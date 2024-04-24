Зарплата тен Хага снизится на 25%, если «МЮ» не выйдет в ЛЧ, но Эрик останется в клубе

Теги Манчестер Юнайтед Гари О′Нил Гарет Саутгейт премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Роберто Де Дзерби Эрик тен Хаг Томас Франк деньги Футбол

Зарплата Эрика тен Хага может снизиться в следующем сезоне.

Как сообщает ESPN, новые руководители «Манчестер Юнайтед», пришедшие в клуб вместе с Джимом Рэтклиффом, изучают возможные альтернативы тен Хагу, включая Гарета Саутгейта (сборная Англии), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Томаса Франка («Брентфорд») и Гари О’Нила («Вулверхэмптон»).

Несмотря на это, сейчас клуб готовится начать следующий сезон с тен Хагом на посту главного тренера. Если «Юнайтед» не сможет пробиться в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, а нидерландский специалист останется в клубе, то его зарплата снизится на 25%. 

Сейчас Эрик зарабатывает около 9 миллионов фунтов в год. В случае снижения на 25% его зарплата составит 6,75 млн фунтов.

После 32 проведенных матчей «МЮ» набрал 50 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. Клуб отстает от «Астон Виллы», идущей на четвертой строчке, на 16 баллов при двух матчах в запасе. 

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23 комментария
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Даже не знаю что печальнее то что Тен Хаг останется или этот шорт-лист с его потенциальными сменщиками.
+18
-1
+17
Да норм, ему Антони компенсирует по старой дружбе :)
+18
-2
+16
Ответ Radik_2.0
мне было бы интересно посмотреть на Де Дзерби у руля МЮ
Я за Энрике, может хоть научатся больше двух точных передач делать
+5
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+5
А смысл уходить? Там столько денег, что даже если бы 25% от зп оставить всё равно было бы много....
+1
0
+1
Ответ Yobo
Даже не знаю что печальнее то что Тен Хаг останется или этот шорт-лист с его потенциальными сменщиками.
А я за Тухеля.
+1
0
+1
Ответ Yobo
Даже не знаю что печальнее то что Тен Хаг останется или этот шорт-лист с его потенциальными сменщиками.
мне было бы интересно посмотреть на Де Дзерби у руля МЮ
+3
-2
+1
Ответ Невский баклан
О ТенХаг остается, мы все в ожидании новых рекордов!
перечитайте новость
+1
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Ответ tolstiy
А смысл уходить? Там столько денег, что даже если бы 25% от зп оставить всё равно было бы много....
Ему столько даже нигде не дадут), так что не захочет уходить
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Надо бы еще добавить пункт -50% если еще и кубок какой-либо не получится взять финишировав ниже топ-4.
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В смысле ЕСЛИ не выйдет в ЛЧ ?
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Конечно, зарплата снизится, если останется. А если не останется - не будет зарплаты. Логично же
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если «МЮ» не выйдет в ЛЧ.....????? А что, есть сомнения в этом?
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Ну для рядового середняка,в которого превратился МЮ,тен Хаг самое то..но есть опасения,что можно и дальше вниз катится..перспектива есть)
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надо держаться за него, особенно с зарплатой на 25% меньше
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слово "если" здесь лишнее
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Там и у игроков должно быть снижение, в прошлый раз когда в ЛЧ не прошли так было
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Круто. Прям как беспроигрышная лотерея.
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А МЮ 100% не попадёт в ЛЧ, можете сразу лишать его зарплаты
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Нужно сесть за стол и хорошенько обдумать 🤔 Нужна реальная альтернатива,хватит уже экспериментов. ЭТХ получил свой шанс,полна предсезонная тоже была.
Нужно всё обдумать
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