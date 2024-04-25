Лапорта о решении Хави остаться в «Барсе»: «Отличная новость, я счастлив. Он бесспорно предан клубу, наша команда укрепляется, ей нужна стабильность»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне».

Ранее Лапорта объявил об этом на пресс-конференции.

«Рад сообщить, что Хави останется тренером основной команды «Барселоны». Он несколько раз заявлял о намерении уйти, но вчера он поделился со мной своими пожеланиями в отношении проекта и команды. У него есть амбиции продолжать побеждать, теперь он более конкурентоспособен. Для улучшения будут сделаны некоторые изменения. После нашей вчерашней встречи нам стало понятно, что это хорошая новость.

Стабильность – это залог успешных проектов, особенно нашего. Хави бесспорно предан «Барселоне», мы смотрим на ситуацию одинаково. Наш тренер всегда думает, как будет лучше для «Барсы».

То, что Хави остается – отличная новость. Наша команда укрепляется, у нас есть очень молодые игроки, и нам нужна эта стабильность. Хави является ориентиром для молодежи. Сегодня я особенно счастлив. Совет директоров единогласно поддержал это решение», – сказал президент «Барселоны».

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33 комментария
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Для опухшего это отличная новость. Он продолжит прятаться за спиной Хави, пока тот будет принимать весь удар на себя. Итог понятен: Хави отъедет в дурку😥
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Решающим аргументом для Хави было скандирование на Бернабеу с просьбой остаться
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Лапорта:
1. Популист
2. Бесконечные обещания
3. Непомерные амбиции
4. Теперь вот про стабильность заговорил

Мне кажется, что когда его погонят из Барселоны ссаными тряпками, он найдет одно местечко, куда устроиться. Вдруг оно освободится к тому времени.
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Pease. Door. Ball.
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Молодец Хави. Настоящий мужчина! Сказал - не сделал. 🤡
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Над этим ФК Шапито ржёт весь мир.
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Да с самого начала это был фарс. Никуда он не собирался уходить. Просто договорился с Лапортой и понтанулся.
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Каталонский Гончаренко.
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Перевод новости машинный чтоли? Как будто вернулся во времена PlayStation, когда все были счастливы.
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Ответ Sergey
Правление Бартомеу привело к тому, что сейчас происходит с Барселоной. А нынешнее руководство клуба разруливает сейчас весь этот трэш, оставленный командой Бартомеу, плохо или хорошо, покажет только время.
Время уже показало! Нынешнее руководство также будет сидеть!
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Ну допустим это правильное решения но зачем надо было делать громкие заявления?
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Клоуны!
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Пацан сказал - пацан сделал! Пацан не сделал, пацан - забыл.
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Ответ Homelander_666
Для опухшего это отличная новость. Он продолжит прятаться за спиной Хави, пока тот будет принимать весь удар на себя. Итог понятен: Хави отъедет в дурку😥
Как вариант.)))
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Ответ Детрит
Не наступайте на грабли стабильности. Всегда и везде нужно поступательное развитие.
Даёшь 6 подряд побед Реала в ЭК!!!
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Ответ Антон Фалафель
Да с самого начала это был фарс. Никуда он не собирался уходить. Просто договорился с Лапортой и понтанулся.
Цитата из автобиографической книжки Хави: "Уаважение и воспитанность - это последнее, что ты можешь потерять" - пророчески он всё себе предсказал.
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Ответ Вадим Гамза
Худшее, что могло случиться - случилось! Абсолютно бездарный тренер, к тому же психически неадекватный, и как выяснилось - полное трепло, которое не держит свое слово, остается... Как же прав был кто-то на форуме зимой, когда уже тогда сказал, что хрен он уйдет! А недалекие и глупые школьники и журналисты, сразу же начали подбирать нового тренера!...) А ответ был прост и лежал (и лежит) на поверхности: загляните в казну клуба! Там одни долги! Долги и популистские обещания Лапорты! О каком новом тренере может идти речь?! Грустно все это... Грустно смотреть, как скатывается в бездну, некогда великий клуб... Я вот недавно поймал себя на мысли, что правление Бартомеу мне нравилось больше. Клуб имел очень хороших тренеров, отличный состав, покупал топовых игроков и выигрывал титулы! А сейчас полная жопа... Ни тренера, ни титулов, а состав такой, что хочется пустить слезу... Забудьте про ЛЧ, забудьте про чемпионство в Ла Лиге, забудьте о всех значимых титулах, забудьте о хороших футболистах и красивой игре, забудьте о ярких победах в классико (и вообще о победах) ибо Хави остается...
Правление Бартомеу привело к тому, что сейчас происходит с Барселоной.
А нынешнее руководство клуба разруливает сейчас весь этот трэш, оставленный командой Бартомеу, плохо или хорошо, покажет только время.
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Мы, болельщики Реала, тоже счастливы, что он остаётся)))
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Ждём новые истерики в след сезоне , все же это отличная новость
ДНК
Трава
Судьи
Ветер
И многое другое
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Ждём фильм Пике
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сейчас глянул обзор Барса - ПСЖ и вывод, что Хави провалил матч больше, чем Араухо, так как банально не смог наладить игру в обороне после удаления, гол Витиньи пример провала.
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Карта слезу любит
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Состав под Хави подобран , еще пару усилений и все
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и на радостях дернул за рычаг
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https://lh3.googleusercontent.com/proxy/pRdg3Nvx4ColBcOL83uVyKEtomp3eRh8YGsYRMUHY1qimXmgM23JniIIcImJEF9WYL_SfjAfxdGZJqt11VLtYqKwCLW3BNmAHbo
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Худшее, что могло случиться - случилось! Абсолютно бездарный тренер, к тому же психически неадекватный, и как выяснилось - полное трепло, которое не держит свое слово, остается... Как же прав был кто-то на форуме зимой, когда уже тогда сказал, что хрен он уйдет! А недалекие и глупые школьники и журналисты, сразу же начали подбирать нового тренера!...)
А ответ был прост и лежал (и лежит) на поверхности: загляните в казну клуба! Там одни долги! Долги и популистские обещания Лапорты! О каком новом тренере может идти речь?!
Грустно все это... Грустно смотреть, как скатывается в бездну, некогда великий клуб...
Я вот недавно поймал себя на мысли, что правление Бартомеу мне нравилось больше.
Клуб имел очень хороших тренеров, отличный состав, покупал топовых игроков и выигрывал титулы! А сейчас полная жопа... Ни тренера, ни титулов, а состав такой, что хочется пустить слезу...
Забудьте про ЛЧ, забудьте про чемпионство в Ла Лиге, забудьте о всех значимых титулах, забудьте о хороших футболистах и красивой игре, забудьте о ярких победах в классико (и вообще о победах) ибо Хави остается...
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Лапорта типичный политик,только думает о своих амбициях.А как сразу преследуют неудачи,виноват социальный мадритизм
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