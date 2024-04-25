«Челси» может уволить Почеттино в случае непопадания в еврокубки. Пока клуб не принял решение

В «Челси» не приняли решения о будущем главного тренера Маурисио Почеттино.

Как сообщает The Telegraph, несмотря на вылет команды из Кубка Англии после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) и разгромное поражение от «Арсенала» (0:5) в АПЛ, руководство «Челси» продолжает поддерживать аргентинца, признавая тот факт, что ему приходилось работать в трудных обстоятельствах.

Существует мнение, что не должен нести единоличную ответственность за трудности, с которыми сталкивается «Челси», поскольку он не отвечал за трансферную политику и решение о создании такой молодой команды.

В совете директоров понимают, что сохранение Почеттино даст «Челси» необходимую стабильность после почти двух лет постоянных перемен.

Хотя «Челси» не добился того прогресса, на который в клубе надеялись в начале сезона, было отмечено, что появились обнадеживающие признаки, в том числе выступления на «Уэмбли» в кубковых матчах и улучшение статистики в домашних матчах.

Работа тренера с молодыми игроками, такими как Коул Палмер, Николас Джексон и Мало Гюсто, также оценивается положительно, хотя некоторые публичные комментарии главного тренера о недостатке опыта в команде не всегда воспринимались положительно.

Вызывали недоумение и некоторые решения специалиста при выборе стартового состава, однако нередко они были обусловлены множеством травм в команде.

Почеттино связывает с клубом двухлетний контракт, включающий возможность продления еще на год. Так как квалификация в еврокубки рассматривалась некоторыми боссами клуба как задача-минимум на первый сезон аргентинца, неспособность команды пройти в какой-либо из турниров по итогам сезона в АПЛ поставит положение главного тренера под угрозу.

После 32 матчей « », набрав 47 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице .