«Барса» рассматривает на замену Хави не только Маркеса, но понимает, что опытному тренеру будет трудно предложить текущий проект из-за финансовых сложностей (ESPN)

«Барселона» может пригласить Томаса Тухеля или Ханса-Дитера Флика на замену Хави.

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом каталонского клуба на случай, если Хави все же не останется, является , возглавляющий «Барселону Б».

По данным ESPN, руководство клуба не приостанавливало поиски нового главного тренера и все еще рассматривает другие варианты. В частности, в «Барселоне» не исключают возможность подписать Ханса-Дитера Флика или .

Однако назначение Рафаэля Маркеса потенциально рассматривается долгосрочным вариантом, потому что в «Барсе» понимают, что будет трудно предложить такой значительный проект опытному тренеру из-за экономических ограничений, которые клуб будет иметь в предстоящее трансферное окно.

Из-за сложной финансовой ситуации «Барселона» не может предложить гарантии по формированию состава из-за ограничений на трансферном рынке, поскольку ее расходы на текущий состав более чем на 200 млн евро превышают установленный лимит в 204 млн.

ESPN уже сообщал, что «Барсе» будет непросто подписать новых игроков летом, и это может заставить клуб рассмотреть предложения по ключевым футболистам, включая защитника Рональда Араухо.

Последним местом работы Флика на данный момент является сборная Германии, которую он возглавлял до сентября 2023-го. До этого он работал в «Баварии», с которой взял требл в сезоне-2019/20.

Томас Тухель на данный момент возглавляет «Баварию», но клуб уже объявил, что тренер уйдет летом.