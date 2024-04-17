«Барса» рассматривает на замену Хави не только Маркеса, но понимает, что опытному тренеру будет трудно предложить текущий проект из-за финансовых сложностей (ESPN)

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Барселона Рафаэль Маркес Хави Ла Лига Ханс-Дитер Флик Барселона Б Томас Тухель кризис Рональд Араухо деньги Футбол

«Барселона» может пригласить Томаса Тухеля или Ханса-Дитера Флика на замену Хави.

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом каталонского клуба на случай, если Хави все же не останется, является Рафаэль Маркес, возглавляющий «Барселону Б».

По данным ESPN, руководство клуба не приостанавливало поиски нового главного тренера и все еще рассматривает другие варианты. В частности, в «Барселоне» не исключают возможность подписать Ханса-Дитера Флика или Томаса Тухеля

Однако назначение Рафаэля Маркеса потенциально рассматривается долгосрочным вариантом, потому что в «Барсе» понимают, что будет трудно предложить такой значительный проект опытному тренеру из-за экономических ограничений, которые клуб будет иметь в предстоящее трансферное окно.

Из-за сложной финансовой ситуации «Барселона» не может предложить гарантии по формированию состава из-за ограничений на трансферном рынке, поскольку ее расходы на текущий состав более чем на 200 млн евро превышают установленный Ла Лигой лимит в 204 млн.

ESPN уже сообщал, что «Барсе» будет непросто подписать новых игроков летом, и это может заставить клуб рассмотреть предложения по ключевым футболистам, включая защитника Рональда Араухо.

Последним местом работы Флика на данный момент является сборная Германии, которую он возглавлял до сентября 2023-го. До этого он работал в «Баварии», с которой взял требл в сезоне-2019/20.

Томас Тухель на данный момент возглавляет «Баварию», но клуб уже объявил, что тренер уйдет летом. 

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23 комментария
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Араухо вчера немного подешевел. Так неаккуратно сыграл и практически выбил Барсу из турнира, помимо репутационных это еще и солидное недополучение прибыли за выход в 1/2, а возможно и в финал, соперник вполне проходимый Боруссия
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Ответ Футбол, хоккей итд
Пусть рассмотрят кандидатуру..... Аллегри. Вот не удивлюсь, если у Макса попрёт в Испании....
В личной жизни может и да...
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+7
Флик интересный вариант, если уже Хави уходит. Есть тут те кто следит за Маркесом ?
+3
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+3
Маркеса можно брать лишь при одном условии - только на год и предварительно договориться с Клоппом, что через сезон , отдохнувши, он возглавит Барсу. В любом другом случае назначат мекисканца категорически нельзя.
+2
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Неужели сложно 15 лямов найти на Де Зерби? Флик так вообще бесплатно, есть Тухель, у которого в Баварии не пошло, но с молодой Барсой пойдёт
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Ответ фан Барсы
Флик интересный вариант, если уже Хави уходит. Есть тут те кто следит за Маркесом ?
Он тренирует резервистов Барсы, как по мне, уж лучше Хави оставить😐
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Ответ Амин Чич
Флика трудно оценивать, победа в Ковидном сезоне + он подобрал команду уже в плей-офф
Справедливости ради, в следующем сезоне его Бавария была также великолепна. Но тогда ей уже не повезло в ЛЧ.
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Флика трудно оценивать, победа в Ковидном сезоне + он подобрал команду уже в плей-офф
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А так, если уговорить Клопа, взять его историей, брендом клуба, пообещать бонусы и полный "карт-бланш", то вдруг...
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Пусть рассмотрят кандидатуру..... Аллегри. Вот не удивлюсь, если у Макса попрёт в Испании....
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Мы догадывались
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Абаскаль?
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Мостовой. В Испании его все знают, язык - почти родной. Детей увидит.
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Всей душой хотел чтоб остался Хави. Но после вчерашнего позора, да именно позора думаю нужно делать перерыв, вернуться зрелым и более мудрым.
К сожалению такими нервами он повредит себе здоровью и клубу в плане работы пойдут в минус.
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Аллегри берите.
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Ответ deco7
По всем новостям Флик с радостью готов возглавить Барсу. Но мы похоже не ищем лёгких путей
Если он испанский не знает, то это сразу мимо.
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Ответ ApXuMaHqPuT
Он тренирует резервистов Барсы, как по мне, уж лучше Хави оставить😐
Да он сам не хочет ж
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По всем новостям Флик с радостью готов возглавить Барсу. Но мы похоже не ищем лёгких путей
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