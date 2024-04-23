Энрике о возможном квадрупле «ПСЖ»: «Мы мотивированы сделать это, чтобы войти в историю нашего клуба, города и страны»

Луис Энрике ответил на вопрос о возможном квадрупле «ПСЖ».

«Без сомнения, мы мотивированы сделать то, чего никогда не делал ни один французский клуб, чтобы войти в историю нашего клуба, города и страны.

Это мотивирует нас, но на данный момент у нас есть только один титул [Суперкубок Франции], мы должны выиграть чемпионат и продолжать бороться за трофеи во всех турнирах. Это все еще долгий и извилистый путь», – сказал главный тренер « ».

Парижский клуб лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 66 очков после 29 матчей. В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией», а в финале Кубка Франции – с «Лионом».