Рангник о «Баварии»: «Со мной связывались. Я сосредоточен на Австрии – когда клуб скажет, что хочет меня пригласить, я спрошу себя, хочу ли этого»

Ральф Рангник подтвердил интерес со стороны «Баварии».

Ранее появилась информация, что мюнхенский клуб ведет переговоры о назначении главным тренером.

– Со мной связывалась « », и я проинформировал об этом Федерацию футбола Австрии. У нас очень доверительные отношения.

Я сосредоточен на работе в сборной и на чемпионате Европы. Я чувствую себя здесь очень комфортно. На данный момент нет причин всерьез задумываться [о предложении «Баварии»].

– Когда для этого появится причина?

– Когда «Бавария» скажет: «Мы хотим вас пригласить». Тогда я должен буду спросить себя, хочу ли я этого.

– Интерес «Баварии» скажется на подготовке к Евро-2024?

– Мы хотим как можно лучше подготовиться и выступить. У нас с командой очень близкие и доверительные отношения. Мы не станем лучше играть, если я скажу: «Я точно останусь здесь на следующие 4 года».

– У вас контракт со сборной Австрии до 2026 года. Вы выполните его до конца?

– Если я захочу попробовать себя где-то еще, то в первую очередь сообщу об этом федерации.

– Финансовый вопрос тоже важен?

– Нет, для меня это совершенно не имеет значения. Для меня важнее другое: могу ли я что-то изменить? Есть ли шанс построить команду и добиться успеха? Это то, что движет мной. Если это перестанет меня мотивировать, то мне пора на пенсию, – сказал главный тренер сборной Австрии.