Энрике выиграл 11-й трофей в карьере тренера и 2-й с «ПСЖ» в дебютном сезоне

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА чемпионат мира среди клубов Луис Энрике Суперкубок Франции Футбол

Луис Энрике выиграл 11-й трофей как тренер и 2-й с «ПСЖ» в дебютном сезоне.

Сегодня парижане досрочно стали чемпионами Франции. Ранее в этом сезоне команда завоевала Суперкубок Франции.

Таким образом, Луис Энрике выиграл второй трофей с «ПСЖ» в своем дебютном сезоне, главный тренер присоединился к клубу минувшим летом.

Всего, включая сегодняшний титул, испанский специалист имеет 11 трофеев в качестве тренера.

Во главе «Барселоны» он дважды становился чемпионом Испании (в сезонах-2014/15 и 2015/16), трижды – обладателем Кубка Испании (в сезонах-2014/15, 2015/16 и 2016/17), побеждал в Лиге чемпионов (в сезоне-2014/15), в 2015 году выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в 2016 году – Суперкубок Испании.

Он также тренировал сборную Испании, «Рому» и «Сельту».

Стоит отметить, что в текущем сезоне «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике имеет шансы выиграть квадрупл. В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией», а в финале Кубка Франции – с «Лионом».

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16 комментариев
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Ответ Инсаф Галиуллинн
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Все мы знаем как реал выигрывает свои матчи
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+5
Хоть Энрике и прёт, но сколько было высеров незаслуженных в его адрес, а по результатам ПСЖ уже провёл отличный сезон. Титул в чемпионате, полуфинал ЛЧ и финал кубка. В очередной раз эксперты спортса показывают чудеса аналитики
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+4
Коммы после 2 тура лиги 1:" с Энрике Парижу ничего не светит.одни перепасовки поперек" Монако станет чемпионом в этом году"💪🇨🇵
+3
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Энрике хороший тренер и отличный открытый человек..... да влет от псж больно ударил , но к Луису Энрике ноль вопросов...
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В зачет квадрупла вроде как не идет суперкубок
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Этому денежному мешку можно наперед выдать медали на несколько сезонов.
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Ответ Bakhaa
Фермеры Реал твой шлепнут в финале
Комплексы конкретные 🤣🤣🤣🤣
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