«Милан» работает над трансфером Гирасси из «Штутгарта» на замену Жиру. Серу хотел бы играть в АПЛ

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Серу Гирасси может заменить Оливье Жиру в «Милане».

Ранее стало известно, что 37-летний Жиру подписал контракт с «Лос-Анджелесом» и покинет «Милан» этим летом.

По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб начал поиски замены французскому нападающему. «Россонери» проявляют конкретный интерес к форварду «Штутгарта» Серу Гирасси и готовы приобрести его в летнее трансферное окно. 

Помимо результативности, нападающий привлек внимание клуба отступными в 17,5 миллионов евро.

Это значительно меньше, чем у первого выбора «Милана» Джошуа Зиркзее из «Болоньи», за которого придется отдать не менее 50-60 миллионов.

Беньямин Шешко из «Лейпцига» и Сантьяго Хименес из «Фейеноорда», за которыми давно следит «Милан», могут быть подписаны примерно за аналогичные суммы.

Среди игроков, которых предпочитают «россонери», единственный, кого можно купить за схожую с Гирасси сумму, – это Джонатан Дэвид из «Лилля», у которого нет клаусулы, а срок контракта истекает в 2025 году.

Отмечается, что Гирасси всегда давал понять, что предпочитает переход в АПЛ, поэтому в случае интереса со стороны первых 6-7 клубов Англии, у «Милана» не будет шансов купить форварда. 

В этом сезоне Бундеслиги Гирасси провел 24 игры, забил 25 голов и отдал 1 голевой пас. Его статистику можно увидеть тут.

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8 комментариев
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В Милане еще работаю что ли ??

Я думал все на каникулы пару неделю назад ушли
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В Милане еще работаю что ли ??

Я думал все на каникулы пару неделю назад ушли
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Последний абзац добавляет оптимизма. Между Вест Хэмом и Миланом игрок выберет Вест Хэм
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Это хорошие новости, молодой забивной 28-летний Гирасси еще лет 10 сможет радовать своими голами болельщиков Милана, а потом еще и в Интер перейдет и там легендой станет.
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Хоть в Брайтоне, Хоть в Эвертоне, но в АПЛ. Вертели они все эти итальянские топы.
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Ответ <Inter>
Последний абзац добавляет оптимизма. Между Вест Хэмом и Миланом игрок выберет Вест Хэм
Это уже давно не удивляет. Милан не стабильный клуб и без какой-либо стратегии. Постоянные качели, на поле никакой структуры, а один из лидеров больше думает о модных показах на ближайшем уикенде. Цирк. Тот же Интер смотрится как зрелый
Мужик на фоне суетливого пацана.
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Ответ <Inter>
Последний абзац добавляет оптимизма. Между Вест Хэмом и Миланом игрок выберет Вест Хэм
ну молотки ему как минимум денег больше дадут
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Ответ <Inter>
Последний абзац добавляет оптимизма. Между Вест Хэмом и Миланом игрок выберет Вест Хэм
Серия А не может соперничать по зарплате с АПЛ.
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