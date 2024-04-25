Лапорта о решении Хави остаться в «Барсе»: «Отличная новость, я счастлив. Он бесспорно предан клубу, наша команда укрепляется, ей нужна стабильность»

Жоан Лапорта прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне».

Ранее Лапорта объявил об этом на пресс-конференции.

«Рад сообщить, что останется тренером основной команды «Барселоны». Он несколько раз заявлял о намерении уйти, но вчера он поделился со мной своими пожеланиями в отношении проекта и команды. У него есть амбиции продолжать побеждать, теперь он более конкурентоспособен. Для улучшения будут сделаны некоторые изменения. После нашей вчерашней встречи нам стало понятно, что это хорошая новость.

Стабильность – это залог успешных проектов, особенно нашего. Хави бесспорно предан «Барселоне», мы смотрим на ситуацию одинаково. Наш тренер всегда думает, как будет лучше для «Барсы».

То, что Хави остается – отличная новость. Наша команда укрепляется, у нас есть очень молодые игроки, и нам нужна эта стабильность. Хави является ориентиром для молодежи. Сегодня я особенно счастлив. Совет директоров единогласно поддержал это решение», – сказал президент «Барселоны».