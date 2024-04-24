«Милан» работает над трансфером Гирасси из «Штутгарта» на замену Жиру. Серу хотел бы играть в АПЛ

Серу Гирасси может заменить Оливье Жиру в «Милане».

Ранее стало известно, что 37-летний подписал контракт с «Лос-Анджелесом» и покинет « » этим летом.

По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб начал поиски замены французскому нападающему. «Россонери» проявляют конкретный интерес к форварду « » и готовы приобрести его в летнее трансферное окно.

Помимо результативности, нападающий привлек внимание клуба отступными в 17,5 миллионов евро.

Это значительно меньше, чем у первого выбора «Милана» Джошуа Зиркзее из «Болоньи», за которого придется отдать не менее 50-60 миллионов.

Беньямин Шешко из « » и Сантьяго Хименес из «Фейеноорда», за которыми давно следит «Милан», могут быть подписаны примерно за аналогичные суммы.

Среди игроков, которых предпочитают «россонери», единственный, кого можно купить за схожую с Гирасси сумму, – это Джонатан Дэвид из «Лилля», у которого нет клаусулы, а срок контракта истекает в 2025 году.

Отмечается, что Гирасси всегда давал понять, что предпочитает переход в АПЛ, поэтому в случае интереса со стороны первых 6-7 клубов Англии, у « » не будет шансов купить форварда.

В этом сезоне Бундеслиги Гирасси провел 24 игры, забил 25 голов и отдал 1 голевой пас. Его статистику можно увидеть тут.