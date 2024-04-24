«Реал» работает над трансфером защитника «Милана» Тиава (Bild)
Малик Тиав может перейти в «Реал».
По информации Bild, мадридский клуб активно работает над подписанием защитника «Милана».
Контракт 22-летнего футболиста с итальянским клубом действует до 2027 года.
В текущем сезоне Серии А Тиав провел 17 матчей и отличился 1 результативным пасом. Статистику игрока можно найти здесь.
А что же с Йорро тогда?Либо подпишут обоих,либо Мадрид не готов платить отступные за него этим летом,и дождется когда он станет свободным агентом в 25.
До травмы два удаления в важных матчах.
После травмы лучше играть не стал, часто заменяют по ходу игры, постоянно привозит.
Следующий сезон должен стать определяющим в его перспективах.
Я не за его продажу. Но если бы 50 дали - это хорошая сделка.
только посмотрите на этого работника миланского цирка
https://www.youtube.com/watch?v=KWeX_ZjJxQQ&t=45s
Смешнее ничегошеньки не читал))
Да он нулина без палочки вообще, его в Италии унижают все кому не лень.
Он просто НОЛЬ. Серьезно. Нулище.
Реал в его сторону мочиться не станет. как ему Реал.