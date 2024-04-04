Феликс о Месси и Роналду: «Ими нужно наслаждаться, а не сравнивать. Это больше не повторится»

Жоау Феликс высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

« и не следует сравнивать – ими нужно наслаждаться.

Выбрать кого-то из них очень сложно – оба сделали много хорошего, и это больше не повторится», – сказал португалец, арендованный «Барселоной» у «Атлетико».