Луис Энрике: «Меня критикуют с тех пор, как я стал тренером, но «ПСЖ» может взять все трофеи. Собака лает, караван идет»

Луис Энрике высказался о выходе «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов.

На этой стадии парижане сыграют против дортмундской « ».

«В день моей презентации мы четко говорили о желании бороться за все трофеи. Такой была цель. На данный момент мы находимся в процессе ее достижения. Мы в очень хорошем положении: у нас есть возможность взять все трофеи.

Нам предстоит выбить «Боруссию», которая, как вы помните, опередила нас в группе смерти. Полуфинал будет очень интересным и очень сложным».

О критике

«Я не то чтобы мало читаю [прессу], я вообще не читаю. Меня критикуют с тех пор, как я стал тренером. Пусть так и продолжается. Собаки лают, караван идет», – сказал .

« », который на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов прошел «Барселону», завтра сыграет с «Лионом» в матче Лиги 1.