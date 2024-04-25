Хави отказался бы от зарплаты за оставшийся год контракта при уходе из «Барсы». Лапорта подтвердил: «Он никогда не руководствовался алчностью – еще одно проявление любви к клубу»
Хави был готов отказаться от оставшейся по контракту суммы при уходе из «Барселоны».
Контракт тренера с каталонским клубом рассчитан до 2025 года. В январе Хави заявил о желании покинуть «Барселону», однако затем изменил свое решение.
«Если кто-то и говорил [что я потребую оставшуюся сумму], то это для того, чтобы навредить. Если бы я решил уйти, то не взял бы ни евро. Президент знает это. Деньги, которые полагались мне по контракту, выплатили бы следующему тренеру», – сказал Хави на пресс-конференции.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил слова Хави.
«Это еще одно проявление его любви к «Барселоне». Он всегда говорил, что откажется [от денег] за оставшийся год контракта. Это организационный и спортивный вопрос. Стабильность была ключевым фактором. В вопросах денег Хави вел себя с большим достоинством. Он никогда не руководствовался алчностью», – сказал Лапорта.
но если сам добровольно разрывает контракт - то нет конечно
больше чем днк