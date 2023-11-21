Переход Фигу из «Барсы» в «Реал» – самый скандальный и раздражающий фанатов по версии FourFourTwo. Уход Марадоны из «Наполи» – на 7-м месте, трансфер Месси в «ПСЖ» – на 15-м

Трансфер Луиша Фигу в «Реал» признан самым скандальным в истории.

Британский журнал FourFourTwo составил список из 33 сделок, которые оказались самыми громкими и скандальными, спровоцировали наибольшее недовольство у фанатов.

В топ-15 включены:

1. , из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году.

2. , из « » в « » в 2001 году.

3. Роберто Баджо, из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990 году.

4. Йохан Кройфф, из « » в «Фейеноорд» в 1983 году.

5. Эйсебио, из «Спортинг Лоуренсу-Маркиш» в «Бенфику» в 1960 году.

6. Мо Джонстон, из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году.

7. Диего Марадона, уход из «Наполи» в 1991 году.

8. Эшли Коул, из «Арсенала» в «Челси» в 2006 году.

9. Марио Гетце, из «Боруссии» Дортмунд в «Баварию» в 2013 году.

10. Неймар, из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году.

11. Карлос Тевес, из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити» в 2009 году.

12. Уго Санчес, из «Атлетико» в «Реал» в 1985 году.

13. Гонсало Игуаин, из «Наполи» в «Ювентус» в 2016 году.

14. Кака, из «Милана» в «Реал» в 2009 году.

15. Лионель Месси, из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году.

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