Жиру подписал контракт с «Лос-Анджелесом» по схеме «1,5+1». Зарплата форварда – 3 млн евро в год

Теги Милан МЛС серия А Италия возможные трансферы Оливье Жиру Лос-Анджелес Футбол

Оливье Жиру продолжит карьеру в МЛС.

37-летний нападающий подписал контракт с «Лос-Анджелесом», сообщает L’Equipe. Соглашение рассчитано до декабря 2025 года и может быть продлено еще на один год. 

Зарплата француза составит 3 миллиона евро в год до уплаты налогов. 

В «Лос-Анджелесе» играет бывший партнер Жиру по сборной Франции Уго Льорис. В текущем сезоне МЛС клуб провел 9 матчей и набрал 12 очков. Он занимает 7-е место в таблице Западной конференции. 

В сезоне Серии А-2023/24 Жиру провел 30 матчей, в которых отличился 13 голами и 8 ассистами. Статистику форварда «Милана» можно найти здесь

24 комментария
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Заслужено отправляется покарять Америку) Я честно не ожидал, что он так много сможет дать Милану, когда его подписывали. Играл максимально полезно не смотря на возраст, не помню чтобы истерил и тд за все время прибывания, максимально спокойный человек, чемпион!)
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Удачи, Оливье, и спасибо за шикарный период в Милане! Уверен, еще пошумит в Штатах.
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Ответ dr. cage
Ощущение, будто рано из Европы уезжать.. Но безусловно заслужил.. Это я говорю, как некогда его бывший хейтер..
ничего, по конспектам Ибры вернётся в Милан через 2.5 года, возьмёт скудетто и закурит сигару
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Ощущение, будто рано из Европы уезжать..

Но безусловно заслужил.. Это я говорю, как некогда его бывший хейтер..
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Великолепный игрок, человек, лидер. Ни разу не видел матча, где бы он не убивался ради команды.
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Года 2 спокойно бы ещё в Европе поиграл бы
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Отличная карьера! Пора и отдохнуть..
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Можно только пожелать удачи Жиру и поблагодарить за классные сезоны в Милане. Да и вообще, Оливье, где бы ни играл, везде полезен был. Отличный нападающий и хорошая карьера у него.
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Спасибо за вклад в чемпионство Милана и удачи на Евро!
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стабильный и очень качественный нап. в решающие моменты не подводил,что в Арсенале что в Милане был очень полезен,да и лч помог Челси взять) везде играл важную роль
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Настоящий боец и профессионал.

Если кто вдруг забыл, то он:
чемпион мира
победитель ЛЧ
победитель ЛЕ
чемпион Франции и Италии
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47+19 во всех турнирах за 3 сезона в Милане
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В свои 37 играет куда полезнее одного пеша, которому недавно подарили зм
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кстати этот сезон самый результативный в серии А у него по г+п
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Заслуженный отдых.
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Великолепный форвард! Спасибо за годы в Милане. Выкладывался на 100% и очень помог команде!
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Удачи, Оливье, и спасибо за салат! 🤜👊😍
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Очень жаль что он уходит, мог бы ещё один сезон поиграть
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до 40 короче в МЛС
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Футбольной удачи Жиру, в ЛА.💪👍
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37 лет еще не приговор для вратаря еще мог бы пошуметь.
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Ответ Rina Rian
Заслужено отправляется покарять Америку) Я честно не ожидал, что он так много сможет дать Милану, когда его подписывали. Играл максимально полезно не смотря на возраст, не помню чтобы истерил и тд за все время прибывания, максимально спокойный человек, чемпион!)
справедливости ради, на Магуайре как то после замены посидел, но там накал был огого
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