Переход Фигу из «Барсы» в «Реал» – самый скандальный и раздражающий фанатов по версии FourFourTwo. Уход Марадоны из «Наполи» – на 7-м месте, трансфер Месси в «ПСЖ» – на 15-м

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Трансфер Луиша Фигу в «Реал» признан самым скандальным в истории.

Британский журнал FourFourTwo составил список из 33 сделок, которые оказались самыми громкими и скандальными, спровоцировали наибольшее недовольство у фанатов.

В топ-15 включены:

1. Луиш Фигу, из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году.

2. Сол Кэмпбелл, из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году.

3. Роберто Баджо, из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990 году.

4. Йохан Кройфф, из «Аякса» в «Фейеноорд» в 1983 году.

5. Эйсебио, из «Спортинг Лоуренсу-Маркиш» в «Бенфику» в 1960 году.

6. Мо Джонстон, из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году.

7. Диего Марадона, уход из «Наполи» в 1991 году.

8. Эшли Коул, из «Арсенала» в «Челси» в 2006 году.

9. Марио Гетце, из «Боруссии» Дортмунд в «Баварию» в 2013 году.

10. Неймар, из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году.

11. Карлос Тевес, из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити» в 2009 году.

12. Уго Санчес, из «Атлетико» в «Реал» в 1985 году.

13. Гонсало Игуаин, из «Наполи» в «Ювентус» в 2016 году.

14. Кака, из «Милана» в «Реал» в 2009 году.

15. Лионель Месси, из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

62 комментария

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ZarvuR2020
Ответ Тёма Тёма
Быстров. Зенит - Спартак - Зенит. По итогу ненавидят болельщики и тех, и других. Как вариант: Дзюба. Спартак - Зенит - Онлифанс. 😂😂😂
Зря так про Локомотив
+64
-2
+62
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Тёма Тёма
Быстров. Зенит - Спартак - Зенит. По итогу ненавидят болельщики и тех, и других.

Как вариант: Дзюба. Спартак - Зенит - Онлифанс. 😂😂😂
+69
-15
+54
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JENNINGS
Кака - из «Милана» в «Реал» в 2009 году. А что там такого скандального было?
+42
-5
+37
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2vdhrvmmzf
Из Нанта в Рейнджерс 9 место надо уточнить что это бывший игрок Селтика, поэтому скандальный
+21
-1
+20
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Этот Райола хочет денег
Фигу, это да!) Его талант сделал его знаменитым, за него боролись суперклубы- но по настоящему обессмертила его свиная голова))
+22
-3
+19
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Владимир Владимир
Переход Игуаина в Ювентус разорвал столько задниц.. Заслужил быть в топ 7-8
+13
0
+13
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CSKA_AC Milan
Доннарумма в ПСЖ где?
+12
0
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JENNINGS
Ответ Pelerin
С 442 уже давно всë ясно. Ни одного перехода в бчк. Ни Коутиньо, ни Суареза, ни Дембеле, ни Лëвы... везде бчк подбила игрока на саботаж, но это же не скандал по мнению 442 ))
Что может быть скандальнее перехода из «Барселоны» в «Реал»?! Посмотри, как Фигу встречали на «Камп Ноу», ему элементарно угловой не давали подать. Как в него кидали со всех ярусов фальшивые деньги, зажигалки, бутылки, свиные головы - я вообще молчу
+13
-3
+10
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Vitality99
Ответ ZarvuR2020
Зря так про Локомотив
Это прям хорошая)
+8
-1
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d.xoxlov
Кака? Скорее уж Ибра и Тиаго в "ПСЖ".
+7
-1
+6
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Madcomposer
Хз, но Батистуту анафеме предавали в Фиорентине, переход Фердинанда в МЮ тоже жуть какой был громкий
+6
0
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Красная стрела
Тогда да. Но теперь это ностальгия. Тогда было действительно важно. Деньги не так решали в футболе, они только начинали. Были и принципы. Сейчас же уже фиолетово. Чуть поворчит маленькая часть и забудет.
+3
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savik-A.M.
Ответ MrWillSee
Мо Джонстон - в чем тут соль?
он играл за Селтик съездил на два года в Нант и вернулся в Шотландию в .....Рейнджерс
+3
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Spaten
Переход Всеволода Боброва в ВВС
+2
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JURAVLI
Фигу это футбол Иуда. Навсегда.
+6
-4
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Кокич
5 недель назад подобное уже было. Одну и ту же "новость" по кругу гоняют, только эпитеты меняют:

