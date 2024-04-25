Мусаев об 1 очке от «Зенита»: «Таблица не интересует. «Краснодару» нужно сделать хорошую работу над ошибками и думать о «Крыльях»

Мурад Мусаев заявил, что не думает о положении «Краснодара» в турнирной таблице.

«Быки» дома победили «Балтику» (3:2) в 21-м туре Мир , а «Зенит» уступил «Рубину» (0:2).

– Нормально сыграли по качеству в плане атаки, но в обороне многое позволили сопернику, не хватило дисциплины. Был небольшой дисбаланс, в обороне нужно играть более надежно.

– Между вами и «Зенитом» опять одно очко, это добавляет волнения и давления?

– « » вообще не интересует, таблица не интересует. Сейчас нужно сделать хорошую работу над ошибками и думать о «Крыльях Советов», это самое главное, – сказал главный тренер « » .