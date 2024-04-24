«Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита» за 5 туров до конца РПЛ

Отставание «Краснодара» от «Зенита» сократилось до 1 очка.

В перенесенном 21-м туре Мир « » дома проиграл «Рубину» со счетом 0:2, а « » на своем поле обыграл «Балтику» (3:2).

Таким образом, за 5 туров до конца чемпионата «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 50 очками. «Краснодар» отстает от команды из Санкт-Петербурга лишь на 1 очко. «Динамо» идет 3-м, имея 44 балла.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с « », а «Краснодар» встретится с «Крыльями Советов».