервью в подкасте MicsPod, где назвал аргентинца лучшим футболистом в истории.
«Он мог бы стать лучшим левым защитником мира, если бы захотел. Он лучший капитан, который дает указания.
Он уникален, не похож на других», – сказал хавбек «Аль-Шабаба», игравший вместе с Месси в «Барселоне».
Если бы вы думали о своем клуба, а не о воображаемых поцелуях других мужчин может у вас была бы получше ситуация