Артета, Клопп, Постекоглу и Ираола претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ в марте

АПЛ объявила претендентов на звание тренера месяца.

В шорт-лист кандидатов на приз лучшему тренеру в марте вошли:

(« ») – 3 победы и 1 ничья, разница мячей – «+4»;

Микель Артета (« ») – 2 победы и 1 ничья, разница мячей – «+7»;

(«Ливерпуль») – 2 победы и 1 ничья, разница мячей – «+2».

Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 3 победы, 1 поражение, разница мячей – «+4»;

Победитель будет определен путем голосования футбольных экспертов и болельщиков, которое продлится до 8 апреля. Результаты будут оглашены на следующей неделе.

Лучшим тренером февраля был признан Микель Артета.