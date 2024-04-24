«Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита» за 5 туров до конца РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Отставание «Краснодара» от «Зенита» сократилось до 1 очка.

В перенесенном 21-м туре Мир РПЛ «Зенит» дома проиграл «Рубину» со счетом 0:2, а «Краснодар» на своем поле обыграл «Балтику» (3:2).

Таким образом, за 5 туров до конца чемпионата «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 50 очками. «Краснодар» отстает от команды из Санкт-Петербурга лишь на 1 очко. «Динамо» идет 3-м, имея 44 балла.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Динамо», а «Краснодар» встретится с «Крыльями Советов».

135 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Трудно играть через два дня на третий четвертьфиналисту ЛЧ
+144
-16
+128
Зенит интригу создает как может)
+80
-8
+72
Ну если Зенит с такой игрой в этом сезоне возьмёт золото, то это приговор для всей лиги будет! Поэтому либо телятам пора становиться быками,либо Зениту вспоминать,как играть в футбол
Спасибо Рубину за эту оплеуху жирному зажравшемуся питерскому коту
+73
-14
+59
Зениту пора перестать кормить бразилов повышенными премиальными. Когда надо в гостях обыграть Спартак/Краснодар, они заряженные. Когда дома раскатать аутсайдера, они нулевые
+58
-8
+50
Ответ Vitor Dia
Зенит интригу создает как может)
Надо признать, что и Рубин был очень и очень хорош.
+47
-3
+44
Краснодар сейчас играет роль прошлогодней Боруссии
+25
-3
+22
Ответ artpal
Комментарий скрыт
В смысле не способен? Они до сих на первом месте находятся🤣
+17
0
+17
Зенит получил то, на что напрашивался уже несколько матчей. Ужасающая инертность в большинстве матчей по весне. Команда включалась ровно на два тайма - в Москве со Спартаком и в Краснодаре. Все остальное - стояние на реке Неве. Ещё Оренбург должен был наказывать, но пронесло, а Рубин сыграл образцово. Да, время тянули по-разному, но кто бы делал иначе? Идеальная гостевая победа в условиях, когда ты на бумаге аутсайдер.
Если Зенит не проснётся после сегодняшнего, то Краснодар фаворит. Если Зенит в таком сонном режиме доедет до золота, то с чемпионатом нашим беда полная
+17
-1
+16
Ответ Leon Petov
Зениту пора перестать кормить бразилов повышенными премиальными. Когда надо в гостях обыграть Спартак/Краснодар, они заряженные. Когда дома раскатать аутсайдера, они нулевые
Какие премиальные , они разве не за красоты города и любовь к России играют ?
+16
-6
+10
Жаль, что в этом сезоне просто нет команд, которые показывали бы стабильную чемпионскую игру. Если бы кто-нибудь из конкурентов был бы просто стабилен - Зенит бы уже давно не лидировал, потому что Зенит делает вообще все, лишь бы не выиграть золото))
+10
-1
+9
Ответ Vitor Dia
Зенит интригу создает как может)
И слава богу. хочется какой то интриги в РПЛ)
+12
-3
+9
Ответ DonaldBrashear 2.0
как же я буду смеяться, если Краснодар сняв Ивича, вдруг станут чемпионами. Сколько тут кричали, Галицкий то, Галицкий это, самодур, Ивич топ, Мусаев не тренер, ко-ко-ко-ко. Как всегда тут любят на сайте, все будут переобуваться, только из-за этого хочу, чтобы Краснодар победил.
Да не победит он. Зенит добавит, когда надо будет да и всё.
+10
-2
+8
как же я буду смеяться, если Краснодар сняв Ивича, вдруг станут чемпионами.

Сколько тут кричали, Галицкий то, Галицкий это, самодур, Ивич топ, Мусаев не тренер, ко-ко-ко-ко.

Как всегда тут любят на сайте, все будут переобуваться, только из-за этого хочу, чтобы Краснодар победил.
+24
-16
+8
Интрига жива и это радует!
+10
-2
+8
Ходьба - полезна для здоровья, но не при желании взять титул...
+7
0
+7
Ответ cmorblr
Трудно играть через два дня на третий четвертьфиналисту ЛЧ
Там просто сопереживание Реалу, Баварии, ПСЖ и Боруссии в ЛЧ морально и физически вымотали, отсюда и результат
+8
-1
+7
Ну хотелось бы, чтобы Краснодар взял, не потому что надоела гегмония Зенита или другие моменты, связанные с руссифкацией бразилов и хитрого обхола лимита, а из за Галицкого. Было бы славно если бы уже сейчас они стали чемпионами.
+12
-6
+6
Все таки чемпионат России не выигрывается , а проигрывается . Между тем матч Динамо-Зенит в выходные , может стать решающим.
+5
0
+5
Ответ Иван Есев
Эталонный автобус по методичкам Бердыева
Уже не знаете, как оправдать поражение в два мяча? Нелепее этого ничего не мог придумать? Команда пропускает 2 безответных мяча от "автобуса". Нормальный такой автобус, ничего не скажешь.
+8
-3
+5
Ответ kilo_gilo
Ну если Зенит с такой игрой в этом сезоне возьмёт золото, то это приговор для всей лиги будет! Поэтому либо телятам пора становиться быками,либо Зениту вспоминать,как играть в футбол Спасибо Рубину за эту оплеуху жирному зажравшемуся питерскому коту
Динамо всего-то в шести очках и есть матчи против лидеров как раз. Динамо если выиграет и у тех, и у других... будет шанс.
+7
-2
+5
Ответ M-t
Ну хотелось бы, чтобы Краснодар взял, не потому что надоела гегмония Зенита или другие моменты, связанные с руссифкацией бразилов и хитрого обхола лимита, а из за Галицкого. Было бы славно если бы уже сейчас они стали чемпионами.
Галицкий сам поступил как кретин, когда уволил Ивича.
+9
-4
+5
Может хоть сейчас такая пощечина от Рубина заставит играть Зенит в полную силу. Как они играют когда важно,а не как многие матчи,где мол на классе забьем. этот сезон самый тяжкий у Зенита.
+4
0
+4
А Динамо возьмёт и выпустит Лещука. Как вам такое?
+4
0
+4
Ответ artpal
Комментарий скрыт
Только в России требуют уволить тренера, который не на первом месте.
Представляю, сколько бы счас говна на Гвардиолу бы выливали...
+4
0
+4
Ну это конечно огонь теперь нас ждёт !!!🔥🔥🔥
+6
-2
+4
Ребята из Зенита похоже мысленно уже на пляжах Копакабаны отдыхают ))
+5
-1
+4
Рубин придал интригу чемпионату ))
+4
0
+4
А Спартак на 12, но игра в запасе, ещё поборемся)
+4
-1
+3
Ответ иван кочубей
унылый футбол Семака, Вендела, КлаудиньО , Барриоса, и другой шлак продать.
Достаточно просто Семака
+3
0
+3
Специалисты и экгсперды: Не, ну Зенит чемпион,однозначно...
Зенит : Минуточку, судари....
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий