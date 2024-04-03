Трент сравнил победы в АПЛ и ЛЧ: «Сложнее выиграть лигу, но эмоции от ЛЧ на другом уровне. Когда Ориги забил «Тоттенхэму» – это было лучшее, что я когда-либо испытывал на поле»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Дивок Ориги Трент Александер-Арнолд Футбол

Трент Александер-Арнолд сравнил ценность победы в АПЛ и Лиге чемпионов.

Какой трофей из всей твоей коллекции имеет наибольшее значение? Победа в Лиге чемпионов или долгожданный титул АПЛ?

– Сложный вопрос. В финале Лиги чемпионов разница между победой и поражением огромна. Это заводит тебя, как ничто другое.

Чемпионат выиграть гораздо сложнее, потому что борьба идет весь сезон. Здесь необходима стабильность.

Нам было сложнее выиграть чемпионат, но эмоции от победы в Лиге чемпионов на каком-то другом уровне. Когда Дивок [Ориги] забил [второй гол «Тоттенхэму»] в финале, я пережил лучшие ощущения, которые когда-либо испытывал на футбольном поле, – сказал защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд в беседе с бывшим игроком клуба Джейми Каррагером.

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов под руководством Юргена Клоппа в 2019 году, победив «Тоттенхэм» в финале (2:0). В сезоне-2019/20 команда победила в чемпионате Англии впервые с 1990 года.

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4 комментария
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Максимальный оргазм был когда Ориги в полуфинале забил 4-й гол Барселоне и Ливерпуль сделал камбэк после 3:0 в первом матче. После такого было понятно что обыграть Тоттенхэм в финале, это уже была обязаловка для Ливерпуля.
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Чемпионаты здорово, но ЛЧ есть ЛЧ. Совершенно разные эмоции. У меня отец футбол не смотрит вообще. Кроме плэй-офф ЛЧ)
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Эх Арнольд. Абсолютно верно. Когда Дивок забил Тоттенхему я был самым счастливым болельщиком на всем свете
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Для Ливерпуля в целом АПЛ сложная задача.. Лишь раз выиграли за 30 с лишним лет..
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