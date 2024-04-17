«Барса» рассматривает на замену Хави не только Маркеса, но понимает, что опытному тренеру будет трудно предложить текущий проект из-за финансовых сложностей (ESPN)
«Барселона» может пригласить Томаса Тухеля или Ханса-Дитера Флика на замену Хави.
Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом каталонского клуба на случай, если Хави все же не останется, является Рафаэль Маркес, возглавляющий «Барселону Б».
По данным ESPN, руководство клуба не приостанавливало поиски нового главного тренера и все еще рассматривает другие варианты. В частности, в «Барселоне» не исключают возможность подписать Ханса-Дитера Флика или Томаса Тухеля.
Однако назначение Рафаэля Маркеса потенциально рассматривается долгосрочным вариантом, потому что в «Барсе» понимают, что будет трудно предложить такой значительный проект опытному тренеру из-за экономических ограничений, которые клуб будет иметь в предстоящее трансферное окно.
Из-за сложной финансовой ситуации «Барселона» не может предложить гарантии по формированию состава из-за ограничений на трансферном рынке, поскольку ее расходы на текущий состав более чем на 200 млн евро превышают установленный Ла Лигой лимит в 204 млн.
ESPN уже сообщал, что «Барсе» будет непросто подписать новых игроков летом, и это может заставить клуб рассмотреть предложения по ключевым футболистам, включая защитника Рональда Араухо.
Последним местом работы Флика на данный момент является сборная Германии, которую он возглавлял до сентября 2023-го. До этого он работал в «Баварии», с которой взял требл в сезоне-2019/20.
Томас Тухель на данный момент возглавляет «Баварию», но клуб уже объявил, что тренер уйдет летом.
К сожалению такими нервами он повредит себе здоровью и клубу в плане работы пойдут в минус.