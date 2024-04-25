Хави отказался бы от зарплаты за оставшийся год контракта при уходе из «Барсы». Лапорта подтвердил: «Он никогда не руководствовался алчностью – еще одно проявление любви к клубу»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта деньги Футбол

Хави был готов отказаться от оставшейся по контракту суммы при уходе из «Барселоны».

Контракт тренера с каталонским клубом рассчитан до 2025 года. В январе Хави заявил о желании покинуть «Барселону», однако затем изменил свое решение.

«Если кто-то и говорил [что я потребую оставшуюся сумму], то это для того, чтобы навредить. Если бы я решил уйти, то не взял бы ни евро. Президент знает это. Деньги, которые полагались мне по контракту, выплатили бы следующему тренеру», – сказал Хави на пресс-конференции.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил слова Хави.

«Это еще одно проявление его любви к «Барселоне». Он всегда говорил, что откажется [от денег] за оставшийся год контракта. Это организационный и спортивный вопрос. Стабильность была ключевым фактором. В вопросах денег Хави вел себя с большим достоинством. Он никогда не руководствовался алчностью», – сказал Лапорта.

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27 комментариев
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Про Месси так же говорили. В итоге до сих пор расплатиться не могут. На словах там все за идею работают, а на деле доят до победного
+39
-13
+26
К чему теперь это все разговоры?? Со стороны это выглядит еще более смешно. Быть может всем на руку что он остается но если ты сказал что то и пару раз после этого еще и подтвердил то надо было уходить
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+11
он прям точно сказал,что не будет требовать денег,прям точно- точно,ни при каких условиях не думал менять своё решение...Ну тогда действительно не стал бы,это же человек слова
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Ответ giga90
То-есть он сам решил уйти и сделал бы жест доброй воли не взяв зарплату за год контракта в который бы просиживал штаны? Круто придумал
Ну, не все поступают как Бэйл и Азар
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+2
Ответ Roma Khamraliev
Про Месси так же говорили. В итоге до сих пор расплатиться не могут. На словах там все за идею работают, а на деле доят до победного
"Работать за идею" - не мешки ворочать
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верим!
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он мог отказаться при уходе, но решил остаться и заработать..)
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Вот почему он не ушел. Теперь понятно.
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что то не очень понятно,что в контракте прописано,если он сам хочет уйти досрочно и разорвать контракт,какие деньги за оставшийся сезон
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То-есть он сам решил уйти и сделал бы жест доброй воли не взяв зарплату за год контракта в который бы просиживал штаны? Круто придумал
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А в итоге не простил. Да и не ушел.
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Знаем сколько стоит в Барселоне любовь к клубу)), отнюдь не дешево и из за этого все последние беды
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Ответ Roma Khamraliev
Про Месси так же говорили. В итоге до сих пор расплатиться не могут. На словах там все за идею работают, а на деле доят до победного
дембеле тоже за идею играл, насколько я знаю. поговаривают, что сам ещё лапорте платил, чтобы не уйти. А когда деньги закончились и платить стало нечем, его продали в Псж
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Ответ Aibek Mak
К чему теперь это все разговоры?? Со стороны это выглядит еще более смешно. Быть может всем на руку что он остается но если ты сказал что то и пару раз после этого еще и подтвердил то надо было уходить
когда даже болелы реала просят это повод
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"Если бы я решил уйти, то не взял бы ни евро." - не очень понимаю, а с фига если тренер сам решил уйти ему клуб должен был платить? очевидно, если увольняют, то да
но если сам добровольно разрывает контракт - то нет конечно
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Месси по другому рассуждает. Хотя это не отменяет величие Лео. Зачем отказываться от зарплаты. Не вина Месси что ему много положили на контракт, непосильно для клуба, из-за чего до сих пор расплачиваются. Это вопрос скорее к менеджменту, кто это допустил.
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Хави с ограничеными фин.возможностью проделывает неплохую работу. Главное из академий талантов готовит и это главное. Респект.
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Ггггг
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Тау что плохого что Хави остаётся? На данный момент Хави самый подходящий тренер, с Барсой и огонь и воду прошёл, были падения, взлеты, а то что он сказал зимой что покинет Барселону, это было и на эмоциях, и на провалах, потом все пошло хорошо, Я много могу привести примеров ,как тренера многих клубов так же говорили что покинут клуб ,но меняли свое решение.
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Решил остаться, чтобы не потерять ни евро
больше чем днк
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Он остается.
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Ради этого и оставил его бармалей, чтобы бабки не платить тренеру))))
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