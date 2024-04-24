«Краснодар» выиграл 3 из 4 последних матчей в РПЛ. Дальше – выезд к «Крыльям»

Теги премьер-лига Россия Балтика Краснодар Мурад Мусаев Футбол

У «Краснодара» 3 победы в 4 матчах РПЛ.

«Быки» дома обыграли «Балтику» (3:2) в 21-м туре Мир РПЛ.

Для команды Мурада Мусаева это третья победа в последних четырех матчах чемпионата России. До этого обыграли «Факел» (2:0) и «Пари НН» (4:3), но уступили «Зениту» (1:2).

«Краснодар» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице с 49 очками. Команда приблизилась к «Зениту», который в этом туре проиграл «Рубину» (0:2), и теперь отставание составляет один балл. 

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8 комментариев
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Как же малы шансы, но как же хочется верить, что смогут!
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За несколько матчей при Мусаеве создали больше голевых моментов, чем за почти 2 сезона при Ивиче. Серб хорош, но ставить автобусную игру лидеру это днище. Какой смысл? Если бы в лч играли, то ок, но в рпл с таким набором футболистов автобусом играть позор
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Если Краснодар выиграет чемп, Галицкого на Битву экстрасенсов. Ведьмаком, колдуном не важно!
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Ивича уволили и интригу вернули. Мартынович постарался. Краснодар все просчитал
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Удачи Краснодару
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очень хочется верить!
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Ответ Groznyi2024
Напомните, кому дома проиграл как истеричка
зенит Уралу дома проиграла, напоминаю))
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