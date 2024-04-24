«Реал» работает над трансфером защитника «Милана» Тиава (Bild)

Малик Тиав может перейти в «Реал».

По информации Bild, мадридский клуб активно работает над подписанием защитника « ».

Контракт 22-летнего футболиста с итальянским клубом действует до 2027 года.

В текущем сезоне Серии А Тиав провел 17 матчей и отличился 1 результативным пасом. Статистику игрока можно найти здесь.