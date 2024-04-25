Жоан Лапорта: «Барса» не достигла целей, но мы выиграли Суперкубок и Ла Лигу в прошлом году, в период максимальных трудностей. Хави пользуется абсолютным доверием правления и болельщиков»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Рафа Юсте Футбол

Жоан Лапорта высказался о продолжении работы с Хави.

Как стало известно ранее, испанец продолжит тренировать «Барселону», несмотря на его заявление о намерении покинуть клуб по окончании сезона.

«Члены правления всегда прислушивалась к Рафе Юсте, который жил с мыслью, что нужно продолжать работать с Хави. Он пользуется абсолютным доверием правления, спортивного комитета и болельщиков «Барселоны».

Сегодняшняя новость радует нас, потому что мы сохранили стабильность проекта, который, по нашему мнению, от этого только выиграет. В прошлом году мы выиграли Суперкубок и Ла Лигу, что произошло в период максимальных трудностей. В этом году мы не достигли тех целей, к которым стремились, их смазала последняя неделя.

Мы убеждены, что это лучшее решение, обеспечивающее клубу стабильность. Верьте в «Барсу» и в этот проект, который того стоит. Для меня большая честь работать с человеком с такими человеческими качества и знаниями, как у Хави», – заявил президент «Барселоны» на пресс-конференции.

Лапорта о решении Хави остаться в «Барсе»: «Отличная новость, я счастлив. Он бесспорно предан клубу, наша команда укрепляется, ей нужна стабильность»

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14 комментариев
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Ответ Детрит
По факту, Хави - очень умный по-футбольному человек. Именно такие и должны вырастать в гениальных тренеров. Главное - не сломаться. Раз после такой дикой недели не сломался, а впрягается работать дальше - все должно получиться.
Хави сломался в ответном матче против ПСЖ, вместо того чтобы взять команду в кулак после удаления чтобы та не рассыпалась на поле, он взял закатил истерику на бровке и удалился вслед за Араухо добив её тем самым окончательно. Это позор.
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Я не купил себе в этом году Порш, но взял говяжий дошик. Так что все неплохо.
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понятно, что Хави, на сегодняшний момент лучший вариант, просто, ведет он себя...(как публичная девка)
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Цель достигнута. Кубок Гамперса покорен.
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По факту, Хави - очень умный по-футбольному человек. Именно такие и должны вырастать в гениальных тренеров. Главное - не сломаться. Раз после такой дикой недели не сломался, а впрягается работать дальше - все должно получиться.
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Лично я поддерживаю Хави.
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По-моему Лапорта уже достаточно наваял на импичмент. Или он думает, что в группе в ЛЧ в следующем году опять попадется Андерлехт?
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Ответ Yobo
Хави сломался в ответном матче против ПСЖ, вместо того чтобы взять команду в кулак после удаления чтобы та не рассыпалась на поле, он взял закатил истерику на бровке и удалился вслед за Араухо добив её тем самым окончательно. Это позор.
Ну, не будем путать "сломался" и "психанул" :)
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Ответ Детрит
По факту, Хави - очень умный по-футбольному человек. Именно такие и должны вырастать в гениальных тренеров. Главное - не сломаться. Раз после такой дикой недели не сломался, а впрягается работать дальше - все должно получиться.
спасибо поржал🤣🤣🤣
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Ответ Детрит
Ну, не будем путать "сломался" и "психанул" :)
Просто замените оба слова на "подвёл команду" - и всё будет корректно.
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