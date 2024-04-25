Лапорта о решении Хави остаться в «Барсе»: «Отличная новость, я счастлив. Он бесспорно предан клубу, наша команда укрепляется, ей нужна стабильность»
Жоан Лапорта прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне».
Ранее Лапорта объявил об этом на пресс-конференции.
«Рад сообщить, что Хави останется тренером основной команды «Барселоны». Он несколько раз заявлял о намерении уйти, но вчера он поделился со мной своими пожеланиями в отношении проекта и команды. У него есть амбиции продолжать побеждать, теперь он более конкурентоспособен. Для улучшения будут сделаны некоторые изменения. После нашей вчерашней встречи нам стало понятно, что это хорошая новость.
Стабильность – это залог успешных проектов, особенно нашего. Хави бесспорно предан «Барселоне», мы смотрим на ситуацию одинаково. Наш тренер всегда думает, как будет лучше для «Барсы».
То, что Хави остается – отличная новость. Наша команда укрепляется, у нас есть очень молодые игроки, и нам нужна эта стабильность. Хави является ориентиром для молодежи. Сегодня я особенно счастлив. Совет директоров единогласно поддержал это решение», – сказал президент «Барселоны».
1. Популист
2. Бесконечные обещания
3. Непомерные амбиции
4. Теперь вот про стабильность заговорил
Мне кажется, что когда его погонят из Барселоны ссаными тряпками, он найдет одно местечко, куда устроиться. Вдруг оно освободится к тому времени.
А нынешнее руководство клуба разруливает сейчас весь этот трэш, оставленный командой Бартомеу, плохо или хорошо, покажет только время.
ДНК
Трава
Судьи
Ветер
И многое другое
А ответ был прост и лежал (и лежит) на поверхности: загляните в казну клуба! Там одни долги! Долги и популистские обещания Лапорты! О каком новом тренере может идти речь?!
Грустно все это... Грустно смотреть, как скатывается в бездну, некогда великий клуб...
Я вот недавно поймал себя на мысли, что правление Бартомеу мне нравилось больше.
Клуб имел очень хороших тренеров, отличный состав, покупал топовых игроков и выигрывал титулы! А сейчас полная жопа... Ни тренера, ни титулов, а состав такой, что хочется пустить слезу...
Забудьте про ЛЧ, забудьте про чемпионство в Ла Лиге, забудьте о всех значимых титулах, забудьте о хороших футболистах и красивой игре, забудьте о ярких победах в классико (и вообще о победах) ибо Хави остается...