Энрике о возможном квадрупле «ПСЖ»: «Мы мотивированы сделать это, чтобы войти в историю нашего клуба, города и страны»
Луис Энрике ответил на вопрос о возможном квадрупле «ПСЖ».
«Без сомнения, мы мотивированы сделать то, чего никогда не делал ни один французский клуб, чтобы войти в историю нашего клуба, города и страны.
Это мотивирует нас, но на данный момент у нас есть только один титул [Суперкубок Франции], мы должны выиграть чемпионат и продолжать бороться за трофеи во всех турнирах. Это все еще долгий и извилистый путь», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Парижский клуб лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 66 очков после 29 матчей. В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией», а в финале Кубка Франции – с «Лионом».
Барселона и Бавария сделали это дважды
Пеп как тренер сделал это дважды
Все остальные только мечтают!
Даже у Реала нет требла!
Речь видимо о этих турнирах.