Феликс о Месси и Роналду: «Ими нужно наслаждаться, а не сравнивать. Это больше не повторится»
Жоау Феликс высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Месси и Криштиану не следует сравнивать – ими нужно наслаждаться.
Выбрать кого-то из них очень сложно – оба сделали много хорошего, и это больше не повторится», – сказал португалец, арендованный «Барселоной» у «Атлетико».
Это был кайф. Крах пиара, судейского проекта в лч.
Мы наслаждались как кринж не вышел из группы с Ганой и США.
Мы наслаждались вылетом кринжа в 1/8 от Уругвая.
Мы кайфовали вылетом кринжа в 1/4 от Марокко.
Мы кайфуем от его рекорда 0+0 в плей офф ЧМ за 20 с лишним лет.