«Милан» хочет арендовать Себальоса с правом выкупа. «Реал» рассчитывает продать хавбека за 10 млн евро
«Милан» заинтересован в подписании Дани Себальоса.
По информации As, «россонери» хотят подписать полузащитника «Реала» на правах аренды с опцией выкупа, подобно трансферу Браима Диаса летом 2020 года. Однако мадридцы рассчитывают на полноценный трансфер Себальоса – сообщается, что «Реал» планирует выручить за испанца около 10 млн евро.
Ранее появлялась информация об интересе к Себальосу со стороны «Бетиса» и «Атлетико».
Контракт Себальоса с «Реалом», продленный прошлым летом, истекает в июне 2027 года. В этом сезоне полузащитник отыграл 503 минуты в 21 матче за «Реал» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.