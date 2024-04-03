Трент сравнил победы в АПЛ и ЛЧ: «Сложнее выиграть лигу, но эмоции от ЛЧ на другом уровне. Когда Ориги забил «Тоттенхэму» – это было лучшее, что я когда-либо испытывал на поле»

Трент Александер-Арнолд сравнил ценность победы в АПЛ и Лиге чемпионов.

– Какой трофей из всей твоей коллекции имеет наибольшее значение? Победа в чемпионов или долгожданный титул ?

– Сложный вопрос. В финале Лиги чемпионов разница между победой и поражением огромна. Это заводит тебя, как ничто другое.

Чемпионат выиграть гораздо сложнее, потому что борьба идет весь сезон. Здесь необходима стабильность.

Нам было сложнее выиграть чемпионат, но эмоции от победы в Лиге чемпионов на каком-то другом уровне. Когда Дивок [Ориги] забил [второй гол «Тоттенхэму»] в финале, я пережил лучшие ощущения, которые когда-либо испытывал на футбольном поле, – сказал защитник « » Трент Александер-Арнолд в беседе с бывшим игроком клуба Джейми Каррагером.

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов под руководством Юргена Клоппа в 2019 году, победив «Тоттенхэм» в финале (2:0). В сезоне-2019/20 команда победила в чемпионате Англии впервые с 1990 года.