https://www.sports.ru/football/1115560152-transfer-figu-v-real-samyj-shokiruyushhij-v-istorii-po-versii-fourfour.html
+2
0
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LaffyTaffy
Уже же была точно такая новость пару месяцев назад
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Бронислав Каминский
Ответ фк кабинет
Нашего Фигу можно понять, перешёл и выиграл Лигу Чемпионов в Реале.
И нашего Луиса Энрике тоже,который с Барсой 7 трофеев выиграл + тренером требл
+3
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Леван Мкртчян
Дембеле еще с более зашкварным сабботажем переходил из Ренна в Боруссию. Так что вопросы тут ,скорее ,к его покойному агенту, который работает в таком стиле со своим игроком, добиваясь нужного результата. У Левы изначально переговоры с Баварией зашли в тупик и он начал спекулировать переходом в Барсу, пытаясь накрутить себе цену. Вообще не пойму ,как тут можно приплести Барсу в этом переходе. Что не так с переходом Суареса? И почему ты тогда не вспомнил про переход Миятовича из Валенсии в Реал, который даст форы по зашкварности любому из этих , раз такой справедливый и правильный? Вроде не дурак...даже точно не дурак, а иногда сваливаешься на типичное селективное мышление обыкновенного хейтерка
Ты где такие коменты строчить научился? На спортсе бесплатные курсы открыли что ли? 😁 Высшее образование - коментатор?
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ARCAN
Али Диа в Саутгемптон. Просто по телефонному звонку от "Джорджа Веа")))
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andr d
Ответ Дмитрий Пушмин
Иудаин Наполи-Ювентус Гризман в Барселону
При чём здесь Гризман
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mqh9pzrxgf
Как трансфер Месси может быть раздражающим? Там только обещания лапорты были такими
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hh88_88
Где. Быстров.
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Men77
Ответ Вальдано
Побег Роналду из Реала в Юве и потом в МЮ никого и не заинтересовал.. Логично..
а в чем скандал? болелы реала были довольны, как и болелы юве, когда он ушел в мю, да и болелы мю не расстроились,когда он ушел в аль наср 🤣
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Thomas Thomas
Где переход Манчестер Сити к подкупу судей?
+11
-10
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Денис Ширинов
Ибрагимович всех переплюнул по-моему
+3
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vassaenko
Забыли про долларуму)
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#SharkTeam
Welcome to Manchester!
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Thomas Thomas
Стерлинга переход в Сити как потом Стерлинг ныл
Коутиньо типо спина болит в Барсу переход
Ну и как Ливерпуль не удержал Суареса
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rti2ckoni
Баджо, Гётце, Игуаин, Эшли Коул - все должны быть выше Кэмпбелла.
Да, принципиальный соперник, только не принципиальный игрок.
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MrWillSee
Мо Джонстон - в чем тут соль?
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karl gustav
Ответ Денис Ширинов
Ибрагимович всех переплюнул по-моему
А до Ибры ведь еще был и Вьери ))
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Men77
Ответ Кокич
5 недель назад подобное уже было. Одну и ту же "новость" по кругу гоняют, только эпитеты меняют: https://www.sports.ru/football/1115560152-transfer-figu-v-real-samyj-shokiruyushhij-v-istorii-po-versii-fourfour.html
у них там разные определения, то было самым шокирующим, а тут раздражающих фанатов,да и места разные😁
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Леван Мкртчян
Ответ Madcomposer
Хз, но Батистуту анафеме предавали в Фиорентине, переход Фердинанда в МЮ тоже жуть какой был громкий
Это да. Особенно в первом случае во Флоренции полыхало не на шутку.
Ещё бы сюда добавил переход Ди Стефано в Реал , когда был скандал с правами на игрока между Барсой и Мадридом, и переход Миятовича из Валенсии в тот же Мадрид, когда летучие мыши до последнего не знали о подковерных переговорах между клубом и игроком
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mishanyushka
Ответ Дониёр Расулов
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Острые что???
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Dmitry Nizovtsev
Ответ uno_107
Комментарий удален пользователем
Вот ты удивишься-то когда сам перечитаешь
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uno_107
Ответ JENNINGS
Кака - из «Милана» в «Реал» в 2009 году. А что там такого скандального было?
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Леван Мкртчян
Ответ JENNINGS
Кака - из «Милана» в «Реал» в 2009 году. А что там такого скандального было?
Кстати, тоже не помню, что в этом переходе было не так.
А вот переход Миятовича из Валенсии в тот же Реал -- должен быть в топе -- однозначно
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Дмитрий Пушмин
Иудаин Наполи-Ювентус
Гризман в Барселону
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Дониёр Расулов
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Alamarrr
Еременко из ЦСКА в Спартак🤢
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AGrechko
Ответ ZarvuR2020
Зря так про Локомотив
А как же Адана Демирспор 😂
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karl gustav
А что не так было с Эйсебио? Может я что-то важное упустил в истории футбола?
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Velirpa
Фигу - топ, слишком большой игрок для Барселоны.
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S. A.
Кэмпбелл легенда🤟
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Ивванов
Получается британцы назвали фанатов Барселоны самыми скандальными?
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Стас Саркисов
Да вы о чем вообще? Игнашевич из ЧЕМПИОНА локо, с ЛЧ... к коням... за бабки гинера... вот где позорище!!!
+1
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S. A.
Марио Иуда в Зенит
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Аккайын Жасов
А где Ван пуссик?
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