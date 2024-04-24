У «Локо» 2 победы в 9 матчах после зимней паузы – сегодня победили «Пари НН»
«Локомотив» одержал вторую победу после зимней паузы.
Железнодорожники в гостях обыграли «Пари НН» (3:2) в 21-м туре Мир РПЛ.
Это вторая победа «Локомотива» в 9 матчах после зимней паузы – до этого была победа над «Ахматом» (2:0) в 23-м туре.
В семи других матчах было 5 ничьих и 2 поражения.
Команда Михаила Галктионова вылетела из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1), а в чемпионате России занимает 4-е место с 41 очком.
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