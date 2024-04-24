«Реал» работает над трансфером защитника «Милана» Тиава (Bild)

Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Малик Тиав Футбол

Малик Тиав может перейти в «Реал».

По информации Bild, мадридский клуб активно работает над подписанием защитника «Милана». 

Контракт 22-летнего футболиста с итальянским клубом действует до 2027 года.

В текущем сезоне Серии А Тиав провел 17 матчей и отличился 1 результативным пасом. Статистику игрока можно найти здесь

41 комментарий
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Ответ alessandroma
Реал и Тиав? Они ищут усиление для Кастильи?
Когда он здоров и в форме, он игрок топ уровня
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+10
Ответ Sakw
братан Леау в этом списке очень лишний)) человек безалаберность, безответственный тип на поле) как будто специально пижонит моменты
Леау в Реал на место тикток админа могут только позвать
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Если Начо уходит летом то защитник необходим будет.Пишут об интересе Милана к Себальосу, возможно его включат в трансфер.
А что же с Йорро тогда?Либо подпишут обоих,либо Мадрид не готов платить отступные за него этим летом,и дождется когда он станет свободным агентом в 25.
+6
-1
+5
В этом сезоне совсем никакущий.
До травмы два удаления в важных матчах.
После травмы лучше играть не стал, часто заменяют по ходу игры, постоянно привозит.
Следующий сезон должен стать определяющим в его перспективах.
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Ответ shafigullin.manufacture
Не Тиава, а Тяу. Вам Жора Черданцев просто так чтоли все объяснил
На матче его иногда называют Тшау …
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Ответ kaka10
ожидание: интерес к Тэо, Мениану, Леау реальность: интерес к Тяу Тяу Тяу
братан Леау в этом списке очень лишний)) человек безалаберность, безответственный тип на поле) как будто специально пижонит моменты
+4
-2
+2
Реал и Тиав? Они ищут усиление для Кастильи?
+3
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+1
Ответ shafigullin.manufacture
Не Тиава, а Тяу. Вам Жора Черданцев просто так чтоли все объяснил
Ну ничего страшного...
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Ответ Sakw
братан Леау в этом списке очень лишний)) человек безалаберность, безответственный тип на поле) как будто специально пижонит моменты
а травматичный Мениан не лишний? при наличии у Реала Куртуа и Лунина
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Ответ Sakw
братан Леау в этом списке очень лишний)) человек безалаберность, безответственный тип на поле) как будто специально пижонит моменты
когда он хочет,это топ футболист,возможно, что ему уже скучно в Милане. Продлился за большую сумму,в надежде,что сразу заберут, а всё не берут)
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Защитник должен пригодиться
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Ответ Святослав Степанов
Когда он здоров и в форме, он игрок топ уровня
был бы ты здоров, такое бы не написал. лечись, пока весенне обострение.
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Ответ Святослав Степанов
так, а Кастилья тут причём?) Он будет играть в ней типа?) он будет также всё время с основой) с количеством матчей в кубке,чемпионате,ЛЧ игровое время точно найдётся
Ну про Кастилью я написал, мол, потому что стабильно играть он сможет разве что там) Милитао, Алаба и Рюдигер на 2 позиции в обороне в основе, на место уходящего Начо вроде как берут молодого и дико перспективного Йоро, куда ещё запихнуть Тиава - неясно
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Ответ alessandroma
Ну что когда здоровы будут все - в состав он не пройдёт железно, при этом здоровье вряд ли позволит стабильно быть готовым заменять лидеров на травме/дисквалификации/усталости
так, а Кастилья тут причём?) Он будет играть в ней типа?) он будет также всё время с основой) с количеством матчей в кубке,чемпионате,ЛЧ игровое время точно найдётся
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Ответ Святослав Степанов
ну полсезона он играет стабильно) согласен мало,но в чём суть комментария про Кастилью?
Ну что когда здоровы будут все - в состав он не пройдёт железно, при этом здоровье вряд ли позволит стабильно быть готовым заменять лидеров на травме/дисквалификации/усталости
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Ответ alessandroma
Ну я не очень понимаю в чем смысл набирать в конкуренцию к травматичным игрокам ещё одного травматика, учитывая, что они ломаются не только в играх - это вполне может не дать глубины состава в нужный момент, потому что все переломались
ну полсезона он играет стабильно) согласен мало,но в чём суть комментария про Кастилью?
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Ответ Святослав Степанов
ну то есть Милитао тоже для Кастильи? В чём логика усилить качественными игроками фарм-клуб? Милитао в этом сезоне провел меньше игр, по твоей логике он для банки Кастильи?
Ну я не очень понимаю в чем смысл набирать в конкуренцию к травматичным игрокам ещё одного травматика, учитывая, что они ломаются не только в играх - это вполне может не дать глубины состава в нужный момент, потому что все переломались
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Ответ Anya Belova
На матче его иногда называют Тшау …
Он сам себя тоже так называет.
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Ответ alessandroma
А как часто он жив здоров?
ну то есть Милитао тоже для Кастильи? В чём логика усилить качественными игроками фарм-клуб? Милитао в этом сезоне провел меньше игр, по твоей логике он для банки Кастильи?
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Ответ Святослав Степанов
Когда он здоров и в форме, он игрок топ уровня
А как часто он жив здоров?
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Ответ Игорь Новиков
Реал просто грамотно работает.
вот смотри,работает Реал грамотно, не спорю. Но какой смысл продавать молодого игрока высокого уровня за цену средневозрастного игрока? тем более дифицитной позиции? в современном футболе ЦЗ стоят дорого хорошие. ты продал,значит тебе нужен новый, который будет стоить тоже дорого. Реалу есть смысл брать,зачем Это Милану?
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Ответ Святослав Степанов
или Реал вне рынка? Для богатых клубов ценник обычно больше.
Реал просто грамотно работает.
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Ответ Святослав Степанов
отлично, а зачем Милану продавать в Реал,если другие больше предложат?
Какие? Больше интереса не видно.

Я не за его продажу. Но если бы 50 дали - это хорошая сделка.
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Ответ Игорь Новиков
Не для всех. Реал так не берет. Если речь не о совсем юных бразильцах, которые прямо очень талантливы.
или Реал вне рынка? Для богатых клубов ценник обычно больше.
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0
Ответ Игорь Новиков
Не для всех. Реал так не берет. Если речь не о совсем юных бразильцах, которые прямо очень талантливы.
отлично, а зачем Милану продавать в Реал,если другие больше предложат?
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Ответ Святослав Степанов
а как давно это снова стало определять стоимость игрока? сейчас полсезоны играешь и ты уже стоишь космос.
Не для всех. Реал так не берет. Если речь не о совсем юных бразильцах, которые прямо очень талантливы.
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Ответ Игорь Новиков
Главный актив Милана в защите. Разве что миллионов за 50 можно отпускать. Ну или 45 + аренда Гюлера)
Гюлера только в аренду как с Диасом было.
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1-ый, 2-ой и 5-ый его.
только посмотрите на этого работника миланского цирка
https://www.youtube.com/watch?v=KWeX_ZjJxQQ&t=45s
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Ахахахахахаха)))
Смешнее ничегошеньки не читал))
Да он нулина без палочки вообще, его в Италии унижают все кому не лень.
Он просто НОЛЬ. Серьезно. Нулище.
Реал в его сторону мочиться не станет. как ему Реал.
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может, Реал поработает в другом месте?
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