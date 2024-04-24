У «Локо» 2 победы в 9 матчах после зимней паузы – сегодня победили «Пари НН»

«Локомотив» одержал вторую победу после зимней паузы.

Железнодорожники в гостях обыграли « » (3:2) в 21-м туре Мир .

Это вторая победа « » в 9 матчах после зимней паузы – до этого была победа над « » (2:0) в 23-м туре.

В семи других матчах было 5 ничьих и 2 поражения.

Команда Михаила Галктионова вылетела из Фонбет Кубка России, уступив « » (0:1), а в чемпионате России занимает 4-е место с 41 очком.