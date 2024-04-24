Жиру подписал контракт с «Лос-Анджелесом» по схеме «1,5+1». Зарплата форварда – 3 млн евро в год
Оливье Жиру продолжит карьеру в МЛС.
37-летний нападающий подписал контракт с «Лос-Анджелесом», сообщает L’Equipe. Соглашение рассчитано до декабря 2025 года и может быть продлено еще на один год.
Зарплата француза составит 3 миллиона евро в год до уплаты налогов.
В «Лос-Анджелесе» играет бывший партнер Жиру по сборной Франции Уго Льорис. В текущем сезоне МЛС клуб провел 9 матчей и набрал 12 очков. Он занимает 7-е место в таблице Западной конференции.
В сезоне Серии А-2023/24 Жиру провел 30 матчей, в которых отличился 13 голами и 8 ассистами. Статистику форварда «Милана» можно найти здесь.
Но безусловно заслужил.. Это я говорю, как некогда его бывший хейтер..
Если кто вдруг забыл, то он:
чемпион мира
победитель ЛЧ
победитель ЛЕ
чемпион Франции и Италии