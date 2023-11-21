Переход Фигу из «Барсы» в «Реал» – самый скандальный и раздражающий фанатов по версии FourFourTwo. Уход Марадоны из «Наполи» – на 7-м месте, трансфер Месси в «ПСЖ» – на 15-м
Трансфер Луиша Фигу в «Реал» признан самым скандальным в истории.
Британский журнал FourFourTwo составил список из 33 сделок, которые оказались самыми громкими и скандальными, спровоцировали наибольшее недовольство у фанатов.
В топ-15 включены:
1. Луиш Фигу, из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году.
2. Сол Кэмпбелл, из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году.
3. Роберто Баджо, из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990 году.
4. Йохан Кройфф, из «Аякса» в «Фейеноорд» в 1983 году.
5. Эйсебио, из «Спортинг Лоуренсу-Маркиш» в «Бенфику» в 1960 году.
6. Мо Джонстон, из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году.
7. Диего Марадона, уход из «Наполи» в 1991 году.
8. Эшли Коул, из «Арсенала» в «Челси» в 2006 году.
9. Марио Гетце, из «Боруссии» Дортмунд в «Баварию» в 2013 году.
10. Неймар, из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году.
11. Карлос Тевес, из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити» в 2009 году.
12. Уго Санчес, из «Атлетико» в «Реал» в 1985 году.
13. Гонсало Игуаин, из «Наполи» в «Ювентус» в 2016 году.
14. Кака, из «Милана» в «Реал» в 2009 году.
15. Лионель Месси, из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году.
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Как вариант: Дзюба. Спартак - Зенит - Онлифанс. 😂😂😂
https://www.sports.ru/football/1115560152-transfer-figu-v-real-samyj-shokiruyushhij-v-istorii-po-versii-fourfour.html
Коутиньо типо спина болит в Барсу переход
Ну и как Ливерпуль не удержал Суареса
Да, принципиальный соперник, только не принципиальный игрок.
Ещё бы сюда добавил переход Ди Стефано в Реал , когда был скандал с правами на игрока между Барсой и Мадридом, и переход Миятовича из Валенсии в тот же Мадрид, когда летучие мыши до последнего не знали о подковерных переговорах между клубом и игроком
А вот переход Миятовича из Валенсии в тот же Реал -- должен быть в топе -- однозначно
Гризман в Барселону