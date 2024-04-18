Де Росси продолжит тренировать «Рому» в следующем сезоне. Клуб подтвердил

Теги Рома Даниэле де Росси серия А Италия Футбол

«Рома» объявила о продолжении сотрудничества с Даниэле Де Росси.

 Де Росси возглавил «Рому» в январе после увольнения Жозе Моуринью, подписав соглашение до конца сезона. Под его руководством «Рома» выиграла 11 из 18 матчей, потерпев лишь 2 поражения на этом отрезке.

«Даниэле руководит командой с уважением и мужеством, а его глубокая вера в клуб действительно соответствует ценностям «Ромы», города и болельщиков.

Мы продолжим работать вместе настолько усердно, насколько сможем, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают болельщики «Ромы». Мы очень рады, что строим долгосрочный проект с Даниэле», – говорится в заявлении «Ромы».

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24 комментария
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Правильное решение! Легенда клуба.. будет отдавать себя команде полностью! Удачи ✊
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Уволят в следующем сезоне, скриньте
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Вот такие новости должны поступать из клуба перед важнейшей игрой! Чтобы все на позитиве, на настроении. А не как у Милана: Пиоли после каждого чиха пнуть готовы.. Де Росси удачи!
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Рома сегодня должна побеждать и увольнять Пиоли из Милана
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Это что же, руководство Ромы не осознало свою ошибку и не вернёт Моуринью? Но ведь без него команда вылетит в Серию В с таким-то составом!
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Радостно, удачи легенде!
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если бы стал новым Алонсо, было бы неплохо
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Логичное решение
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Заслужил.
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Респект рук-ву что вовремя поперли Маура,у которого уже вместо резюме автобусный проездной
Ну и радость за болельщиков Ромы,один из самых легендарных центурионов клуба будет у руля команды,это всегда красиво
Жаль у Милана так не пошло ни с Индзаги,ни с Зеедорфом,Рино...
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Категорически заслуженно!
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Круто, когда бывшие игроки становятся тренерами команд, преемственность какая-то получается, Рома ассоциируется с Де Росси, Тотти, Томмази.
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Грамотное решение руководства клуба. Полноценно оценить Даниэле, как тренера, будет возможно только после еще одного, полноценного (!!!) сезона. То, что мы видим сейчас - хорошая, даже отличная работа. Надеюсь на позитивное окончание сегодняшнего матча против «Милана», а дальше посмотрим. Forza Roma 🐺
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Ответ Graziano
К сожалению произошло ровно то же что и предсказывали. Убрали одного тренера после сложнейшего календаря перед тем как календарь стал наилучшим из возможных. Хорошо что Рома собрала свои очки но как оценивать работу Де Росси по этим матчам?
> Убрали одного тренера после сложнейшего календаря
По твоей логике, первый круг сложнее второго?
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Ответ LONDON-TOWN
Судить о работе Де Росси нужно по следующему сезону. Моуриньо уволили в период, когда у него подряд были матчи только с командами из верхней половины таблицы. Де Росси же выпали матчи из нижней половины таблицы. Удачи конечно ему, но пока рано из него гения и спасителя делать.
Что мешало Моуринью выиграть матчи с командами из нижней части таблицы в первом круге и не финишировать на девятом месте?
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Ответ Мохнатый55
Что мешало Моуринью выиграть матчи с командами из нижней части таблицы в первом круге и не финишировать на девятом месте?
Финиширует только Де Росси. На каком месте - узнаем позже.
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Ответ Graziano
До матчей с топами Рома шла 4, а потом был стык кругов где они играли сплошь с топами, с некоторыми по два раза. У де Росси из 8 матчей 7 были с аутсайдерами. Я совсем не против увольнения Моуринью и ничего не имею против де Росси, но оценивать его пока вообще не по чему. По игре принципиально ничего не поменялось.
Плюсану.
Розовые очки свойственно надевать тем, кто никак не может подобрать по рецепту!))
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Ответ Dimonty
> Убрали одного тренера после сложнейшего календаря По твоей логике, первый круг сложнее второго?
До матчей с топами Рома шла 4, а потом был стык кругов где они играли сплошь с топами, с некоторыми по два раза. У де Росси из 8 матчей 7 были с аутсайдерами. Я совсем не против увольнения Моуринью и ничего не имею против де Росси, но оценивать его пока вообще не по чему. По игре принципиально ничего не поменялось.
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Он дал свежее дыхание клубу после, сами знаете,кого.
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Молодцы!
Де Росси справляется, а значит вполне заслужил эту работу.
Да и едва очередь титулованных специалистов выбивают двери в надежде возглавить римлян.
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Судить о работе Де Росси нужно по следующему сезону. Моуриньо уволили в период, когда у него подряд были матчи только с командами из верхней половины таблицы. Де Росси же выпали матчи из нижней половины таблицы. Удачи конечно ему, но пока рано из него гения и спасителя делать.
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Интересно на предсезонку от Де Росси
Как бы такое выступление Ромы не оказалось эффектом от избавления Моура
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Провалится в следующем сезоне. Уволят в декабре.
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