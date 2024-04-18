Де Росси продолжит тренировать «Рому» в следующем сезоне. Клуб подтвердил
«Рома» объявила о продолжении сотрудничества с Даниэле Де Росси.
Де Росси возглавил «Рому» в январе после увольнения Жозе Моуринью, подписав соглашение до конца сезона. Под его руководством «Рома» выиграла 11 из 18 матчей, потерпев лишь 2 поражения на этом отрезке.
«Даниэле руководит командой с уважением и мужеством, а его глубокая вера в клуб действительно соответствует ценностям «Ромы», города и болельщиков.
Мы продолжим работать вместе настолько усердно, насколько сможем, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают болельщики «Ромы». Мы очень рады, что строим долгосрочный проект с Даниэле», – говорится в заявлении «Ромы».
Ну и радость за болельщиков Ромы,один из самых легендарных центурионов клуба будет у руля команды,это всегда красиво
Жаль у Милана так не пошло ни с Индзаги,ни с Зеедорфом,Рино...
По твоей логике, первый круг сложнее второго?
Розовые очки свойственно надевать тем, кто никак не может подобрать по рецепту!))
Де Росси справляется, а значит вполне заслужил эту работу.
Да и едва очередь титулованных специалистов выбивают двери в надежде возглавить римлян.
Как бы такое выступление Ромы не оказалось эффектом от избавления Моура