«Челси» может уволить Почеттино в случае непопадания в еврокубки. Пока клуб не принял решение
В «Челси» не приняли решения о будущем главного тренера Маурисио Почеттино.
Как сообщает The Telegraph, несмотря на вылет команды из Кубка Англии после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) и разгромное поражение от «Арсенала» (0:5) в АПЛ, руководство «Челси» продолжает поддерживать аргентинца, признавая тот факт, что ему приходилось работать в трудных обстоятельствах.
Существует мнение, что Почеттино не должен нести единоличную ответственность за трудности, с которыми сталкивается «Челси», поскольку он не отвечал за трансферную политику и решение о создании такой молодой команды.
В совете директоров понимают, что сохранение Почеттино даст «Челси» необходимую стабильность после почти двух лет постоянных перемен.
Хотя «Челси» не добился того прогресса, на который в клубе надеялись в начале сезона, было отмечено, что появились обнадеживающие признаки, в том числе выступления на «Уэмбли» в кубковых матчах и улучшение статистики в домашних матчах.
Работа тренера с молодыми игроками, такими как Коул Палмер, Николас Джексон и Мало Гюсто, также оценивается положительно, хотя некоторые публичные комментарии главного тренера о недостатке опыта в команде не всегда воспринимались положительно.
Вызывали недоумение и некоторые решения специалиста при выборе стартового состава, однако нередко они были обусловлены множеством травм в команде.
Почеттино связывает с клубом двухлетний контракт, включающий возможность продления еще на год. Так как квалификация в еврокубки рассматривалась некоторыми боссами клуба как задача-минимум на первый сезон аргентинца, неспособность команды пройти в какой-либо из турниров по итогам сезона в АПЛ поставит положение главного тренера под угрозу.
После 32 матчей «Челси», набрав 47 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ.
По цифрам xg и тд должны быть выше в таблице, но извините, на острие у нас Джексон.
В защите Бадиашиле бестолковый, все топы на травмах вечных.
Если ещё додумаются продать Галлахера (он не топ, но работоспособный и горит биться за клуб, ему не безразлично все это) то будет прикол конечно, тогда уже не знаю чего от Челси ждать.
Сократить до минимума травмы и может получится за топ 6 побороться, даже с имеющимся составом.