«Милан» хочет арендовать Себальоса с правом выкупа. «Реал» рассчитывает продать хавбека за 10 млн евро

Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Дани Себальос Браим Диас Футбол

«Милан» заинтересован в подписании Дани Себальоса.

По информации As, «россонери» хотят подписать полузащитника «Реала» на правах аренды с опцией выкупа, подобно трансферу Браима Диаса летом 2020 года. Однако мадридцы рассчитывают на полноценный трансфер Себальоса – сообщается, что «Реал» планирует выручить за испанца около 10 млн евро.

Ранее появлялась информация об интересе к Себальосу со стороны «Бетиса» и «Атлетико».

Контракт Себальоса с «Реалом», продленный прошлым летом, истекает в июне 2027 года. В этом сезоне полузащитник отыграл 503 минуты в 21 матче за «Реал» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

4 комментария
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С такими трансферами еще вопросы к Пиоли имеются? Милан берёт лавочников из Челси, Реала, стариков типа Жиру, сбитых лётчиков типа Йовича и выдаёт это за какое-то там супер укрепление состава.
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Милан любит у Реала игроков брать ))
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Над Миланом нависла тень Лопетеги, судя по этому бредовому трансферу )
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Милан любит у Реала игроков брать ))
Больше только у Челси)
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