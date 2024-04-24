У «Локо» 2 победы в 9 матчах после зимней паузы – сегодня победили «Пари НН»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Пари НН Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» одержал вторую победу после зимней паузы.

Железнодорожники в гостях обыграли «Пари НН» (3:2) в 21-м туре Мир РПЛ.

Это вторая победа «Локомотива» в 9 матчах после зимней паузы – до этого была победа над «Ахматом» (2:0) в 23-м туре.

В семи других матчах было 5 ничьих и 2 поражения.

Команда Михаила Галктионова вылетела из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1), а в чемпионате России занимает 4-е место с 41 очком.

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13 комментариев
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С долгожданной победой, паровозы ! Что мешало сразу то играть, опять ни о чём вату катали, но в любом случае, спасибо команде за характер.
Наконец то Галактионов не выпустил Дзюбу )
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С Галактионовым надо всё таки что-то решать…
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Ответ Serega Ac-Milan
С долгожданной победой, паровозы ! Что мешало сразу то играть, опять ни о чём вату катали, но в любом случае, спасибо команде за характер. Наконец то Галактионов не выпустил Дзюбу )
Если бы выпустил и не победили бы))
+4
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Ответ Фут.Боль
Если бы выпустил и не победили бы))
Так о чем и речь ))
+2
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+2
Ответ Сергей Архаров
это да, прошлый сезон на ура, этот сезон дрова. Вообще на игру забил болт
Учитывая его характер, в том сезоне выруливал на дикой мотивации, сейчас и мотивации нет +форма уже не та.
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у Локо 2 победы в 9 матчах. А у меня 2 пьянки и 7 прединфарктных состояний!!! тренера бы как из Газмяся чтоб дуплил за косяки в игре.
+2
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Ответ Сергей Архаров
Да тут то не спорю, это на поверхности, в том сезоне если бы не проявил себя то в этом уже нафиг никому бы не сдался.
Конечно ) ему и нужно было контракт цепануть
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На валидоле опять. Чуть не поседел!!!
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Чем быстрее уберут это недоразумение тем лучше
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Здорово, что игроки в ответ местным "экспертам" от футбола побежали праздновать гол к Тренеру. А знатоки пусть дальше катят бочку на физруков, трудовиков, физиков и прочих учителей.
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Ответ Serega Ac-Milan
Учитывая его характер, в том сезоне выруливал на дикой мотивации, сейчас и мотивации нет +форма уже не та.
Да тут то не спорю, это на поверхности, в том сезоне если бы не проявил себя то в этом уже нафиг никому бы не сдался.
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