Феликс о Месси и Роналду: «Ими нужно наслаждаться, а не сравнивать. Это больше не повторится»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Месси и Криштиану не следует сравнивать – ими нужно наслаждаться.

Выбрать кого-то из них очень сложно – оба сделали много хорошего, и это больше не повторится», – сказал португалец, арендованный «Барселоной» у «Атлетико».

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37 комментариев
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Э, неее, так дело не пойдет, выбирай давай
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верно на 1000%...
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Ага, не Чемпион Мира выше Чемпиона и самого титулованного игрока в истории, еще и самого результативного по гол/пас.🤣😂
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Ответ qiqe
Чем можно наслаждаться в случае Рональду??? Замыкание в пустые с метра или махание костылями вокруг мяча в центре поля???
Сразу видно , Рона нулевых не видел, видимо не родился еще или под стол пешком ходил)
+6
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+3
Один из не многих адекватов. Мы должны быть рады, что видели их игру.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Ростом разве что
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Ответ Oleg
Ага, не Чемпион Мира выше Чемпиона и самого титулованного игрока в истории, еще и самого результативного по гол/пас.🤣😂
Ты забыл что этот чм ему негрейра принёс????? Все ж куплено, глупцы
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Ответ Oleg
Они абсолютно не равновеликие. Просто скажи кто, кроме недалеких персофанов роналду, признает его на серьезном уровне хотя бы топ 3? Никто. Все рейтинги влиятельных спортивных сми, масштабные опросы фанатов показывают что есть Месси, Пеле и Марадона. Не может быть игрок, который не выиграл величайший турнир в истории спорта, быть равным абсолютному чемпиону.
И с какого это перепугу ЧМ- величайший турнир в истории спорта. Единственное, что добавляется ему престижа- то, что он проводится раз в 4 года. По уровню игры футбол сборных не идёт ни в какое сравнение с футболом клубным. Я игры Марадоны не видел, но как можно называть величайшим того, чей игроцкий век был настолько коротким, для меня загадка. Очевидно что ты, как слепой фанат, скажешь что угодно, чтоб принизить Роналду. Благо, это никак не повлияет на его статус одного из величайших в истории игры.
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Ответ Leganessi
За последние 10 лет все мы наслаждались хет-триком Роналду Испании, Швейцарии, Швеции, Атлетико за Реал+Ювентус, Баварии, Ювентусу в финале дубль, еще раз Ювентусу с бесиклетой Буффону через себя, Хет-трик Тоттенхему, хет-трик Арсеналу, спасительный хет-трик Вольфсбургу в 1/4, дубль ПСЖ , спасительные 6 голов за МЮ Сульшера и вывод в плей-офф ЛЧ в соло..... И еще множество крутейших моментов. А что было у Месси кроме супер-пиара ФИФА ? 5 пенальти в кубке Катара и 5 голов Эстонии? Я не воспринимаю Месси как топового футболиста с уходом Хави/Иньесты и все адекватные люди тоже не воспринимают. Твой Месси бездарь. Его последняя крутая игра была лет 15 назад)))))
Ну по аудитории крах кринжа с Марокко показал что миллиарды наслаждались его вылетом.
Это был кайф. Крах пиара, судейского проекта в лч.
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Боится, что выгонят из барсы
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Хоть у кого-то мозг на месте
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Комментарий удален пользователем
Ответ Oleg
Они абсолютно не равновеликие. Просто скажи кто, кроме недалеких персофанов роналду, признает его на серьезном уровне хотя бы топ 3? Никто. Все рейтинги влиятельных спортивных сми, масштабные опросы фанатов показывают что есть Месси, Пеле и Марадона. Не может быть игрок, который не выиграл величайший турнир в истории спорта, быть равным абсолютному чемпиону.
До последнего ЧМ Месси тоже в топ-3 не входил?))
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Ответ Oleg
Кринжа обычно ставят топ 4,5,7. Это его место. Без ЧМ подойти близко к Месси в истории невозможно.
Португалия с Роналду выиграла свой единственный большой титул чемпиона Европы, также при нем становились вице Чемпионами, а Аргентина еще до рождения Мессиии стала двукратным чемпионом мира,
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когда хочешь ещё играть за сборную)
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Ответ qiqe
Чем можно наслаждаться в случае Рональду??? Замыкание в пустые с метра или махание костылями вокруг мяча в центре поля???
Почему-же тогда все остальные игроки так же не начнут делать, если всё так просто?
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Ответ Leganessi
За последние 10 лет все мы наслаждались хет-триком Роналду Испании, Швейцарии, Швеции, Атлетико за Реал+Ювентус, Баварии, Ювентусу в финале дубль, еще раз Ювентусу с бесиклетой Буффону через себя, Хет-трик Тоттенхему, хет-трик Арсеналу, спасительный хет-трик Вольфсбургу в 1/4, дубль ПСЖ , спасительные 6 голов за МЮ Сульшера и вывод в плей-офф ЛЧ в соло..... И еще множество крутейших моментов. А что было у Месси кроме супер-пиара ФИФА ? 5 пенальти в кубке Катара и 5 голов Эстонии? Я не воспринимаю Месси как топового футболиста с уходом Хави/Иньесты и все адекватные люди тоже не воспринимают.
Ты за всех то не говори.
Мы наслаждались как кринж не вышел из группы с Ганой и США.
Мы наслаждались вылетом кринжа в 1/8 от Уругвая.
Мы кайфовали вылетом кринжа в 1/4 от Марокко.
Мы кайфуем от его рекорда 0+0 в плей офф ЧМ за 20 с лишним лет.
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