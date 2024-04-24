«Краснодар» выиграл 3 из 4 последних матчей в РПЛ. Дальше – выезд к «Крыльям»

У «Краснодара» 3 победы в 4 матчах РПЛ.

«Быки» дома обыграли «Балтику» (3:2) в 21-м туре Мир .

Для команды это третья победа в последних четырех матчах чемпионата России. До этого обыграли «Факел» (2:0) и «Пари НН» (4:3), но уступили « » (1:2).

« » занимает 2-ю строчку в турнирной таблице с 49 очками. Команда приблизилась к «Зениту», который в этом туре проиграл «Рубину» (0:2), и теперь отставание составляет один балл.