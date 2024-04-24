«Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита» за 5 туров до конца РПЛ
Отставание «Краснодара» от «Зенита» сократилось до 1 очка.
В перенесенном 21-м туре Мир РПЛ «Зенит» дома проиграл «Рубину» со счетом 0:2, а «Краснодар» на своем поле обыграл «Балтику» (3:2).
Таким образом, за 5 туров до конца чемпионата «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 50 очками. «Краснодар» отстает от команды из Санкт-Петербурга лишь на 1 очко. «Динамо» идет 3-м, имея 44 балла.
В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Динамо», а «Краснодар» встретится с «Крыльями Советов».
Спасибо Рубину за эту оплеуху жирному зажравшемуся питерскому коту
Если Зенит не проснётся после сегодняшнего, то Краснодар фаворит. Если Зенит в таком сонном режиме доедет до золота, то с чемпионатом нашим беда полная
Сколько тут кричали, Галицкий то, Галицкий это, самодур, Ивич топ, Мусаев не тренер, ко-ко-ко-ко.
Как всегда тут любят на сайте, все будут переобуваться, только из-за этого хочу, чтобы Краснодар победил.
Представляю, сколько бы счас говна на Гвардиолу бы выливали...
Зенит : Минуточку, судари....