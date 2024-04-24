Рангник о «Баварии»: «Со мной связывались. Я сосредоточен на Австрии – когда клуб скажет, что хочет меня пригласить, я спрошу себя, хочу ли этого»

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Австрии по футболу Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник подтвердил интерес со стороны «Баварии».

Ранее появилась информация, что мюнхенский клуб ведет переговоры о назначении Рангника главным тренером.

– Со мной связывалась «Бавария», и я проинформировал об этом Федерацию футбола Австрии. У нас очень доверительные отношения.

Я сосредоточен на работе в сборной и на чемпионате Европы. Я чувствую себя здесь очень комфортно. На данный момент нет причин всерьез задумываться [о предложении «Баварии»].

– Когда для этого появится причина?

– Когда «Бавария» скажет: «Мы хотим вас пригласить». Тогда я должен буду спросить себя, хочу ли я этого.

– Интерес «Баварии» скажется на подготовке к Евро-2024?

– Мы хотим как можно лучше подготовиться и выступить. У нас с командой очень близкие и доверительные отношения. Мы не станем лучше играть, если я скажу: «Я точно останусь здесь на следующие 4 года».

– У вас контракт со сборной Австрии до 2026 года. Вы выполните его до конца?

– Если я захочу попробовать себя где-то еще, то в первую очередь сообщу об этом федерации.

– Финансовый вопрос тоже важен?

– Нет, для меня это совершенно не имеет значения. Для меня важнее другое: могу ли я что-то изменить? Есть ли шанс построить команду и добиться успеха? Это то, что движет мной. Если это перестанет меня мотивировать, то мне пора на пенсию, – сказал главный тренер сборной Австрии.

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17 комментариев
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У Баварии есть ещё вариант отскочить. Ну сам же Рангник даёт им шанс!
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Какой важный курица!
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У Рангника цыгане в роду были, он владеет гипнозом? Иначе не понимаю интереса к нему со стороны топ-клубов.
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— Как он его уговорил?
— Отец сделал предложение, от которого он не смог отказаться.(с)
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У Байера похоже за первым чемпионством сразу и второе будет )
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Ответ Фут.Боль
У Рангника цыгане в роду были, он владеет гипнозом? Иначе не понимаю интереса к нему со стороны топ-клубов.
Нужен тренер на год ИО. желательно с небольшой зарплатой. таких кандидатов нет. Моур и Конте много получают. остальные как минимум хотят время.
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Ответ Андрей
Нужен тренер на год ИО. желательно с небольшой зарплатой. таких кандидатов нет. Моур и Конте много получают. остальные как минимум хотят время.
Ну слушай Черчесов свободен ,Кержаков если нужен на год чисто дешёвый то можно найти и дешевле.
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Рангник: ты просишь меня об услуге, но делаешь это без уважения
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Нас ещё и Рангник послал.
А точно правильного спортивного директора назначили?
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надеюсь, что ты не захочешь этого
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Не лысый, плюс очки носит. Не, не шарлатан.
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Мы знаем кто должен тренировать Австрию! Ну или не тренировать, а вести тирольскую футбольную дружину в бой!
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Ральф,очень надеюсь что подобный вопрос перед тобой стоять не будет.
Оставайся на своём посту.
А Байерну желаю удачи в подписании Ханси Флика.
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цену себе набивает, чертяка!
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Ответ Саша Константинов
Ну слушай Черчесов свободен ,Кержаков если нужен на год чисто дешёвый то можно найти и дешевле.
Абаскаль освободился, как раз
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Ответ Андрей Леонов
Не лысый, плюс очки носит. Не, не шарлатан.
Нужен справочник: "Виды шарлатанов" )
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