Хави отказался бы от зарплаты за оставшийся год контракта при уходе из «Барсы». Лапорта подтвердил: «Он никогда не руководствовался алчностью – еще одно проявление любви к клубу»

Хави был готов отказаться от оставшейся по контракту суммы при уходе из «Барселоны».

Контракт тренера с каталонским клубом рассчитан до 2025 года. В январе Хави заявил о желании покинуть «Барселону», однако затем изменил свое решение.

«Если кто-то и говорил [что я потребую оставшуюся сумму], то это для того, чтобы навредить. Если бы я решил уйти, то не взял бы ни евро. Президент знает это. Деньги, которые полагались мне по контракту, выплатили бы следующему тренеру», – сказал Хави на пресс-конференции.

Президент «Барселоны» подтвердил слова Хави.

«Это еще одно проявление его любви к «Барселоне». Он всегда говорил, что откажется [от денег] за оставшийся год контракта. Это организационный и спортивный вопрос. Стабильность была ключевым фактором. В вопросах денег вел себя с большим достоинством. Он никогда не руководствовался алчностью», – сказал Лапорта.