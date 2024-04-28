Энрике выиграл 11-й трофей в карьере тренера и 2-й с «ПСЖ» в дебютном сезоне

Луис Энрике выиграл 11-й трофей как тренер и 2-й с «ПСЖ» в дебютном сезоне.

Сегодня парижане досрочно стали чемпионами Франции. Ранее в этом сезоне команда завоевала .

Таким образом, выиграл второй трофей с « » в своем дебютном сезоне, главный тренер присоединился к клубу минувшим летом.

Всего, включая сегодняшний титул, испанский специалист имеет 11 трофеев в качестве тренера.

Во главе «Барселоны» он дважды становился чемпионом Испании (в сезонах-2014/15 и 2015/16), трижды – обладателем Кубка Испании (в сезонах-2014/15, 2015/16 и 2016/17), побеждал в Лиге чемпионов (в сезоне-2014/15), в 2015 году выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в 2016 году – Суперкубок Испании.

Он также тренировал сборную Испании, «Рому» и «Сельту».

Стоит отметить, что в текущем сезоне «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике имеет шансы выиграть квадрупл. В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией», а в финале Кубка Франции – с «Лионом».