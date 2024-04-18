Де Росси продолжит тренировать «Рому» в следующем сезоне. Клуб подтвердил

«Рома» объявила о продолжении сотрудничества с Даниэле Де Росси.

Де Росси возглавил «Рому» в январе после увольнения Жозе Моуринью, подписав соглашение до конца сезона. Под его руководством «Рома» выиграла 11 из 18 матчей, потерпев лишь 2 поражения на этом отрезке.

«Даниэле руководит командой с уважением и мужеством, а его глубокая вера в клуб действительно соответствует ценностям «Ромы», города и болельщиков.

Мы продолжим работать вместе настолько усердно, насколько сможем, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают болельщики «Ромы». Мы очень рады, что строим долгосрочный проект с Даниэле», – говорится в заявлении «Ромы».