Энрике о возможном квадрупле «ПСЖ»: «Мы мотивированы сделать это, чтобы войти в историю нашего клуба, города и страны»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике ответил на вопрос о возможном квадрупле «ПСЖ».

«Без сомнения, мы мотивированы сделать то, чего никогда не делал ни один французский клуб, чтобы войти в историю нашего клуба, города и страны.

Это мотивирует нас, но на данный момент у нас есть только один титул [Суперкубок Франции], мы должны выиграть чемпионат и продолжать бороться за трофеи во всех турнирах. Это все еще долгий и извилистый путь», – сказал главный тренер «ПСЖ».

Парижский клуб лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 66 очков после 29 матчей. В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией», а в финале Кубка Франции – с «Лионом».

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31 комментарий
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еще один квадруплист. обычно кто часто про это говорит, остается ни с чем. гений в очках и лысый шарлатан не дадут соврать.
+18
-2
+16
Фанаты Ливерпуля уже вздрагивают и испуганно озираются когда слышат «квадрупл»
+14
0
+14
Какой квадрупл, когда Кубка Лиги уже 4-й сезон нет?
+9
-1
+8
Клопп тоже хотел выиграть квадрупл 🤭
+6
0
+6
Вот у кого сейчас квадрупл Ливерпуля)
+5
0
+5
Ответ nurikkkk
Лысый шарлатан? 🤨
Перепутал с за луплом Тен Хага
+3
0
+3
Пусть подержит пиво Клоппа))
+3
0
+3
Ответ atomio
еще один квадруплист. обычно кто часто про это говорит, остается ни с чем. гений в очках и лысый шарлатан не дадут соврать.
Лысый шарлатан? 🤨
+2
0
+2
В истории только 7 клубов брали требл
Барселона и Бавария сделали это дважды
Пеп как тренер сделал это дважды
Все остальные только мечтают!
Даже у Реала нет требла!
+3
-1
+2
Квадрупл - звучит красиво, но на деле победа ПСЖ во всех турнирах с натяжкой будет восприниматься болельщиками хотя бы равноценной золотому дублю в других топ-лигах. Слишком слабая Лига 1 сейчас.
+2
-1
+1
Суперкубок Франции, Кубок Франции, Лига1, Лига Чемпионов.

Речь видимо о этих турнирах.
+1
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+1
В каких это 4-х турнирах собирается победить ПСЖ?!
+1
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+1
А в итоге как всегда получится залупл
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Ответ Cearvm
Квадрупл - звучит красиво, но на деле победа ПСЖ во всех турнирах с натяжкой будет восприниматься болельщиками хотя бы равноценной золотому дублю в других топ-лигах. Слишком слабая Лига 1 сейчас.
Да звучит, на самом деле, тоже весьма так себе.
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Ответ Yakub_Yar
В каких это 4-х турнирах собирается победить ПСЖ?!
Суперкубок, кубок, чемпионат и ЛЧ.
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Ответ S. A.
Какой квадрупл, когда Кубка Лиги уже 4-й сезон нет?
суперкубок считают за кубок
+1
-1
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Ответ Альварес 10
Клопп тоже хотел выиграть квадрупл 🤭
А получил залупл
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Ответ Футбол_это_жизнь
В истории только 7 клубов брали требл Барселона и Бавария сделали это дважды Пеп как тренер сделал это дважды Все остальные только мечтают! Даже у Реала нет требла!
Новость о квадрупле. Как ты ловко умолчал, что он есть только у одного клуба - у Селтика)
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Ответ Homelander_666
Держи в курсе. Твои сказки про доминацию интересны только сектантам. Чемпионат: Реал - 35 (скоро 36)), Барса - 28 ЛЧ: Реал - 14, Барса - 5 Общее количество трофеев: Реал - 101, Барса - 99. Вопросы?)
101-99 прям доминация
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Ответ Футбол_это_жизнь
101-99 прям доминация
А я и не говорил про доминацию, а просто привёл факты)
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все разговоры про квадрупл обычно заканчивает за луплом)
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Хватит ли бензина? Если в финале попадут на Мандриль, то нет
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Если ПСЖ пройдёт Боруссию. То в финале встретится с одной из двух самых опытных команд в ЛЧ последнего 10 летия, причём одной уже проигрывали в финале.
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эта парижская канистра,вызывает только смех...))
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Кто нибудь видел этот квадрупл?
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Квадрупл из трёх трофеев, это мощно
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Очередной квадруплист. А на выходе получится цалупл.
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