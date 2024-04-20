Луис Энрике: «Меня критикуют с тех пор, как я стал тренером, но «ПСЖ» может взять все трофеи. Собака лает, караван идет»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике высказался о выходе «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов.

На этой стадии парижане сыграют против дортмундской «Боруссии».

«В день моей презентации мы четко говорили о желании бороться за все трофеи. Такой была цель. На данный момент мы находимся в процессе ее достижения. Мы в очень хорошем положении: у нас есть возможность взять все трофеи.

Нам предстоит выбить «Боруссию», которая, как вы помните, опередила нас в группе смерти. Полуфинал будет очень интересным и очень сложным».

О критике

«Я не то чтобы мало читаю [прессу], я вообще не читаю. Меня критикуют с тех пор, как я стал тренером. Пусть так и продолжается. Собаки лают, караван идет», – сказал Энрике.

«ПСЖ», который на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов прошел «Барселону», завтра сыграет с «Лионом» в матче Лиги 1. 

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33 комментария
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Хочется услышать мнение Газзаева, по этому вопросу
+49
-1
+48
Ответ lovec23
Хочется услышать мнение Газзаева, по этому вопросу
«Караван лает, собака идёт»
(С) Газзаев о критике своей работы в Алании
+47
0
+47
Ответ lovec23
Хочется услышать мнение Газзаева, по этому вопросу
«Да рты свои закройте! Вы что делаете? Козлы вонючие, блин!» - прокомментировал данную новость Валерий Газзаев
+13
0
+13
Никому по показалось , что в последних матчах у Парижа заметно упала зависимость от Мбаппе?
+13
0
+13
Ответ Anya Belova
Можете минусовать, но судя по всему, ЛЧ забронирована другим клубом , и это не псж...😁
Да ждём финал Барселона -Сити
+15
-3
+12
Несмотря на то,что ПСЖ по-прежнему нестабилен и неярок , полуфинал ЛЧ - действительное достижение. При Неймаре и Месси этого не было.
+7
-3
+4
Ответ Anya Belova
Можете минусовать, но судя по всему, ЛЧ забронирована другим клубом , и это не псж...😁
Если вы уже сказали что другим, зачем тогда добавлять что это не псж?
+4
0
+4
Ответ Arthurino
«Да рты свои закройте! Вы что делаете? Козлы вонючие, блин!» - прокомментировал данную новость Валерий Газзаев
Тот матч с торпедо (если не ошибаюсь ) вошёл в историю
+3
0
+3
Ответ Фарид Харисов
«Караван лает, собака идёт» (С) Газзаев о критике своей работы в Алании
😂😂😂
+3
0
+3
Ответ <Inter>
Неймар в плей офф ЛЧ никогда не играл из-за травм. Был полностью здоров однажды и это был ковидный сезон, когда чемпионат Франции был полностью остановлен
В 2021-м Ней, Мбаппе и Навас протащили ПСЖ в полуфинал. Против риала он тоже играл в позапрошлом сезоне, и сделал два ассиста.
+8
-6
+2
Ответ Carlos
Это наша поговорка 🤣 Непривычно слышать что то подобное с запада 👌 От Энрике выглядит весело ✌️
Это вообще-то арабского происхождения поговорка или даже польского. Хватит присваивать себе всё, что переведено на русский язык, дубина ты державная🫵🏽🤡😂
+1
0
+1
Это наша поговорка 🤣
Непривычно слышать что то подобное с запада 👌
От Энрике выглядит весело ✌️
+2
-1
+1
Караван идет, потому что собака лает.
+1
0
+1
Когда так говорят про все трофеи... что то обычно идёт не по плану )
+1
0
+1
Ответ nerol
Если вы уже сказали что другим, зачем тогда добавлять что это не псж?
Верно, масло масляное
0
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Ответ nerol
Если вы уже сказали что другим, зачем тогда добавлять что это не псж?
Эх, подловили. Учту!
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Абаскаля начитался с псами
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Шел караван себе , шел и дошел до матча против Марокко
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Да ладно, у них тоже есть такое высказывание? Я думал, только в постсоветских странах
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Ответ lovec23
Хочется услышать мнение Газзаева, по этому вопросу
полностью совпадает с вашим
0
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Ответ lovec23
Хочется услышать мнение Газзаева, по этому вопросу
Гав гав гав
0
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Ответ tampa-bay
Недавно Энрике говорил уверенно что пройдет Барсу и прошел
Выражать уверенность в одном матче и пройти все этапы.. немного другое, не..
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Ответ Никита Смолов
Скажите спасибо Араухо, а то караван бы уже летел в пропасть с черепашкой на шее
Вполне возможно 🔥
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