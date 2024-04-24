Тевес попал в больницу из-за болей в груди. Его состояние оценивается как удовлетворительное
Карлос Тевес был госпитализирован из-за болей в груди.
40 летний главный тренер «Индепендьенте» почувствовал боли в груди, после чего был госпитализирован. Сейчас он находится в одной из больниц в Буэнос-Айресе.
По словам представителей клуба, Тевес сдал необходимые анализы и прошел обследования, результаты которых не вызывают никаких опасений у специалистов.
Тевес является главным тренером «Индепендьенте» с августа 2023 года, а недавно подписал с клубом новый трехлетний контракт, который рассчитан до 2026 года.
Ранее Карлос Тевес становился чемпионом АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед» (дважды) и «Манчестер Сити», а также два раза выигрывал титул Серии А в составе «Ювентуса» и становился олимпийским чемпионом в составе сборной Аргентины.
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