Зарплата тен Хага снизится на 25%, если «МЮ» не выйдет в ЛЧ, но Эрик останется в клубе
Зарплата Эрика тен Хага может снизиться в следующем сезоне.
Как сообщает ESPN, новые руководители «Манчестер Юнайтед», пришедшие в клуб вместе с Джимом Рэтклиффом, изучают возможные альтернативы тен Хагу, включая Гарета Саутгейта (сборная Англии), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Томаса Франка («Брентфорд») и Гари О’Нила («Вулверхэмптон»).
Несмотря на это, сейчас клуб готовится начать следующий сезон с тен Хагом на посту главного тренера. Если «Юнайтед» не сможет пробиться в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, а нидерландский специалист останется в клубе, то его зарплата снизится на 25%.
Сейчас Эрик зарабатывает около 9 миллионов фунтов в год. В случае снижения на 25% его зарплата составит 6,75 млн фунтов.
После 32 проведенных матчей «МЮ» набрал 50 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. Клуб отстает от «Астон Виллы», идущей на четвертой строчке, на 16 баллов при двух матчах в запасе.
Нужно всё обдумать