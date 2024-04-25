«Челси» может уволить Почеттино в случае непопадания в еврокубки. Пока клуб не принял решение

Теги Челси премьер-лига Англия отставки Маурисио Почеттино Мало Гюсто Коул Палмер Николас Джексон Тодд Боули Футбол

В «Челси» не приняли решения о будущем главного тренера Маурисио Почеттино.

Как сообщает The Telegraph, несмотря на вылет команды из Кубка Англии после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) и разгромное поражение от «Арсенала» (0:5) в АПЛ, руководство «Челси» продолжает поддерживать аргентинца, признавая тот факт, что ему приходилось работать в трудных обстоятельствах.

Существует мнение, что Почеттино не должен нести единоличную ответственность за трудности, с которыми сталкивается «Челси», поскольку он не отвечал за трансферную политику и решение о создании такой молодой команды.

В совете директоров понимают, что сохранение Почеттино даст «Челси» необходимую стабильность после почти двух лет постоянных перемен.

Хотя «Челси» не добился того прогресса, на который в клубе надеялись в начале сезона, было отмечено, что появились обнадеживающие признаки, в том числе выступления на «Уэмбли» в кубковых матчах и улучшение статистики в домашних матчах.

Работа тренера с молодыми игроками, такими как Коул Палмер, Николас Джексон и Мало Гюсто, также оценивается положительно, хотя некоторые публичные комментарии главного тренера о недостатке опыта в команде не всегда воспринимались положительно.

Вызывали недоумение и некоторые решения специалиста при выборе стартового состава, однако нередко они были обусловлены множеством травм в команде.

Почеттино связывает с клубом двухлетний контракт, включающий возможность продления еще на год. Так как квалификация в еврокубки рассматривалась некоторыми боссами клуба как задача-минимум на первый сезон аргентинца, неспособность команды пройти в какой-либо из турниров по итогам сезона в АПЛ поставит положение главного тренера под угрозу.

После 32 матчей «Челси», набрав 47 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ.

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8 комментариев
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очередная чехарда в Челси. Следующий человек придет туда исключительно за отступными после увольнения, так как нормально работать в нынешнем Челси невозможно
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Еврокубки? А что там делать?
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Странные они. А разве 10 матчей назад не было понятно, что они не попадут в еврокубки?
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Ответ Topwintop
Зачем?
Да целый год об этом пишут, может уволят, может не уволят.
По цифрам xg и тд должны быть выше в таблице, но извините, на острие у нас Джексон.

В защите Бадиашиле бестолковый, все топы на травмах вечных.

Если ещё додумаются продать Галлахера (он не топ, но работоспособный и горит биться за клуб, ему не безразлично все это) то будет прикол конечно, тогда уже не знаю чего от Челси ждать.

Сократить до минимума травмы и может получится за топ 6 побороться, даже с имеющимся составом.
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Зачем?
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Не так уж и плохо идёт клуб. Примерно на одном уровне с Маню. Почу надо дать поработать.
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Боули, видимо, хочет и дальше жить в дне сурка
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