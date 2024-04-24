«Милан» хочет арендовать Себальоса с правом выкупа. «Реал» рассчитывает продать хавбека за 10 млн евро

«Милан» заинтересован в подписании Дани Себальоса.

По информации As, «россонери» хотят подписать полузащитника « » на правах аренды с опцией выкупа, подобно трансферу летом 2020 года. Однако мадридцы рассчитывают на полноценный трансфер Себальоса – сообщается, что «Реал» планирует выручить за испанца около 10 млн евро.

Ранее появлялась информация об интересе к Себальосу со стороны «Бетиса» и «Атлетико».

Контракт Себальоса с «Реалом», продленный прошлым летом, истекает в июне 2027 года. В этом сезоне полузащитник отыграл 503 минуты в 21 матче за «Реал» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.