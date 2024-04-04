Артета, Клопп, Постекоглу и Ираола претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ в марте

Теги Ливерпуль Микель Артета премьер-лига Англия Юрген Клопп Андони Ираола Арсенал рейтинги Тоттенхэм Борнмут Эндж Постекоглу Футбол

АПЛ объявила претендентов на звание тренера месяца.

В шорт-лист кандидатов на приз лучшему тренеру АПЛ в марте вошли:

Андони Ираола («Борнмут») – 3 победы и 1 ничья, разница мячей – «+4»;

Микель Артета («Арсенал») – 2 победы и 1 ничья, разница мячей – «+7»;

Юрген Клопп («Ливерпуль») – 2 победы и 1 ничья, разница мячей – «+2».

Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 3 победы, 1 поражение, разница мячей – «+4»;

Победитель будет определен путем голосования футбольных экспертов и болельщиков, которое продлится до 8 апреля. Результаты будут оглашены на следующей неделе.

Лучшим тренером февраля был признан Микель Артета.

8 комментариев
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Ну здесь надо Ираоле отдавать. Стата одинаковая у Арсенала и Ливерпуля, но тут Борнмут.
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+17
Ираола, хотя бы за эпичный камбэк с 0-3 во втором тайме.
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Артета, Клопп, Ираола и Постекоглу в фильме «Какого чёрта тут делает Постекоглу?»
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А я почему то думал что Ираола еще пылит за Бильбао.
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0
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Ответ гилберт
А я почему то думал что Ираола еще пылит за Бильбао.
С подключением:)
+1
0
+1
Ответ S. A.
Артета, Клопп, Ираола и Постекоглу в фильме «Какого чёрта тут делает Постекоглу?»
АПЛ его иррационально любит. Три раза в начале сезона дали награду, из этих трех две за то, что он просто есть
+1
-1
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