Артета, Клопп, Постекоглу и Ираола претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ в марте
АПЛ объявила претендентов на звание тренера месяца.
В шорт-лист кандидатов на приз лучшему тренеру АПЛ в марте вошли:
Андони Ираола («Борнмут») – 3 победы и 1 ничья, разница мячей – «+4»;
Микель Артета («Арсенал») – 2 победы и 1 ничья, разница мячей – «+7»;
Юрген Клопп («Ливерпуль») – 2 победы и 1 ничья, разница мячей – «+2».
Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 3 победы, 1 поражение, разница мячей – «+4»;
Победитель будет определен путем голосования футбольных экспертов и болельщиков, которое продлится до 8 апреля. Результаты будут оглашены на следующей неделе.
Лучшим тренером февраля был признан Микель Артета.